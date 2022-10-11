Bacakta Çıkan Kırmızı Lekelerin Nedenleri

Bacaklardaki kırmızı lekeler, tamamen zararsızdan tehlikeli klinik tablolara kadar değişebilen çeşitli durumların ve hastalıkların bir göstergesi olabilir. En yaygın nedenler arasında alerji kaynaklı deri döküntüsü, venöz yetmezlik ve kan damarlarının iltihaplanması (vaskülit) bulunur…

Bacaklarda Kırmızı Lekelerin Sebepleri

Bacaktaki bir veya daha fazla kırmızı nokta genellikle zararsızdır ve kendiliğinden geçer. Bununla birlikte, yaygın karşılaşılan bu cilt sorunun temelinde çeşitli hastalıklar da yatabilir. Alerjik reaksiyonlara ek olarak, kırmızı lekeler vasküler sistemin, daha doğrusu kan damarlarının fonksiyonel bozukluklarını da gösterir.

Alerjik Reaksiyonlar

Bacaklarda meydana gelen lekeler genellikle alerjik kökenlidir. Tetikleyiciler çoğunlukla kozmetik ürünler, ilaçlar ve aynı zamanda böcek ısırıklarıdır. Alerji terimi vücudun belirli bir maddeye aşırı tepkisini tanımlar. Bu aşırı reaksiyon madde teması ile tetiklenerek, kızarıklık, kırmızı lekeler, kaşıntı ve ödem gibi belirtilerle kendini gösterir.

Duştan sonra bacaklarda kırmızı lekeler belirirse, bunun nedeni genellikle belirli maddelere karşı olan alerjik reaksiyondur. Temizlik ve bakım ürünlerinin içeriğindeki çeşitli maddeler cildin kızarmasına ve bacaklarda kaşıntılı döküntülere neden olabilir.

Cildin, sabun ve şampuanlar tarafından yok edilebilen doğal bir koruyucu örtüsü olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle sadece pH değeri nötr (yaklaşık 5.5) olan kişisel bakım ürünleri kullanılmalıdır. Ek olarak, duşta bacak kıllarının tıraş edilmesi de cilt tahrişine yol açarak kırmızı lekelere neden olabilir.

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Damar Sorunları

Damar zayıflığı, bacaklardaki kırmızı lekelerle de fark edilebilir. Doktorlar, damarların kapakçıklarında kan biriktiğinde venöz yetmezlikten bahseder. Venöz kapaklar düzgün kapanmadığı için etkilenen damardaki basınç artar. Basınçtaki bu artış cildin ve damar sisteminin renginde değişikliklere neden olur.

Bacaklarda örümcek damarları (kılcal varisler) ve varisli damarlar şeklinde olan lekelere sıklıkla ayak bileklerinde su tutulması (ödem) eşlik eder.

Vaskülit

Kan damarlarının iltihaplanmasına tıbbi olarak vaskülit denir. Vaskülit, damarların nerede olduğuna veya ne kadar büyük olduğuna bakılmaksızın vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Enflamasyondan hangi kan damarlarının etkilendiğine bağlı olarak çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir.

Vaskülit semptomları, etkilenen kan damarlarının artık belirli organlara yeterli kan sağlayamaması gerçeğinden kaynaklanır.

Çoğu durumda, hastalık çok karmaşık ve çok yönlü olduğu için vasküliti teşhis etmek çok zordur. Bacaklardaki kırmızı noktalar veya lekeler, kan damarlarının bu tür iltihaplanmasının ilk ve kesin göstergesi olabilir. Ayrıca şiddetli kilo kaybı, genel halsizlik, eklem ve kas ağrıları, görme bozukluğu veya bacaklarda uyuşma gibi semptomlar eşlik eder.

Derin Ven Trombozu

Derin ven trombozu semptomsuz başlayabilir. Zamanla kas ağrısına benzer bir ağrı oluşur ve yatarken kaybolur. Etkilenen bacak genellikle aşırı ısınır ve şişer. Sonrasında ise cilt gergin ve kırmızımsı bir hal alabilir.

