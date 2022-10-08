Vücutta Kırmızı Noktalar Neden Çıkar?

Vücudun çeşitli yerlerinde aniden kırmızı lekeler belirirse, bunlar bir cilt hastalığının veya alerjik reaksiyonun işaretidir. Kırmızı noktalar aniden veya uzun bir süre boyunca ortaya çıkabilir. Bu tür cilt sorunları esas olarak gövde bölgesinde, daha az sıklıkla kollarda, bacaklarda ve yüzde görülür…

Vücuttaki Kırmızı Noktalar Nedir?

Kızarıklık şeklindeki cilt döküntüsü terimi, çok sayıda farklı, geçici cilt değişikliğini özetler. Nedenleri alerjiden strese kadar değişir. Kırmızı döküntüler genellikle aniden ortaya çıkar ve yaygın bir semptomdur. Döküntünün tipine ve nedenine bağlı olarak küçük bir cilt bölgesi, daha geniş bir cilt bölgesi veya tüm vücut etkilenebilir.

Vücuttaki kırmızı lekelerin kapsamı, görünümü ve nedenleri değişir. Kırmızı cilt değişikleri, bulaşıcı bir hastalığın, alerjik reaksiyonun veya paraziter bir cilt hastalığının belirtisi olabilir. Bununla birlikte, bazı ilaçların bir yan etkisi olarak da cildin görünümünde geçici değişiklikler meydana gelebilir.

Ciltte meydana gelen kırmızı lekeler ve kızarıklıklar genellikle zararsız bir nedene sahiptir. Ancak aynı zamanda zona, glandüler ateş, sifiliz veya hepatit belirtisi de olabilir. Kızarıklığa ek olarak kaşıntı varsa, bunun altında yatan sebep genellikle bir alerjidir. Vücut ayrıca virüs veya bakteri içeren enfeksiyonlara kırmızı lekeler oluşturarak tepki verebilir.

Vücutta Ortaya Çıkan Kırmızı Noktaların Türleri

Kırmızı noktalar genellikle başlangıçta küçük nodüller, püstüller veya kabarcıklar gibi cilt şikayetleri olarak kendini gösterir. Bununla birlikte, herhangi bir çarpma veya şişlik olmaksızın kırmızı lekeler olarak da görünebilirler ve ciltte çatlaklar ya da girintiler şeklinde de ortaya çıkabilirler. Ek olarak, kabuklanma veya pullanma gibi deri birikintileri de mümkündür.

Kırmızı lekelerin görünümüne bağlı olarak, aşağıdaki farklı temel formlar arasında bir ayrım yapılır:

Nodül (papül) : Çapı 5 mm’den az olan deride şişlik

: Çapı 5 mm’den az olan deride şişlik Kabarcıklar (veziküller) : Çapı 5 mm’den küçük sıvı dolu kabarıklıklar

: Çapı 5 mm’den küçük sıvı dolu kabarıklıklar Püstül (pustula) : İrin dolu cilt keseciği

: İrin dolu cilt keseciği Ürtiker (Kurdeşen): Dokuda sıvı tutulması ve 0,2 ile 10 cm arasında bir çap ile boncuk benzeri şişlik

Ayrıca hemanjiom olarak adlandırılan bazı kırmızı ve kabarık lekeler, çoğunlukla kendi kendine gerileyen, deri altındaki iyi huylu vasküler genişlemelerdir. Hemanjiomlar yetişkinlerde nadirdir ancak bebekler ve küçük çocuklar sıklıkla etkilenir. Bu meydana geldiğinde, kırmızı lekelere ağrı veya kaşıntı gibi diğer rahatsız edici semptomlar eşlik etmez. Kırmızı noktaların iyi huylu hemanjiyomlar olup olmadığına en iyi şekilde doktorunuz karar verebilir.

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Vücutta Kırmızı Noktaların Sebepleri

Kırmızı noktaların kendisi bir hastalık değil, altta yatan bir durumun belirtisidir. Bazen nedeni aramak samanlıkta iğne aramak gibi olabilir. Psikosomatik tetikleyicilerden alerjilere, intolerans reaksiyonlarından bulaşıcı hastalıklara ve iç hastalıklara kadar, kırmızı lekeler için çok çeşitli tetikleyiciler vardır.

Viral enfeksiyonlar ve tipik çocukluk hastalıkları:

Kızamık

Kızamıkçık

Suçiçeği ve zona

Mononükleoz (glandüler ateş, öpücük hastalığı)

Herpes simpleks

Ebola

Dang humması

Bakterilerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklar:

Scarlet ateşi veya diğer streptokok enfeksiyonları

Lyme hastalığı

Tifüs

Frengi

Alerjiler ve intolerans reaksiyonları:

Nörodermatit (atopik egzama)

Alerjilerde kurdeşen (ürtiker)

Alerjik reaksiyon

Böcek ısırığından sonra alerjik reaksiyonlar

Romatizmal ve otoimmün hastalıklar:

Sedef hastalığı

Sistemik lupus eritematozus (SLE): Yüzde kelebek şeklinde, kırmızı deri döküntüleri ve özellikle ellerde pullu ekzantemler.

Parazitler veya mikozlar (mantar hastalığı) tarafından istila:

Mantar enfeksiyonları (örn. atlet ayağı)

Uyuz: Bu paraziter cilt enfeksiyonu, cilde nüfuz eden ve çok kaşıntılı, toplu iğne başı büyüklüğünde kabarcıklara (veziküller) ve küçük nodüllere (papüller) neden olan kaşıntı tetikleyicilerinden kaynaklanır.

Stresten Kaynaklanan Kırmızı Noktalar

Psikolojik bir faktör olarak stres de kırmızı cilt döküntülerine yol açabilir. Deride, mevcut iltihabı artırabilen stres hormonları için reseptörler bulunmaktadır. Özellikle nörodermatit ve kurdeşen ile stresin kaşıntı gibi semptomların ağırlaştırabileceği bilinmektedir.

Psişe ve cilt arasındaki etkileşim uzun zamandan beri bilindiğinden, psikodermatoloji disiplini 1970’lerden bu yana varlığını sürdürmektedir. Nörodermatit, sedef hastalığı ve hatta malign melanomun sıklıkla psikolojik bir travma sonrası gelişebileceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Vücuttaki Kırmızı Noktalara Karşı Yapabilecekleriniz

Öncelikle cildinizi gözlemlemeli ve kırmızı noktaların kısa bir süre sonra kendiliğinden kaybolup kaybolmayacağını belirlemelisiniz. Kırmızı noktalar vücudun her yerinde devam ediyorsa ve kaşıntı gibi semptomlar eşlik ediyorsa, nedeninin netleştirilmesi için bir dermatoloğa başvurmalısınız.