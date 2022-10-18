Gözde Yabancı Cisim Hissi Neden Olur?

Gözde yabancı cisim hissi, göze giren yabancı bir cismin gerçek varlığının yanı sıra tahriş edici çevresel etkiler, enfeksiyonlar ve olumsuz yaşam tarzı alışkanlıkları ile tetiklenebilir. Gözde aslında herhangi bir cisim olmasa bile, bazı göz şikayetleri ile kişi yine de gözde yabancı bir cisim varmış hissi yaşar…

Gözde Yabancı Cisim Hissi Nedir?

Gözde yabancı cisim hissi, konjonktivada kaşıntı, yanma ve batma hissinin eşlik ettiği rahatsız edici bir his olarak tarif edilir. Bu anormal duyumlara genellikle ışığa karşı artan hassasiyet ve gözlerin kızarması eşlik eder.

Göz, dış etkenlere karşı çok hassas tepki verir. Konjonktivanın yüksek hassasiyeti, hassas görme organının korunmasına hizmet eder. Bununla birlikte, herhangi bir tehdit edici parçacık girmemiş olsa bile, küçük tahrişler bile gözde yabancı cisim hissine ve dolayısıyla orada bir şey varmış gibi bir his oluşmasına neden olabilir.

Etkilenenler, gözdeki sözde yabancı parçacıktan kurtulmak için genellikle gözlerini sertçe ovarlar. Bu da konjonktiva bölgesinde ek tahrişe, dolayısıyla rahatlama sağlamak yerine şikayetlerin daha da kötüleşmesine yol açar.

Gözde Yabancı Cisim Hissinin Nedenleri

Gözdeki yabancı cisim hissinin yaygın bir nedeni, konjonktivayı tahriş eden kıymıklar, kirpikler, böcekler ve kum taneleri gibi bir parçacığın gerçek varlığıdır. Bunlar göz kapaklarının altına girerse, hassas bölge üzerinde basınç ve mekanik sürtünme hissi oluşur.

Yukarıda sıralanan etkenler, hoş olmayan duyumlara ek olarak, gözyaşı filmi üretiminin artmasına neden olur. Bu da genellikle yabancı cisimlerin hızla tekrar dışarı atılması anlamına gelir.

Bununla birlikte, göz küresinin arkasına da bir partikül girebilir. Böyle bir durumda gözyaşı sıvısı tarafından kolayca dışarı atılamaz veya ilgili kişi tarafından çıkarılamaz. Metal kıymıkları gibi keskin kenarlı parçacıklar söz konusu olduğunda özellikle sorunlu hale gelir ve bir göz doktoruna görünmek gerekir.

Gözdeki yabancı cisim hissi, aynı zamanda çevresel etkilerden (hava akımı, güneş, kuru/dumanlı hava veya uzun süre bilgisayar başında çalışmak) kaynaklanan bulaşıcı bir iltihabı veya tahrişi de gösterebilir. Bu faktörler göz yorgunluğuna ve dehidrasyona neden olur.

Gözyaşı salgısı ile konjonktiva yeterince nemlendirilmezse, göz kırpmak bile kapak ile konjonktiva arasında rahatsız edici sürtünmeye yol açar. Her göz kırpışı, göz kapaklarının kornea üzerindeki sürtünmesinin artmasına neden olur. Bu, bölgedeki hassas sinir uçlarını uyarır. Rahatsızlık oluşur ve etkilenenler gözlerinde kum tanesi hissi yaşarlar. Son olarak, arpacık da gözdeki yabancı cisim hissinin nedeni olabilir.

Gözde Yabancı Cisim Hissi Nasıl Geçer?

Gözde yabancı cisim hissi tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Çoğu durumda, nüfuz eden yabancı cisimler, gözün kendi kendini temizleme işlevi nedeniyle genellikle gözyaşı filmi ile tekrar yıkandıkları için tıbbi tedavi gerektirmez.

Daha büyük, keskin kenarlı partiküller veya uygun olmayan pozisyon nedeniyle yabancı cisimlerin kendiliğinden çıkarılamaması durumunda tıbbi müdahale gereklidir. Göz doktoru, özel aletler ve durulama sıvıları kullanarak yabancı cisimleri çıkarabilir ve küçük yaralanmaları değerlendirebilir. Bunlar gerekirse ağrı kesici göz merhemleri ile tedavi edilebilir. Parçacık korneaya girmişse, bir operasyon gerekli olabilir.

Çevresel etkilerden kaynaklanan konjonktivit durumunda, ayrıca çok sayıda tahriş önleyici damla ve merhem mevcuttur. Viral veya bakteriyel bir iltihap varsa, genellikle gözde bir yabancı cisim hissi vardır ve pürülan akıntı nedeniyle kapaklar sıklıkla birbirine yapışır. Her durumda, yara izi gibi dolaylı hasarlardan kaçınmak için antiviral veya antibiyotik ajanlarla tıbbi tedavi yapılmalıdır.

Gözde yabancı cisim hissi göz kuruluğundan kaynaklanıyorsa semptomatik tedavi verilir ve/veya yaşam tarzı değiştirilerek istenmeyen nedenler ortadan kaldırılmaya çalışılır. Kuru gözlerin neden olduğu yabancı cisim hissi, ek gözyaşı sıvısının düzenli uygulanması ile tedavi edilebilir.

Gözde Yabancı Cisim Hissine Karşı Ne Yapılabilir?

Öncelikle gözde gerçekten yabancı bir cisim olup olmadığı dikkatlice kontrol edilmelidir. Göze giren ve çıkarılması gereken genellikle kaşlar, kirpikler veya diğer kirlerdir. Kural olarak, gözü temiz ve ılık suyla yıkamak yeterlidir. Bu, gözü temizler ve yabancı cismi gözden uzaklaştırır.

Gözün kendisi yabancı cismi gözyaşı yardımıyla çıkarmaya çalışacaktır. Bu nedenle, gözde yabancı cisim hissi olduğunda gözyaşı akışının artması da tamamen normaldir.

Hastalar hiçbir durumda parmaklarını göze sokmamalı ve gözlerini ovuşturmamalıdır. Çünkü bu genellikle sadece semptomları şiddetlendirir. Yabancı cisim tehlikeli bir cisim ise her durumda bir doktora veya hastaneye başvurulmalıdır.

Gözdeki yabancı cisim hissi gerçek bir yabancı cisimden kaynaklanmıyorsa, altta yatan neden enfeksiyon olabilir. Bu bir oftalmolog tarafından tedavi edilmelidir.

Gözde yabancı cisim hissini önlemek için uzun, monoton ekran çalışması ve diğer göz yoran aktiviteler mümkün olduğunca en aza indirilmelidir.

Kontak lens kullananlar, lenslerin hijyenik kullanımına ve lens tipine bağlı olarak düzenli olarak değiştirmeye dikkat etmelidir.

Belirli iş türleri için koruyucu gözlük kullanmak, gözde yabancı cisim hissine neden olan partiküllerin girme riskini en aza indirebilir.