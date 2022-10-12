Carteol LP Göz Damlası Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Carteol, göz içi yüksek basıncının düşürülmesini sağlayan damla formunda bir ilaçtır. İlacın etkin maddesi olan karteolol hidroklorür, beta-blokerler ismi verilen ilaç sınıfının bir üyesi olup, açık açılı glokom ve göz içi hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

Carteol Damla Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Carteop lp uzun etkili göz damlası, kendinden damlalıklı şişede satışa sunulan sarımsı-kahverengimsi renge sahip steril bir çözeltidir. Yüksek göz içi basıncının düşürülmesi dahil açık açılı glokom ve yüksek göz içi tansiyonu tedavisinde kullanılır.

Damlanın içeriğinde bulunan karteolol hidroklorür, gözdeki yüksek basıncı düşürerek kontrol altına almakta etkili bir beta-blokerdir. Yapılan klinik çalışmalar, açık açılı glokom tedavisinde karteolol’ün oldukça önemli bir göz içi basınç (GİB) düşürücü etkiye sahip olduğunu göstermektedir. (Kaynak)

CARTEOL LP %2, etkin madde olarak her 3 ml’sinde 60 mg karteolol hidroklorür ihtiva eder. İçeriğinde bulunan diğer maddeler, benzalkonyum klorür, aljinik asit, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, disodyum fosfat dodekahidrat, sodyum klorür, sodyum hidroksit ve saf sudur.

Carteol Göz Damlası Hakkında Uyarı ve Önlemler

Kalp yetmezliği, kalp kaynaklı şok, kalp iletim bozukluğu, kalp sinüsü işlev bozukluğu ve yavaşlamış kalp atım hızı dahil olmak üzere ciddi kalp rahatsızlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Aşırı hormon salgılanması nedeniyle oluşan yüksek tansiyon ve astım ile kronik tıkayıcı akciğer veya bronş hastalığı şikayeti olanlarda kullanılmamalıdır.

Carteol’un içeriğindeki etken maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kornea, atardamar, böbrek, akciğer, diyabet, tiroid, sedef, solunum problemleri veya düşük tansiyon hastaları bu ilacı dikkatli kullanmalı ve doktorlarını bilgilendirmelidir.

18 yaşından küçük gençlerde, çocuklarda, bebeklerde ve yenidoğanlarda kullanılmaz.

Herhangi bir nedenden dolayı cerrahi operasyon söz konusuysa, ameliyattan önce anestezi uzmanına bu ilacı kullandığınızı söylemelisiniz.

Carteol göz damlası beta-blokerler ismi verilen ilaç sınıfının bir üyesidir. Tipik olarak, beta-blokerler göz yaşında azalmaya neden olduğundan kontakt lens kullanıcılarına rahatsızlık verebilir. Bu nedenle, tedavi süresi boyunca lens kullanımı önerilmez.

Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalı ve 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

Bu ilaç yalnızca göze damlatmak içindir. Hiçbir suretle ağızdan alınmaz veya damardan enjekte edilmez.

Carteol LP %2 Göz Damlası Nasıl Kullanılır?

Carteol damlanın önerilen dozajı, etkilenen göze sabahları günde 1 damladır. Ancak, ilacınızın kullanımı konusunda doktorunuzun yönergeleri esastır. Carteol lp göz damlasını doktorunuzun söylediği şekilde ve süre boyunca kullanmanız gerektiğini unutmayın. Emin olmadığınız noktalarda, doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Uygulamaya başlamadan önce ellerinizi yıkayın.

Uygulama esnasında damlalığının ucunun gözünüze, kirpiklerinize, göz kapağınıza, cildinize veya başka bir yüzeye temas etmemesine dikkat edin.

Başınızı hafifçe geriye yaslayıp yukarı doğru bakarak alt göz kapağınızı aşağı yöne nazikçe çekin. Oluşan cep şeklindeki boşluğa 1 damla Carteol damlatın.

Damlatma işleminin sonrasında gözünüzü birkaç saniye kapalı tutun ve işiniz bittiğinde şişenin kapağını kapatın.

Kullanmayı unutursanız kaybı telafi etmek için çift doz (2 damla) kullanmayın. Hatırladığınız anda damlatın ancak diğer dozun zamanı yaklaşmışsa unutulanı atlayıp normal programdan devam edin.

Carteol uzun etkili göz damlası tek başına veya doktorun reçetelendirdiği başka göz damlalarıyla birlikte kullanılabilir. Ancak, kullanmak durumunda olduğunuz başkaları varsa, öncelikle bu göz damlalarını damlatmalı ve diğerlerini damlatmadan önce 15 dakika beklemelisiniz. Carteol LP sonuncu damladan 15 dakika sonra ve en son sırada göze uygulanmalıdır.

Carteol ile tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz belirleyecektir. Doktorunuz söylemedikçe ilacınızın kullanımını bırakmayın. İlacın kullanımını bırakırsanız göz içi basıncınız artabilir ve potansiyel olarak ciddi görme sorunları ortaya çıkabilir.

Carteol LP Göz Damlası Yan Etkileri

Carteol damlanın yaygın yan etkileri gözde, yanma, batma, kızarılık, sulanma ve kaşıntıdır. Ayrıca, gözde iltihaplanma, tat alma bozukluğu, ışığa karşı hassasiyet ve daha seyrek olarak baş dönmesi ve kas ağrıları oluşabilir.

Nadir durumlarda, depresyon, uykusuzluk, döküntü, düşük kan şekeri, baş ağrısı, bulanık görme, göğüs ağrısı, düşük kalp atım hızı, bayılma, kırgın hissetme, ödem, göz kuruluğu, ağız kuruluğu, bulantı-kusma, cinsel isteğin azalması, nefes darlığı, öksürük, ishal, el-ayaklarda üşüme, hazımsızlık ve görme sorunları gibi istenmeyen etkileri olabilir.

Carteol göz damlasının size sağlayacağı faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirildiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde CARTEOL LP

Carteol göz damlası (karteolol hidroklorür) kesinlikle mecburi olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa doktorunuza söyleyin. Doktorunuz, durumunuzu değerlendirerek risk-fayda mukayesesi yapacaktır. İlacın faydalarının fetüse yönelik olası risklerinden daha ağır bastığını düşünürse kullanmanızı önerebilir veya aksi durumda başka bir ilaç reçetelendirebilir.

Carteol göz damlasının etken maddesi olan karteolol hidroklorür anne sütüne geçer. Ancak, uygulama yöntemi ve miktarı düşünüldüğünde bebeğe zarar verecek miktarda anne sütünde bulunması beklenmez. Bununla birlikte, gerçekten mecburi değilse emzirme (laktasyon) döneminde kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren bir anneyseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla görüşün.

CARTEOL LP %2 uzun etkili göz damlası çözeltisini 25 derecenin altındaki direkt güneş görmeyen oda sıcaklığında saklayın. Şişeyi açtıktan sonra 28 gün içinde kullanın. Belirtilen süre sonunda şişenin içinde çözelti kalmış olsa bile kullanmayın, atın. Beklenmeyen bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.