Özellikle daha ileri bir aşamada, bacaklarda spontan kanamanın neden olduğu sarı ve yeşilimsi morluklara (hematomlar) dönüşen kırmızı nokta şeklinde lekeler vardır.

Venöz tromboz ciddi bir dolaşım bozukluğuna neden olur. Bu nedenle acil tedavi gereklidir. Venöz trombozun en büyük tehlikesi pulmoner embolidir. Çünkü kan pıhtısı bacaktan akciğerlerdeki bir kan damarına taşınarak, burada ciddi ve tehlikeli solunum güçlüklerine ve hatta bazı durumlarda ölüme yol açabilir.

Dolaşım Bozukluğu

Bacaklardaki kırmızı lekeler, dolaşım bozukluğunu da gösterebilir. Bu tipik olarak, baskı uygulandığında bacaklarda şiddetli ağrıya yol açar ve bu da etkilenen kişiyi belirli bir mesafeden sonra durup dinlenmeye zorlar.

Dolaşım bozukluğu bacaklarda spazmodik ağrıya neden olur. Çünkü kaslar, deri ve tendonlar artık yeterli kan, oksijen ve besinlerle beslenmez. Bu tür dolaşım bozuklukları egzersiz eksikliği, aşırı kilo ve özellikle sigara içenlerde ortaya çıkar.

Eritema Nodozum

Eritema nodozum, deri altı yağ dokusunun akut bir iltihabıdır. Genellikle alt bacak, diz ve ayak bileklerinde görülür. Nadiren kalça veya kollarda da ortaya çıkabilir. Hastalık sonucu ciltte kırmızı nodüller oluşur. Bununla birlikte, etkilenen cilt bölgeleri genellikle basınca duyarlıdır ve ağrılıdır.

Eritema nodozum genellikle diğer hastalıklar bağlamında ortaya çıkar. Örneğin, sarkoidozlu hastaların %30’unda bulunur. Ayrıca çeşitli enfeksiyonlar veya iltihabi bağırsak hastalıkları ile birlikte de gelişebilir.

Uzun Süre Ayakta Durduktan Sonra Bacaklarda Kırmızı Lekeler

Uzun süre ayakta kaldıktan sonra bacak derisinde kırmızı lekeler oluşursa, bunlar pıhtılaşma bozukluğunu gösterebilir. Kırmızı lekeler, derideki kan kılcal damarlarından toplu iğne başı büyüklüğünde kanamadan kaynaklanır. Teknik jargonda peteşi olarak da adlandırılırlar ve tıbbi muayene tavsiye edilir.

Yürüyüşten Sonra Bacaklarda Kırmızı Lekeler

Ağır fiziksel eforla, bacaklarda kırmızı lekelerle fark edilen bir deri döküntüsü görünebilir. Tipik olarak, böyle bir döküntü uzun bir yürüyüşten veya uzun bir koşudan sonra ortaya çıkar. Böyle bir egzersizden sonra bacaklarda ortaya çıkan kırmızı lekelere egzersize bağlı purpura veya egzersize bağlı vaskülit denir.

Efordan sonraki kırmızı noktalar genellikle ağrısızdır ve esas olarak alt bacaklarda görülür. Bununla birlikte, uyluk da etkilenebilir ve kırmızı noktalara kaşıntı veya duyusal rahatsızlıklar eşlik edebilir.

Uzun bir yürüyüşten sonra oluşan bu kızarıklığın kesin nedeni bilinmemektedir. Egzersiz sırasında sıcaklık değişikliklerine yetersiz tepki veren kan damarlarının düzensizliği olduğu varsayılmaktadır. Bacaklardaki kırmızı lekeler genellikle birkaç gün içinde ciltte herhangi bir renk değişikliği bırakmadan kendiliğinden kaybolur.

Bu tür cilt reaksiyonlarına yatkınsanız, uzun yürüyüşlerden veya koşulardan önce önlem olarak kompresyon çorabı giymelisiniz.