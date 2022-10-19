Clobesol Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Clobesol krem, kaşıntı ve kızarıklıkla karakterize belirli cilt hastalıklarında kullanılan topikal bir ilaçtır. Kremin etkin maddesi olan klobetazol propiyonat, sedef hastalığı, diskoid lupus eritematozus ve liken planus dahil çeşitli cilt rahatsızlıklarının oluşturduğu rahatsız edici semptomları giderir.

Clobesol %0.05 Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

CLOBESOL, kaşıntı, şişlik veya kızarıklıkla karakterize çeşitli deri hastalıklarında kullanılan krem formunda bir ilaçtır. Sedef hastalığı, diskoid lupus eritematozus ve liken planus gibi cilt rahatsızlıklarında reçetelenir. Ayrıca, zor tedavi edilen deri hastalıklarında iltihabın olumsuz etkilerini gidermek için kullanılabilir. Ancak, burada belirtilmeyen başka bir dermatolojik rahatsızlık için de doktorunuz bu kremi kullanmanızı önermiş olabilir.

CLOBESOL % 0.05 kremin etkin maddesi olan klobetazol propiyonat, kortikosteroid (bazen kısaca steroid olarak da adlandırılır) olarak bilinen bir ilaç sınıfına dahildir ve hidrokortizonlu cilt kremleri gibi diğer bazı tedavilerden daha güçlüdür. Sedef hastalığı, egzama, diskoid lupus eritematozus ve liken planus dahil çeşitli cilt rahatsızlıklarının meydana getirdiği kaşıntı, kızarıklık, tahriş ve şişlik gibi rahatsız edici semptomlarını gidermekte etkilidir.

Kortikosteroidler veya kısaca steroidler ciltteki (veya vücudunuzun diğer kısımlarındaki) iltihabı azaltmaya yardımcı ajanlardır. İnflamatuar maddelerin (tahriş edicilerin) salınımını durdurmak için cilt hücrelerine etki ederek çalışırlar. Böylelikle, kızarıklığı, kaşıntıyı ve şişliği önemli ölçüde azaltarak rahatlama sağlar.

Öte yandan, kızarıklık, kaşıntı veya şişliğin eşlik ettiği her cilt sorununda bu kremin işe yaramayacağını bilmek önemlidir. Örneğin, rosacea (gül hastalığı), sivilce-akne, perioral dermatit, uçuk, suçiçeği ve cinsel organlardaki kaşıntılı durumlarda kullanılmaz. Ayrıca, mantarların veya mikropların neden olduğu deri lezyonlarının tedavisi için kullanılmamalıdır.

Clobesol Hakkında Birkaç Hızlı Bilgi

CLOBESOL, kortikosteroidler grubuna dahildir. Halk arasındaki ifadeyle kortizonlu bir kremdir.

Krem ve merhem formunda iki seçeneği vardır ve her ikisinin de etken maddesi (klobetazol propiyonat) aynıdır.

Bu krem uzun süreli kullanım için değildir. Maksimum 1 ay kullanılmasına rağmen iyileşme olmadıysa doktorla görüşülmelidir.

Mecburi olmadıkça çocuklarda kullanılmamalıdır. Çocuk hastalarda kullanımı zorunluysa tedavi süresi birkaç günü geçmemeli ve mümkün olan en düşük dozaj uygulanmalıdır.

Uzman biri söylemedikçe yüz bölgesine sürülmemelidir.

12 yaşından büyük çocuklarda ve yüz bölgesinde maksimum 5 gün kullanılmalı, kremin uygulandığı bölge bandajla veya sargıyla kapatılmamalıdır.

Hamilelik döneminde yalnızca doktor onayıyla, minimum miktarda ve en kısa süre boyunca kullanılmalıdır.

İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden dikkatli olunmalı, bebeğini emziren anneler kullanmadan önce doktoruna danışmalıdır.

Clobesol Krem Nasıl Uygulanır?

CLOBESOL krem veya merheminizi doktorunuzun söylediği şekilde kullanın. Emin olmadığınız konularda eczacınıza ya da doktorunuza danışın.

Clobesol krem günde 1 veya 2 kez iyileşme oluncaya dek 1 ay boyunca kullanılır.

1 ay kullanımının ardından uygulama sıklığı azaltılır veya daha az güçlü bir ilaçla tedaviye devam edilir.

