Cetryn Şurup Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Cetryn şurup, alerjik nezle ve kurdeşen tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Şurubun etkin maddesi olan setirizin dihidroklorür, antihistaminikler ismi verilen ilaç grubuna dahil olup, alerjik reaksiyon sırasında vücut tarafından salınan bir madde olan histamini bloke ederek çalışır.

Cetryn Şurup Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Cetryn şurup, 100 ve 200 mL’lik şişelerde 5 mL’lik ölçü kaşığıyla birlikte satışa sunulan muz aromalı bir alerji ilacıdır. Yaygın olarak, saman nezlesi (alerjik rinit) ve sebebi belli olmayan kurdeşen (ürtiker) tedavisi için reçetelenir. Alerjinin neden olduğu göz kızarıklığı, kaşıntısı, hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı veya kurdeşenin neden olduğu diğer semptomları gidererek rahatlama sağlar. Ancak, burada belirtilmeyen başka bir alerjik durum için de doktorunuz bu şurubu reçetelendirmiş olabilir.

Cetryn şurup alerjinin neden olduğu semptomları gidermekteki kabiliyetini içeriğinde bulunan setirizin dihidroklorüre borçludur. Bu etkin madde, antihistaminikler veya antialerjikler adı verilen ilaç sınıfının bir üyesi olup, alerjik reaksiyon esnasında vücudunuzun salgıladığı histamini bloke etmek suretiyle çalışır. Histamin bloke edildiğinde, alerjinin neden olduğu semptomlar giderilerek kişide hızlı bir rahatlama ortaya çıkar.

CETRYN 5 mg/5 ml şurubun her bir mL’si 1 mg setirizin dihidroklorür ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer yardımcı maddeler ise sodyum sakarin, gliserin, propilen glikol, sorbitol çözeltisi, metilhidroksibenzoat, propilhidroksibenzoat, glasiyel asetik asit,muz aroması, sodyum asetat ve saf sudur.

Cetryn Şurup Hakkında Uyarı ve Önlemler

Cetryn şurup 2 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılır. 2 yaşından küçüklere ve yenidoğanlara verilmez.

Ağır böbrek yetmezliği olanlar bu şurubu kullanmamalıdır. Böbrek yetmezliğinden muzdaripseniz CETRYN kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Doktorunuz başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir veya size uygun bir dozaj programı belirleyebilir.

İdrar yapma güçlüğü dahil prostat veya mesane problemleri olanlar ve sara hastası olanlar kullanmadan önce doktoruyla konuşmalıdır.

Alkollü içeceklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Alerji testinin sonuçlarını etkileyebileceğinden testten birkaç gün önce ilacın kullanımının kesilmesi gerekebilir. Yakın zaman sonra alerji testi yaptıracaksanız, ilaca ara verip vermeyeceğinizi öğrenmek için doktorunuzla görüşün.

Cetryn şurubun etkin maddesine veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayın.

Cetryn Şurup Nasıl Kullanılır?

İlacınızı doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarına uyarak kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin. Doktor tarafından aksi belirtilmedikçe CETRYN 5 mg/5 ml şurubun önerilen kullanımı aşağıdaki gibidir.

2 yaşından küçük bebeklerde/yenidoğanlarda kullanılmaz. (2 yaş ve üzeri içindir)

Yemeklerden önce veya sonra alınabilir. (Aç veya tok karnına içilebilir)

2 ila 6 yaş arası çocuklarda: Günde iki kez 2.5 ml şurup (günde iki kez yarım kaşık)



Günde iki kez 2.5 ml şurup (günde iki kez yarım kaşık) 6 ila 12 yaş arası çocuklarda: Günde iki kez 5 ml şurup (günde iki kez bir tam kaşık)

Günde iki kez 5 ml şurup (günde iki kez bir tam kaşık) 12 yaşından büyük ergen gençlerde ve yetişkinlerde: Günde bir kez 10 ml şurup (günde bir kez iki

tam kaşık)



Günde bir kez 10 ml şurup (günde bir kez iki tam kaşık) Böbrek yetmezliği olanlar için özel dozaj programı gerekebilir. Böbrek şikayetiniz varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin ve söylediği şekilde kullanın.

Böbrek şikayeti olmayan yaşlılar için özel bir dozaj programına gerek yoktur. Yetişkinlerdeki gibi kullanabilirler.

Cetryn Şurup Yan Etkileri

Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi Cetryn şurubun da bazı istenmeyen etkileri olabilir. Sersemlik, uykulu bir hal, baş ağrısı, ağız kuruluğu, ishal, bulantı, çocuklarda nezle ve halsiz hissetme yaygın yan etkilerinden bazılarıdır. Daha nadir olarak, ağrılı idrar yapma, idrar kaçırma, karın ağrısı, depresyon, kilo artışı, tat alma bozukluğu, kaşıntı, uyuşma-karıncalanma ve gözde uyum bozukluğu ortaya çıkabilir.

Bu ilacın faydalarının olası yan etkilerinden daha ağır bastığı için doktorunuz tarafından reçetelendirildiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Cetryn Şurup

Hayvanlar üzerinde yürütülen klinik çalışmalarda fetüs üzerinde zararlı bir etki gözlemlenmemiştir. Ancak, hayvan çalışmaları her zaman insanlardaki etkiyi öngörmediğinden temkinli olunmalı ve doktor tavsiyesi olmadan hamilelik dönemi boyunca kullanılmamalıdır. Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa doktorunuzu bilgilendirin.

Etkin maddesi olan setirizin az miktarlarda anne sütüne geçer. Bu nedenle, laktasyon (emzirme) döneminde Cetryn kullanması önerilmez. Bebeğini emziren bir anneyseniz bu şurubu kullanmadan önce doktorunuzla konuşun.