Kafada Karıncalanma ve Uyuşma Neden Olur?

Başta meydana gelen duyusal rahatsızlıklar, farklı nedenlere sahip olabilen öznel bir histir. Doktorlar, kafada bir uyuşma veya karıncalanma olduğunda sözde paresteziden bahseder. Parestezi, bir sinir üzerinde normalden daha fazla baskı olduğunda ortaya çıkabilir. Etkilenenler sıklıkla kafa derisinde, başın önünde, arkasında, alında veya yüzdeki karıncalanmadan bahseder…

Kafadaki Karıncalanma ve Uyuşma Hissinin Nedenleri

Genel olarak tıp, uyuşma veya karıncalanma gibi hoş olmayan duyusal rahatsızlıklara neden olabilecek çeşitli faktörleri varsayar. Şikayetler vücudun diğer bölgelerinin yanı sıra sıklıkla kafa derisi ve yüzde de ortaya çıkabilir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir fakat genellikle stres ve gerginlik odak noktasıdır.

Kafada uyuşma veya karıncalanma hissinin olası nedenleri şunlardır:

Dolaşım bozuklukları

Stres

Servikal vertebra ve boyun bölgesinde kas gerginliği

Sinir hastalıkları veya bozuklukları

Besin eksikliği

Ayrıca parkinson, epilepsi veya multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklar da kafada hissedilen duyusal rahatsızlıkların olası kaynaklarıdır. Ancak tümörler ve hormonal bozukluklar gibi bunlar da nadir görülen nedenler arasındadır. Sıklıkla nedeni strestir.

Baştaki veya vücuttaki diğer duyu bozukluklarının nedenini bulmak için mutlaka bir doktor tarafından muayene ve tedavi edilmesi önerilir. Bununla birlikte, semptomları kontrol altına almanın ve aynı zamanda önlemek için bir şeyler yapmanın çeşitli yolları da vardır.

Dolaşım Bozukluğu

Sürekli kafada karıncalanma ve uyuşma hissinin bir nedeni dolaşım bozuklukları olabilir. Dolaşım bozuklukları, diğer şeylerin yanı sıra, atardamarlarda birikintiler oluştuğunda ortaya çıkar. Bu, kan damarlarını daraltır veya tıkar. Kan artık serbestçe akamaz ve vücudun bazı kısımları besin, mineral ve oksijenle yetersiz beslenir. En kötü durumda, kalp krizi ve felç meydana gelebilir.

Dolaşım bozukluğunun başlıca belirtileri şunlardır:

Düzensiz kalp atışı

Soğuk eller ve ayaklar

Kol ve bacaklarda ağrı

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Kuru cilt

Kan dolaşımını uyarmak ve sağlıklı bir seviyede tutmak, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ile yakından ilişkilidir. Endüstriyel olarak işlenmiş gıdalardan ve rafine şekerden kaçınılması buna katkıda bulunur. Sosis veya et ürünleri gibi yiyeceklerdeki hayvansal yağların azaltılması da mantıklıdır. Bunun yerine mevsimlik sebze ve meyvelerin miktarı artırılmalıdır. Ayrıca tam tahıllı ürünler de iyi kan dolaşımını destekler.

Stres Kafada Karıncalanmayı Tetikleyebilir

Stres, baş veya yüz bölgesinde uyuşma ve karıncalanmaya neden olabilecek önemli bir faktördür. Beden ve zihin, telafi edilmeksizin aşırı ve uzun süreli stres altında kalırsa, kas ve sinir gerginliği oluşabilir. Servikal vertebra (omur) ve boyun bölgesindeki kas gerginliği başta basınç ve baş ağrısına neden olabilirken, artan sinir basıncı yaygın bir uyuşma veya karıncalanma hissine neden olabilir.

Yetersiz Beslenme

Başta uyuşukluk veya hoş olmayan bir karıncalanma gibi belirtiler genellikle B12 vitamini ve folik asit eksikliği ile ilgilidir. Diyet dengeliyse, vücutta demir, folik asit ve B vitamini gibi yeterince önemli besinler mevcuttur. Eğer vücut bu yapı taşlarından yoksunsa, bunu kafa derisinin kaşınması ya da yanması gibi farklı sinyallerle de açıkça ifade eder.

İlginizi çekebilir: Folik asit ne işe yarar, hangi yiyeceklerde bulunur?

Sinir Hasarı

Sinirlerin zarar görmesi kaynaklı his kayıpları, tıpta parestezi olarak adlandırılır. Bazı sinir uçları hasar gördüğüne, vücudun etkilenen bölgelerinde uyuşma veya karıncalanma gibi belirtiler hissedilir. Bunlar kısa süreli veya kronik olabilir. Bunun tetikleyicileri ilaca verilen tepkiden diyabete veya alkol bağımlılığının neden olduğu hasara kadar değişebilir.

Mevcut bir parestezi, kendini şu gibi farklı belirtilerle gösterebilir:

Baş, yüz ve boyunda karıncalanma

Uyuşma

Algı bozuklukları

Rahatsızlık

Ağrılar

Görsel rahatsızlıklar

Mide bulantısı

Baş dönmesi

Cilt reaksiyonları

Bozulmuş ısı hassasiyeti

Kafada Karıncalanma ve Uyuşma Hissi Nasıl Geçer?

Duyusal rahatsızlık stres ve artan vücut gerilimi tarafından tetikleniyorsa, bunu gevşeme ile önleyebilirsiniz. Kendinize zaman ayırın, yoga veya meditasyonu deneyin. Tüm bu önlemler, stresi ve onunla birlikte gelen gerilimi azaltabilir. Ayrıca masajlar, boyun ve omuz bölgesindeki gerginliği önlemeye yardımcı olur.

Kafadaki karıncalanma ve uyuşma bir hastalıktan kaynaklanıyorsa, uzun sürerse veya zamanla daha da kötüleşirse, kesinlikle bir doktora görünmeniz önerilir. Bununla birlikte, sağlıklı bir diyet, yeterli su, düzenli egzersiz ve rahatlama ile vücudunuzdaki her şeyin dengede kalması için temel oluşturursunuz.