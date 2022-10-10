Canolen (Krem – Sprey) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Canolen, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan topikal bir ilaçtır. Etkin maddesi siklopiroks olamin, antifungaller ismi verilen mantar öldürücü ilaçlar grubunun bir üyesidir. Canolen krem, Canolen vajinal krem ve Canolen deri spreyi olmak üzere üç farklı formda satışa sunulur.

Canolen Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz, Canolen kullanmanızı önerdiyse muhtemelen mantar enfeksiyonu şikayetiniz olmalı. Zira, bu ilacın etkin maddesi olan siklopiroksolamin, antifungaller adı verilen mantar öldürücü ilaçlar sınıfının bir üyesi olup, enfeksiyona neden olan maya veya mantarların çoğalmasını ve büyümesini durdurarak öldüren etkili bir ajandır.

Ayak mantarı (tinea pedis), vücut mantarı (tinea corporis), vajinal mantar (vajinal kandidiyaz), kasık mantarı (tinea cruris) ve vücutta sarımsı-kahverengimsi lekelere neden olan tinea versicolor ismindeki mantar enfeksiyonunun tedavisinde etkilidir. Ancak, burada belirtilmeyen başka bir mantar enfeksiyonu için de doktorunuz bu ilacı reçetelendirmiş olabilir.

Canolen Nasıl Kullanılır?

Bu antifungal ilaç, krem, vajinal krem ve sprey olmak üzere üç farklı formda satışa sunulur. Üçünün de kullanım amacı (mantar enfeksiyonlarının tedavisi) ve etkin maddesi (siklopiroksolamin) aynıdır.

Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi Canolen kullanımında da doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarına uyun. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

CANOLEN %1 krem kullanımı

Canolen krem doktor tarafından aksi belirtilmediyse günde 2 kez (sabah – akşam) uygulanır.

Sorunlu cilt bölgesini ve hemen yakınını ince bir tabaka şeklinde kapatacak kadar az miktarda krem sürün.

Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayın (tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse).

Mantar şikayetleriniz kayboluncaya dek (yaklaşık 2 hafta) düzenli kullanın.

Enfeksiyonun yeniden dönmesini önlemek için 1 – 2 hafta daha kremi kullanmaya devam edin.

6 yaşından küçük çocuklarda, bebeklerde ve yenidoğanlarda kullanmayın.

CANOLEN %1 vajinal krem kullanımı

Canolen vajinal krem tek kullanımlık 6 adet aplikatörle birlikte gelir ve krem bu aparatla vajinaya uygulanır.

Günde 1 kez kullanılır (1 aplikatör dolusu krem – 5 gr)

Toplam tedavi süresi vajinal enfeksiyonun iyileşmesine bağlı olmakla birlikte, genellikle 6 günlük düzenli kullanımla iyileşme sağlanır. Bununla birlikte, şikayetleriniz devam ederse doktorunuz maksimum 14 güne kadar kullanmanızı önerebilir.

Kremi vajinanıza uygulayacağınız aplikatör, iğnesiz enjektöre benzeyen bir ekipmandır.

Tüpün kapağını açıp aplikatöre yerleştirin. Aplikatördeki ”dur” işaretli okun ucu gözükene kadar kremi sıkın.

Rahat edebileceğiniz bir yere sırt üstü yatın.

Bacaklarınızı diz kapağınızdan bükerek omuz genişliğinde açın ve bacaklarınızı hafifçe karnınıza doğru çekin.

Bir elinizin parmaklarıyla vajina dudaklarınızı iki yana ayırın ve diğer elinizle aplikatörü rahimden (uterus) içeri sokun.

Aplikatörü rahatça girebildiği noktaya kadar nazikçe itin ve ilacı göndermek için pistona basın.

6 yaşından küçük çocuklarda, bebeklerde ve yenidoğanlarda kullanmayın.

Vajinal kremin uygulanması hakkında birkaç önemli uyarı

Ayakta durmak veya fiziksel aktivitelerde bulunmak sızıntıya neden olabileceğinden, en iyi kullanım zamanı geceleri yatmadan öncedir. Aplikatörünüz tek kullanımlıktır, işiniz bittiğinde çöpe atın. Her uygulamada yeni bir aplikatör kullanmalısınız. Yeni bir enfeksiyonu önlemek için anal bölgenize kadar vajinanızın dış çevresine kreminizi sürmelisiniz. Bunun için aplikatör kullanmanız gerekmez. Parmak ucuna az miktarda krem sıkarak sürebilirsiniz. Vajinal krem veya fitil kullandığınız zamanlarda tampon kullanmamalısınız. Nitekim, tamponlar ilacın bir kısmını emerek etkisini azaltabilir. Bu nedenle, eğer gerekliyse en iyi seçenek ped kullanmaktır. Vajinal krem veya fitil kullanımından sonra bir miktar akıntınızın olması normaldir. Çamaşırınızın temiz kalmasını istiyorsanız günlük pedleri tercih edebilirsiniz. Ancak, günlük pedlerin parfümsüz ve pamuklu olanlarını kullanın.

CANOLEN %1 dermal sprey solüsyon kullanımı

Canolen sprey cilt üzerine sıkılarak kullanılır.

Doktor tarafından aksi belirtilmekçe günde 2 veya 3 kez uygulanır.

Sorunlu cilt bölgesini ve hemen yakınını kapatacak kadar sprey sıkıp nazikçe masaj yapın.

Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayın (tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse).

Mantar şikayetleriniz kayboluncaya dek (yaklaşık 2 hafta) düzenli kullanın.

Enfeksiyonun yeniden dönmesini önlemek için 1 – 2 hafta daha spreyi kullanmaya devam edin.

6 yaşından küçük çocuklarda, bebeklerde ve yenidoğanlarda kullanmayın.

Canolen Yan Etkileri

Canolen mantar ilacını kullanan çoğu kişi herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaşmaz. Ancak yine de uygulama bölgesinde kaşıntı ve yanma hissi gibi hafif etkileri olabilir. Ek olarak, vajinal kremin uygulanmasının ardından akıntınız olabilir ve bunun için endişelenmeniz gerekmez.

Bu ilacın faydalarının olası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelendirdiğini unutmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Canolen

Canolen krem, vajinal krem ve sprey hamilelik döneminde yalnızca doktor tarafından uygun görüldüğünde kullanılmalıdır. Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa doktorunuzla görüşün.

Canolen, emzirme (laktasyon) döneminde başka güvenli tedavi seçeneğinin olmadığı mecburi durumlarda, yalnızca doktor onayıyla kullanılabilir. Bebeğini emziren bir anneyseniz doktorunuzu bilgilendirin.

Canolen’i 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında muhafaza edin. Isı kaynaklarından ve ışıktan koruyun. İlacınızın işe yaramadığını düşünüyorsanız veya beklenmedik bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla konuşun.