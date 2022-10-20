Vezikül Nedir? Ciltte Veziküler Döküntü Nedenleri

Vezikül, derideki sıvı ile dolu şişliklerdir. Herhangi bir cilt katmanında oluşabilirler ve boyutları değişebilir. Genellikle vücudun sadece belirli kısımları etkilenir ancak bazı durumlarda vücudun her yerini de kaplayabilirler. Bir püstülün aksine, veziküller irin içermez…

Vezikülün Tanımı

Vezikül, ciltte meydana gelen sıvı dolu değişikliklerdir. Bunlar, püstüller ve nodüller gibi diğer deri döküntüleri formlarından önemli ölçüde farklıdır. Örneğin püstüller irinle doluyken, veziküler döküntüler çoğunlukla berrak sıvılar, kan veya kan bileşenlerini içerir.

Prensipte, sıvıyla dolu şişlikler derinin herhangi bir katmanında meydana gelebilir. Nerede ortaya çıktıkları, nedene bağlıdır. Cilt yüzeyindeki kabarcıklarının lokal görünümü de altta yatan nedene bağlıdır. Belli yerlerde lokal olarak sınırlı görülmesine ek olarak, geniş bir alanda ortaya çıkması ve tüm vücudun küçük kabarcıklarla kaplanması da mümkündür.

Deri değişiklikleri boyutlarına göre ayırt edilebilir ve böylece farklı nedenlere atanabilir. Doktorlar, 5 mm’den daha küçük, sıvı dolu cilt değişikliklerini veziküller olarak adlandırır. 5 mm veya daha büyük değişikliklere ise bül denir.

Vezikül Neyin Belirtisidir?

Veziküller kendi başlarına bir hastalık değil, bir hastalığın veya bir alerjinin ya da dokuda mekanik bir hasarın belirtisidir. Sonuç olarak, vücudun farklı bölgelerinde, farklı büyüklük ve yoğunlukta içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması altta yatan nedenin göstergesidir.

Ciltte vezikül oluşumunun tipik belirtisi, diğer cilt değişikliklerinin aksine, ne katı dokudan ne de irinden oluşan, ancak kan veya berrak sıvılardan oluşan kabarcık içeriğidir. Bununla birlikte, ciltte kabarcık oluşumuna genellikle kaşıntı gibi diğer semptomlar eşlik eder. Ek olarak, ateş, mide bulantısı veya öksürük gibi mevcut herhangi bir semptom, altta yatan hastalığın bir göstergesidir.

Veziküler Döküntü Neden Olur?

Cildinizde farklı boyutlarda sıvı dolu kabarcıklar oluştuğunda, vücudunuzda bir sorun olduğunun açık bir işaretidir. Bununla birlikte, benzer semptomlara rağmen, olası nedenlerin sayısı geniştir ve sürtünmeden kaynaklanan cilt yaralanmalarından bulaşıcı hastalıklara ve otoimmün hastalıklara kadar uzanır.

Veziküller çok spesifik olmayan bir fenomen olduğundan, tek bir nedene bağlanamazlar. Aksine, bir dizi olası tetikleyici söz konusudur. Aşağıda, veziküler cilt değişiklikleri için en önemli tetikleyicileri yakından inceliyoruz.

Enfeksiyonlardan Kaynaklanan Veziküler Döküntü

Cilt kabarcıkları genellikle bir patojen tarafından tetiklenen enfeksiyonun semptomlarından biridir. Bunlar, bakteriyel enfeksiyonlar olabileceği gibi viral enfeksiyonlar da olabilir. Kabarcıklı deri döküntülerine neden olan ve en iyi bilinen viral enfeksiyonlardan biri herpes virüsü enfeksiyonudur.

Klasik uçuklarda (herpes simplex tip 1) ciltte kabarcıklar dudak bölgesinde ortaya çıkarken, genital herpesde (herpes simplex tip 2) kabarcıklar genital bölgede gelişir. Su çiçeği (varicella), zona (herpes zoster) ve gül hastalığı (pityriasis rosea) da kabarcıklı cilt döküntüleri ile bilinir. Öte yandan, stafilokok ve streptokok gibi bakteriler de kabarcıklı cilt değişikliklerine neden olabilir.

Enfeksiyöz tetikleyicilerin spektrumu mantar enfeksiyonları ile tamamlanır. En iyi örnek, mantarın türüne bağlı olarak ayak tabanlarının altında küçük kabarcıkların oluşmasına yol açan atlet ayağıdır.

Alerjik Reaksiyonların Neden Olduğu Veziküller

Çoğu durumda, alerjik reaksiyona ciltte kabarcık oluşumu eşlik eder. Vakaların çoğunluğunu sözde alerjik temas egzaması (kontakt dermatit) oluşturur . Cildin etkilenen bölgesi, alerjenik bir madde ile doğrudan temas eder. İlaçlardan (özellikle merhemlerden) kokulara ve nikelden temizlik maddelerine kadar tüm alerjen yelpazesi olası tetikleyiciler olarak kabul edilebilir.

Kabarcıklı bir deri döküntüsü, aynı zamanda ilaç veya böcek ısırığı reaksiyonunun bir parçası olarak gelişen alerjik reaksiyonun sonucu da olabilir. Ek olarak, kurdeşen (ürtiker) veya nadir görülen mastositoz da kabarcıklı cilt reaksiyona neden olabilir.

Dış Etkilere (Sürtünme, Yanık vb.) Bağlı Veziküller

Ciltteki veziküllerin en iyi bilinen nedenleri arasında dış etkiler (dış tetikleyiciler) bulunur. Derideki kabarcıkların en yaygın şekli sürtünmeden kaynaklanır. Çok dar veya uygun olmayan ayakkabılar ya da uzun bir yürüyüşün sonucu olarak gelişen sürtünme, ayaklarda ve ayak parmaklarında kabarcıklara neden olur.

Cilt kabarcıkları aynı zamanda ikinci derece yanıkların oldukça görünür bir belirtisidir. Bu arada, şiddetli güneş yanığı bağlamında artan UV radyasyonunun bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. UV ışığının neden olduğu kabarcık oluşumu, her şeyden önce güneş alerjisi (polimorfik ışık patlaması) durumunda tipiktir. Soğuk ısırığı, soğuk hasarı, kostik veya aşırı bazik maddelerle temas da vezikül semptomlarına neden olabilir.

Veziküllerin Diğer Sebepleri

Enfeksiyonlar, dış etkenler ve alerjik reaksiyonların yanı sıra, deride veziküllerin oluşumuna yol açabilecek bir dizi başka cilt ve mukoza hastalığı daha vardır. Bunların arasında genetik cilt hastalığı olan epidermolizis bülloza, büllöz pemfigoid (otoimmün cilt hastalığı), porfiri (nadir bir metabolik hastalık), şeker hastalığı ve hamilelik sırasında çok nadir görülen bir otoimmün hastalık olan herpes gestasyon yer alır.