2 ila 4 hafta boyunca düzenli kullanılmasına rağmen iyileşme olmamışsa veya durum daha da kötüleşmişse tanının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinden doktorla konuşulmalıdır.

Uygulama esnasında ince bir film tabakası olacak şekilde sorunlu cilt alanına nazikçe ovalayarak sürülür.

Tedavi edilen alan eller değilse, krem sürüldükten sonra eller yıkanmalıdır.

Uzman biri önermedikçe krem uygulanan bölge bandajla veya sargıyla kapatılmamalıdır.

Doktor önerisi olmadan yüze sürülmemelidir. Yüz bölgesi için reçetelenmişse, uzun süreli kullanımından kaçınılmalı (yüz bölgesinde maksimum 5 gün kullanılması önerilir) ve gözle temas etmemesine dikkat edilmelidir. Kazara gözlere bulaşırsa bol suyla yıkanmalıdır.

CLOBESOL Krem Yan Etkileri

Klobetazol içeren kremleri sürdükten sonra bazı insanlar birkaç dakika boyunca yanma veya batma hissederler. Ayrıca, kızarıklık ve kaşıntı olabilir. Genellikle birkaç gün kullanımın ardından bu hafif etkiler görülmez.

Clobesol kremin daha nadir görülen yan etkileri, uygulama bölgesinde kuruluk, kırışıklık, incelme, renk değişikliği, alerjik reaksiyon, tahriş, kanda kortizol hormonu azalması, gözde glokom, vücut kıllarında artış, idrarda şeker bulunması, kan basıncının artması, obezite veya yüz hatlarının yuvarlaklaşmasıdır.

Bu ilacın ciddi yan etkiler nadirdir ve 10.000 kişiden 1’inde görülür. Krem geniş cilt bölgesinde uzun süre veya çok fazla miktarda kullanıldığında, ciddi yan etkilerin ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir.

Ek olarak, uzun süre kullanılması cildinizi inceltir veya çatlaklara neden olabilir.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Clobesol Hakkında Sık Sorulan Sorular

Etkisini ne zaman gösterir?

Birkaç gün kullandıktan sonra cildiniz iyileşmeye başlamalıdır. Ancak yine de 4 haftaya kadar kullanmanız gerekebilir.

Ne kadar süre boyunca kullanmalıyım?

Bunun cevabı ne için kullandığınıza bağlıdır. Kontakt dermatit için muhtemelen sadece 1 haftaya kadar kullanmanız gerekecektir. Egzama ve sedef hastalığı gibi uzun süreli cilt sorunları için doktor kontrolünde kreminizi daha uzun süre kullanmanız gerekebilir.

Uzman biri aksini söylemedikçe 4 haftadan (çocuklarda 5 günden) daha uzun süre kullanmayın. Uzun süreli tedaviye ihtiyacınız varsa, doktorunuz daha hafif bir krem ​​önerebilir veya kullanım sıklığını azaltmanızı söyleyebilir.

Yüz için neden önerilmiyor?

Doktorunuz söylemedikçe bu kremi yüz bölgesinde kullanmamalısınız. Zira, yüzünüzdeki cilt oldukça hassastır ve kolayca incelir. Kremin etken maddesi olan klobetazol, yüzünüzdeki cildi incelterek zarar verirse, bariz fark edilir ve daha iyi hale getiremeyebilirsiniz. Ayrıca, yüzü etkileyen impetigo, rosacea ve akne gibi bazı yaygın cilt problemlerini daha da kötüleşebilir.

Doktorunuz, yüzünüzde kullanmanızı önerdiyse maksimum 5 gün kullanın ve kremi sürdüğünüz alanı bandajla veya sargıyla kapatmayın.

Bu kremi kullandığım dönemde aşı olabilir miyim?

Evet, olabilirsiniz. Klobetazol içeren kremleri kullanmak sizin veya çocuğunuzun aşı olmasına engel teşkil etmez. Ancak yine de doktora veya hemşireye Clobesol kullandığınızı söyleyin, böylece aşıyı cildin tedavi edilmemiş bir bölgesinden enjekte edebilirler.

Son olarak, bu ilacın yalnızca sizin için reçetelendirildiğini unutmayın. Semptomlarınız benzer olsa bile bir başkasına kreminizi önermeyin veya kullanması için vermeyin. Sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız, ilacınızın işe yaramadığını düşünüyorsanız veya durumunuz daha kötüye gidiyorsa doktorunuzla konuşun.