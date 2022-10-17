Cleocin Vajinal Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Cleocin krem, akıntı, kötü koku, kaşıntı veya idrar yaparken yanma gibi semptomlarla karakterize ”bakteriyel vajinozis” ismindeki vajinal enfeksiyonun tedavisinde kullanılan topikal bir ilaçtır. Kremin etkin maddesi klindamisin, enfeksiyona neden olan bakterilerin büyümesini durdurarak çalışan bir antibiyotiktir.

Cleocin Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Cleocin, vajinal enfeksiyon (bakteriyel vajinozis) tedavisinde kullanılan bir kremdir. Etkin maddesi olan klindamisin, bakterilerin büyümesini durdurarak çalışan bir antibiyotik olup, kötü kokulu akıntı, vajinal kaşıntı ve idrar yaparken yanma gibi rahatsız edici semptomları gidererek enfeksiyonu tedavi eder.

Klindamisin, enfeksiyona neden olan bacteriodes türleri, mobiluncus türleri, peptostreptococcus türleri, gardnerella vaginalis ve mycoplasma hominis dahil belirli mikroorganizmalarda etkilidir.

Cleocin %2 vajinal kremin her bir gramı 20 mg klindamisine eşdeğer miktarda (23,8 mg) klindamisin fosfat ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler sorbitan monostearat, polisorbat 60, propilen glikol, stearik asit, setostearil alkol, setil palmitat, mineral yağ, benzil alkol ve saf sudur.

Bakteriyel vajinozis nedir?

Bakteriyel vajinozis, vajinada doğal olarak bulunan bakterilerin aşırı miktarda çoğalarak doğal dengeyi bozmasıyla oluşan bir tür vajina iltihabıdır. Üreme çağındaki kadınların bakteriyel vajinoza yakalanma olasılığı daha yüksek olmakla birlikte her yaştan kadınları etkileyebilir. Nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, fakat korunmasız cinsel ilişki veya sık sık duş almak gibi belirli etkenler bakteriyel vajinozis riskini artırır.

Bakteriyel vajinozisin yaygın görülen belirti ve semptomları, vajinal akıntı (gri, beyaz veya yeşil), vajinada rahatsız edici kötü koku, kaşıntı ve idrar yaparken yanma hissidir.

Cleocin Vajinal Krem Nasıl Kullanılır?

Cleocin kremi doktorunuzun veya eczacınızın söylediği gibi kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

CLEOCIN vajinal krem, gece yatmadan önce bir aplikatör dolusu ve 7 gün peş peşe kullanılır. Kısa süreli tedavi uygun görülen hastalarda 3 günlük kullanım da yeterli olacaktır.

Cleocin vajinal krem, uygulama esnasında kullanılmak üzere 7 adet plastik aplikatörle birlikte gelir. Bu aplikatörlerin her biri tek kullanımlıktır.

Krem tüpünün kapağını açıp aplikatörün ucuna yerleştirerek kremi sıkın.

Aplikatör pistonunun sonuna kadar dışarı doğru itilmesi yeteri kadar krem doldurulduğunu gösterir.

Aplikatörü krem tüpünden ayırın ve kremin kapağını kapatın.

Rahat edebileceğiniz bir yere sırt üstü yatın.

Bacaklarınızı diz kapağınızdan bükerek omuz genişliğinde açın ve bacaklarınızı hafifçe karnınıza doğru çekin.

Bir elinizin parmaklarıyla vajina dudaklarınızı iki yana ayırın ve diğer elinizle aplikatörü rahimden (uterus) içeri sokun.

Aplikatörü rahatça girebildiği noktaya kadar nazikçe itin ve ilacı göndermek için pistona basın.

Vajinal kreminizi gözlerinize, burun ve ağız içine sürmeyin. Kazara bulaşırsa bol suyla yıkayın.

Vajinal kremin uygulanması hakkında birkaç uyarı

Ayakta durmak veya fiziksel aktivitelerde bulunmak sızıntıya neden olabileceğinden, en iyi kullanım zamanı geceleri yatmadan öncedir. Aplikatörünüz tek kullanımlıktır, işiniz bittiğinde çöpe atın. Her uygulamada yeni bir aplikatör kullanmalısınız. Vajinal krem veya fitil kullandığınız zamanlarda tampon kullanmamalısınız. Zira, tamponlar ilacın bir kısmını emerek etkisini azaltabilir. Bu nedenle, eğer gerekliyse en iyi seçenek ped kullanmaktır. Vajinal krem veya fitil kullanımından sonra bir miktar akıntınızın olması normaldir. Çamaşırınızın temiz kalmasını istiyorsanız günlük pedleri kullanabilirsiniz. Ancak, günlük pedlerin parfümsüz ve pamuklu olanlarını tercih edin.

Cleocin Krem Yan Etkileri

Hafif ishal veya mide rahatsızlığı yaşayabilirsiniz. Bu etkilerden herhangi biri devam ederse veya kötüleşirse, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirin. Ayrıca, vulvovajinal kandidiyaz ve vulvovajinit oluşabilir. Ek olarak, idrar yolu enfeksiyonu ve mantar enfeksiyonu görülebilir. Nadir durumlarda, vertigo, sırt ağrısı, baş ağrısı ve sersemlik haline neden olabilir. Ağrılı idrar yapma, bel ağrısı, adet sorunları, anormal vajinal kanama gibi ciddi yan etkileriniz varsa doktorunuzu bildirin.

Bu kremin size sağlayacağı faydaların yan etki riskinden daha fazla olduğuna karar verildiği için bu ilacın reçete edildiğini unutmayın. Cleocin kullanan birçok kişide acil sağlık riski oluşturan ciddi yan etkiler görülmez. Ancak yine de sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Cleocin Vajinal Krem Kullanırken İlişkiye Girilir mi?

Diğer tüm vajinal enfeksiyonlarda olduğu gibi, CLEOCIN kremle tedavi sırasında cinsel münasebette bulunmak önerilmez. Vajinal enfeksiyonunuz varsa tedavi süreciniz tamamlanana kadar ilişkiden uzak durun.

Kremin içeriği prezervatifin aşınarak yırtılmasına/delinmesine neden olabilir. Hasar görmüş bir prezervatifin sizi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve gebe kalmaktan korumayacağını unutmayın.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Cleocin Krem

Cleocin krem gebeliğin ilk 3 ayında (ilk trimester) kategori C, diğer iki tirimesterde ise kategori B olarak sınıflandırılmıştır.

Hamileliğin ilk 3 ayında kullanımının sonuçlarını gösteren yeterli klinik çalışma yapılmadığından bu dönemde kullanılması önerilmez. Hamileliğin 2. ve 3. trimesterlerinde ise kesinlikle gerekli görüldüğü durumlarda doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

Oral yoldan alınan klindamisin anne sütüne geçer. Ancak, Cleocin krem gibi ağız yoluyla alınmayan topikal klindamisin ilaçların anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle, laktasyon (emzirme) dönemindeki annelerin kullanmasına veya kullanmamasına doktorları karar vermelidir. Bebeğini emziren bir anneyseniz doktorunuzu bilgilendirin.

Kreminizi 15 ila 30 derece arasındaki direkt güneş görmeyen oda sıcaklığında saklayın. Kutu içinden çıkan aplikatörleri kullandıktan sonra atın, tekrar kullanmayın.