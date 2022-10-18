Clinoper Jel Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Clinoper jel, sivilce tedavisinde kullanılan topikal bir ilaçtır. Çift etkili formülü (klindamisin ve benzoil peroksit) sayesinde, sivilcelere neden olan bakterileri öldürür, aşırı cilt yağı oluşumunu azaltır, siyah noktaları giderir ve peeling etkisiyle cildi yeniler.

Clinoper Jel Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Cilt doktorunuz, CLİNOPER kullanmanızı önerdiyse muhtemelen sinir bozucu sivilcelerle başınız dertte olmalı. Zira, bu kremde bulunan klindamisin ve benzoil peroksit, sivilce (akne) tedavisinde işe yararlılığı kanıtlanan ve sivilce preparatlarında yaygın kullanılan antiakne etken maddeleridir.

Sivilcelere neden olan ana etkenler, p. acnes bakterileri, gözenekleri tıkayan aşırı cilt yağı (sebum) ve ölü cilt hücreleridir. Gözeneklerin cilt yağıyla, kirle veya ölü cilt hücreleriyle tıkanmasının bir sonucu olarak siyah noktalar gelişir ve ardından iltihaplı sivilceler ortaya çıkar.

Clinoper jel, sivilcelere neden olan etkenleri ortadan kaldırarak çalşır. İçeriğinde bulunan klindamisin bir tür topikal antibiyotik olup, sivilcelerin birincil suçlusu olan p. acnes bakterilerini öldürür. Benzoil peroksit ise ciltteki fazla yağı azaltır, peeling etkisiyle gözenekleri tıkayabilecek ölü hücrelerle birlikte siyah noktaları giderir ve p.acnes bakterisinin büyümesini engeller. Tüm bunlar, CLİNOPER’in sivilceler için etkili bir tedavi olduğunu gösterir.

Clinoper Hakkında Birkaç Hızlı Bilgi

Clinoper gibi klindamisin + benzoil peroksit preparatlarını genellikle günde 1 kez kullanırsınız.

Benzoil peroksit güneşe karşı cildinizi daha duyarlı veya hassas hale getirebileceğinden akşamları kullanmanız en iyisidir.

Sivilcelerden kurtulmanız için 2 ila 5 hafta arasında düzenli olarak kullanmanız gerekir.

12 haftadan (3 ay) daha uzun süre kullanmamalısınız.

Kreminizi düzenli olarak kullanmazsanız iyileştirici etkisini görmeyebilirsiniz. Bu nedenle, istikrarlı bir şekilde kullanımını aksatmadan günde 1 kez sivilceli cilde uygulamanız önemlidir.

12 yaşından küçük çocuklarda sivilce sorunuyla pek karşılaşılmadığından, çocuklarda ilacın güvenilirliği test edilmemiştir. Bu nedenle, 12 yaş altında Clinoper kullanılması önerilmez.

Yaşlılar ve ergen gençler için ise özel bir dozaj programına gerek yoktur. Yetişkinlerdeki gibi (günde 1 kez) kullanılabilir.

Clinoper Sivilce Kremi Nasıl Uygulanır?

Uzman biri tarafından aksi söylenmedikçe Clinoper jelin önerilen kullanımı akşamları günde 1 kezdir. Etkili bir tedavi için hiçbir dozajı atlamayın.

Uygulamaya başlamadan önce kremi süreceğiniz sivilceli alanı ılık suyla yıkayıp kurulayın.

Sivilceli bölgeye jeli yayarak ince bir film tabaka halinde sürün.

Clinoper jeli önerilenden daha fazla miktarda veya sık aralıklarla sürmeniz, sivilcelerinizi daha hızlı iyileştirmeyeceği gibi cildinizi tahriş edebilir. Bu nedenle, tavsiye edilen sıklıkta ve miktarda (günde 1 kez ve her seferinde ince bir tabaka şeklinde kapatacak kadar) kullanın.

Uygulama sonrasında ellerinizi yıkayın.

Ciltte kuruluğa neden olabileceğinden eğer gerekiyorsa nemlendirici krem veya losyon kullanabilirsiniz.

Burun deliklerinize, ağız içine, dudaklarınıza, gözlerinize ve vajinanıza sürmeyin. Ayrıca, açık yaralara, egzamalı cilde ve güneş yanığı olan bölgelere uygulamayın.

Maksimum tedavi süresi 12 haftadır. 3 aydan daha uzun süre kullanmayın.

Clinoper Jel Ne Zaman Etki Eder?

Clinoper Jel gibi %5 oranından benzoil peroksit içeren tedavilerin etki süresi yaklaşık 1 aydır (4 hafta). Bununla birlikte, çoğu kişi ikinci haftada iyileşme görür. Ancak yine de bariz bir iyileşme için 5 hafta boyunca kullanmanın gerekli olabileceği unutulmamalıdır.

Kullanmanız gereken toplam tedavi süresini öğrenmek için doktorunuzla konuşun. 5 hafta kullanmanıza rağmen işe yaramadığını düşünüyorsanız ya da durumunuz daha kötüye gidiyorsa doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçin.

Clinoper Sivilce Jeli Yan Etkileri

Clinoper jelin yaygın görülen yan etkileri uygulama bölgesinde kuruluk, kızarıklık, tahriş, soyulma veya pullanmadır. Bunlar, kremin hafif yan etkileri olup tıbbi müdahale gerektirmez ve ilacı kullandıkça cilt daha iyi tolere edebilir hale geldiğinden giderek azalır.

Cildinizdeki kuruluk veya soyulma çok fazlaysa nemlendirici krem kullanabilirsiniz. Ayrıca, doktorunuz kısa bir süre ilacın kullanımına ara vermenizi veya kullandığınız jel miktarını azaltmanızı önerebilir.

Ek olarak, kremi önerilenden daha fazla miktarda veya sık kullanmanız, cilt tahrişi ve diğer yan etki riskini artıracaktır. Bu nedenle, kullanma talimatlarına uymanız önemlidir. Ayrıca, benzoil peroksit içeriğinden dolayı güneşin UV ışınlarına karşı cildiniz daha duyarlı hale gelebilir.

Bu kremi kullanan çoğu kişide ciddi bir yan etkiye rastlanmaz. Yan etkilerin görülme olasılığı, özellikle hassas cilde sahip olan kişilerde daha yüksektir. Bu ilacın faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelediğini unutmayın.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Clinoper

Hamilelikteki olası etkilerini gösteren yeterli klinik çalışmalar yapılmamıştır. Bu nedenle, yalnızca açıkça ihtiyaç duyulduğunda doktor onayıyla kullanılmalıdır. Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa Clinoper kullanmadan önce doktorunuzla konuşun.

Oral yoldan alınan klindamisin anne sütüne geçer. Ancak, Clinoper jel gibi cilt üzerine sürülerek kullanılan topikal preparatlardan anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Güvenli tarafta kalmak için laktasyon (emzirme) döneminde bu kremin kullanması tavsiye edilmez. Bebeğini emziren bir anneyseniz kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

CLİNOPER %1 +%5 Jel, 25 derecenin altındaki serin bir yerde saklanmalı, dondurulmamalıdır. Satın aldıktan sonra 2 ay içinde kullanılmalıdır. 2 ayı aşan krem tüpleri içinde ilaç olsa bile atılmalıdır. Benzoxin jel ve Clindoxyl Jel bu ilacın muadilleridir.