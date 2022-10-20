Clodifen Jel Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Clodifen jel, çeşitli romatizmal hastalıklarda, burkulma, ezilme, incinme gibi durumlarda ve ağrının, kas gerginliğinin veya enflamasyonun eşlik ettiği kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullanılan topikal bir ilaçtır. Jelin maddesi olan diklofenak sodyum, nonsteroid (kortizon içermeyen) antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) sınıfının bir üyesidir.

Clodifen Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Clodifen, piyasada %1 ve %5 etken maddeye sahip iki seçeneği bulunan, kolayca sürülebilen ve ciltten hızla emilebilen kıvamda, hafif alkol kokusuna sahip jel formunda bir ilaçtır. Artrit (osteoartrit, periartrit, tendinit, tenosinovit ve bursit dahil) kaynaklı romatizmal eklem ağrılarını gidermek için kullanılır. Ayrıca, burkulma, ezilme, incinme gibi yumuşak dokunun hasar gördüğü durumlarda ve ağrının, kas gerginliğinin veya enflamasyonun eşlik ettiği kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları için reçetelenir.

Clodifen, sürüldüğü bölgede ağrıyı keserek rahatlama sağlar. Nitekim, jelin etkin maddesi olan diklofenak sodyum, nonsteroid (kortizon içermeyen) antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) sınıfının bir üyesi olup, vücutta iltihaba ve ağrıya neden olan hormonları azaltmak suretiyle çalışır.

Diklofenak sodyum, romatizmal rahatsızlıklarda ve yumuşak doku hasarları sonrası ağrılarda, enflamasyonu azaltmak ve ağrıyı dindirmek için kullanılan bazı preparatların etkin maddesidir. Ancak, burada belirtilmeyen başka bir durum için de doktorunuz Clodifen’i reçetelendirmiş olabilir. Örneğin, uzun süreli güneşe maruz kalmanın bir sonucu olarak gelişen aktinik keratoz (solar veya güneş keratozu isimleriyle de bilinir) tedavisi için de diklofenak sodyum içeren krem veya jeller kullanılabilir. Bakınız: Aklofen Jel Bununla birlikte, topikal olarak kullanılan diklofenak sodyumun güneş keratozlarının tedavisindeki rolü tam olarak bilinmemektedir.

Clodifen Jel Hakkında Uyarı ve Önlemler

14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Hamileliğin son 3 ayında (3. trimester) kullanılmaz. Hamileliğin yaklaşık 20. haftasından itibaren bu kremin kullanılması fetüse zarar verebilir. Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Açık yaralar, çatlaklar ve tahriş olmuş cilt üzerine sürülmemelidir. Ayrıca, gözler, burun delikleri ve ağızla temas ettirilmemeli, kazara bulaşırsa bol suyla yıkanmalıdır.

Clodifen uygulanan bölge güneşin UV ışınlarına karşı daha hassas veya duyarlı hale gelebilir. Bu nedenle, tedavi süresince korunmasız olarak uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınmak en iyisidir.

Yan etki riskini artırabileceğinden, diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarla (NSAID’ler) birlikte kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.

Jelin sürüldüğü bölge eğer gerekli görülüyorsa hava geçiren bandajla ya da giysilerle kapatılabilir. Ancak, hava geçirmeyen bandaj, sargı veya sıkı kıyafetlerle kapatılmamalıdır.

Ciltte döküntüler meydana gelirse jelin kullanımı kesilerek doktorla konuşulmalıdır.

Kalp bypass ameliyatı olmadan önce veya hemen sonrasında Clodifen (diklofenak) kullanılmamalıdır. Bu ilacı kullanıyorsanız ve yakında ameliyat olacaksanız doktorunuzla konuşun.

Clodifen sürdüğünüz bölgeye güneş kremi, böcek kovucu, losyon, nemlendirici, kozmetik veya diğer topikal ilaçları uygulamadan önce tedavi edilen alanın kurumasını bekleyin.

Jeli sürdükten sonra en az 30 dakika boyunca duş veya banyo yapmaktan kaçının.

Clodifen Jel Nasıl Uygulanır?

Clodifen kremi doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

14 yaşından büyük ergenler ve yetişkinlerde günde 3 – 4 kez kullanılır.

İnce bir tabaka olacak şekilde nazikçe ovalayarak sorunlu bölgeye sürülür.

Tedavi edilen bölge eller değilse, uygulamanın ardından eller yıkanmalıdır.

Doktor tarafından aksi belirtilmedikçe, yumuşak doku travmalarında veya romatizmalarında maksimum 2 hafta, artrit ağrıları için ise maksimum 3 hafta kullanılmalıdır.

Doktor değerlendirmesi dışında 1 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır.

3 gün düzenli kullanımına rağmen kremin işe yaramadığı düşünülüyorsa doktorla konuşulmalıdır.

Yaşlılar için özel bir dozaj programı gerekmez. Yetişkinlerdeki gibi (günde 3 ila 4 kez) kullanılır.

Clodifen Krem Yan Etkileri

Uygulama bölgesinde kaşıntı, kurdeşen (ürtiker), egzama, temas alerjisi, kuruluk, yanma veya batma hissi oluşabilir. Nadir olarak, astım, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve güneşe karşı hassasiyet ortaya çıkabilir.

Bu ilacı kullanan çoğu kişi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Ancak yine de solunumunuzu etkileyebilecek ağız, dil veya boğazda şişme ya da vücut geneline yayılan kızarıklık, kabarcıklar veya döküntü gibi ciddi bir alerjik reaksiyon yaşarsanız yakındaki bir acil servise başvurun.

Clodifen jelin size sağlayacağı faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın.

Burada yazılanlar olası yan etkilerin kapsamlı bir listesi değildir. Sizi rahatsız eden beklenmedik herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Clodifen

Clodifen jelin etkin maddesi olan diklofenak sodyumun hamile kadınlar üzerindeki etkilerini gösteren yeterli klinik veriler olmamakla birlikte, hayvan denekler üzerinde yapılan çalışmalarda fetüs için risk oluşturduğu ve teratojenik etkiler (doğum kusurları) ortaya çıkardığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, özellikle hamileliğin son 3 ayında (son trimester) Clodifen (diklofenak) kullanımından kaçınılmalıdır.

Hamileliğin ilk ve ikinci trimesterlerinde ise kesinlikle mecburi olmadığı durumlarda kullanılmamalıdır. İlk iki trimesterde kullanılmasını doktor uygun görmüşse, tedavi mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalı ve mümkün olan minimum dozaj uygulanmalıdır. Hamilelik şüpheniz varsa veya hamileyseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla konuşun.

Diklofenak sodyumun anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, güvenli tarafta kalmak için emziren annelerin kullanması tavsiye edilmez. Bununla birlikte, laktasyon (emzirme) döneminde kullanımına doktor onay vermişse, vücudun geniş alanlarına ve meme başı bölgesine sürülmemeli, mümkün olan en kısa sürede tedavinin tamamlanması amaçlanmalıdır.

CLODİFEN %5 Jel İçeriği

Clodifen jelin her bir gramı 50 mg diklofenak sodyum ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler, hidroksietil selüloz, propilen glikol, eetil parahidroksibenzoat, etanol ve saf sudur. Kremin raf ömrü 2 yıl olup, direkt güneş görmeyen 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.