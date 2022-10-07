Canesten Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Canesten, çeşitli mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan krem formunda bir ilaçtır. Kremin etkin maddesi klotrimazol, enfeksiyona neden olan maya veya mantarın hücre zarını yok ederek öldüren etkili bir antifungal ajandır.

Canesten Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Canesten, 20 gramlık tüplerde satışa sunulan beyaz renkli bir mantar kremidir. İlacın etkin maddesi olan klotrimazol, maya veya mantarın hücre zarlarına saldırarak büyümelerini ve çoğalmalarını engelleyip öldüren etkili bir antifungal (mantar öldürücü) ajandır.

Canesten Krem, ayak mantarı (tinea pedis), kasık mantarı (tinea cruris), vajinal pamukçuk dahil cilt ve mukoza zarının çeşitli maya enfeksiyonları (kandidiyazis), enfekte bebek bezi döküntüleri ve ciltte sarımsı kahverengimsi lekelerle karakterize tinea versicolor için kullanılabilir. Ayrıca, vajinanın dudaklarında ve yakın bölgelerinde oluşan mantar enfeksiyonlarında ve erkeklerde maya mantarlarının yol açtığı sünnet derisinde veya penis başında ortaya çıkan enflamasyonun tedavisinde etkilidir.

Bunlarla birlikte, mayaların veya küflerin neden olduğu (burada belirtilmeyen) başka bir enfeksiyon için de doktorunuz bu kremi reçetelendirmiş olabilir.

Canesten kremin her bir gramında 10 mg klotrimazol bulunur. İçeriğindeki diğer maddeler ise sorbitan stearat, benzil alkol çift destile, suni spermaçet, 2-oktildodekan-1-ol, setil stearat alkol, polisorbat 60 ve demineralize sudur.

Canesten Krem Hakkında Birkaç Hızlı Bilgi

Bu kremin etkin maddesi olan klotrimazol mantar enfeksiyonuna neden olan mayaları öldürerek çalışır.

Genellikle 7 gün içinde iyileşme görülür. Ancak, enfeksiyonun geri dönmesini önlemek için iyileşmenin sonrasındaki 2 hafta boyunca kremin kullanılması önerilir.

Yaygın yan etkileri, uygulandığı cilt bölgesinde hafif yanma ve kaşıntı hissidir.

Vajinada veya peniste kullanıldığında prezervatifin aşınmasına neden olabileceğinden doğum kontrolü konusunda dikkatli olunmalıdır.

Canesten Krem Nasıl Kullanılır?

Canesten kremi doktorunuzun veya eczacınızın yönergelerini esas alarak kullanın. Ancak, kullanımı konusunda uzman biri tarafından bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Canesten krem günde 2 veya 3 kez kullanılır.

Genellikle tedaviye başladıktan sonraki birkaç gün içinde etkisini göstermeye başlar ve 7 gün içinde iyileşme görülür. Ancak, tedavi edilen enfeksiyona bağlı olarak 4 haftaya kadar kullanılması gerekebilir.

Şikayetlerin tamamiyle kaybolmasının ardından 2 hafta daha kremin kullanılması önerilir.

4 haftalık kullanımın ardından iyileşme olmazsa veya enfeksiyonun durumu daha kötüye giderse doktorla konuşulmalıdır. Bu durumda tanının yeniden gözden geçirilmesi gerekir.

Uygulamaya başlamadan önce ellerinizi ve enfeksiyonlu alanı yıkayıp nemli kalmayacak şekilde kurulayın.

Sorunlu cilt bölgesine ince bir tabaka halinde kremi sürün. Elinizin büyüklüğündeki bir alana uygulamak için 0.5 cm uzunluğunda krem yeterli olacaktır.

Tedavi ettiğiniz alan elleriniz değilse kremi sürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

Gözlerinizle temas ettirmeyin ve hiçbir suretle ağızdan almayın. Bu krem yalnızca cilt üzerine uygulanarak (topikal) kullanılır.

Sivilce, uçuk veya basur gibi diğer durumlar için kullanmayın. Benzer semptomlara sahip olsanız bile ilacınızı bir başkasına önermeyin.

Canesten Mantar Kremi Yan Etkileri

Canesten kremin yaygın yan etkileri uygulama alanında yanma hissi ve kaşıntıdır. Ayrıca, kızarıklık, döküntü, şişlik, kabarcık veya tahriş oluşabilir. Özellikle kremi çok fazla sürerseniz söz konusu yan etkilerin ortaya çıkması daha olasıdır. Bu nedenle önerilenden daha fazla kullanmayın. Tavsiye edilenden daha fazla ilaç kullanmanın, rahatsızlığı daha çabuk iyileştirmeyeceği gibi yan etki riskini artıracağını unutmayın.

Canesten’in ciddi yan etkileri oldukça nadirdir ve genellikle ilacın etkin maddesine veya içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa ortaya çıkar. Vücudun geneline yayılan kızarıklık, döküntüler, içi su dolu kabarcıklar veya özellikle solunumunuzu etkileyebilecek dil, boğaz veya ağızda şişme oluşursa yakındaki acil servise başvurun.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Canesten

Canesten mantar kreminin hamilelikteki sonuçlarını gösteren yeterli klinik çalışmalar yapılmamıştır. Güvenli tarafta kalmak için gebeliğin ilk 3 ayında (ilk trimester) Canesten kullanımından kaçınılması tavsiye edilir. Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Canesten kremin etkin maddesi olan klotrimazolun anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle, emzirme (laktasyon) döneminde kullanılması tavsiye edilmez. Bebeğini emziren bir anneyseniz doktorunuzla konuşun. Doktorunuz, Canesten kremle tedavi süresi boyunca emzirmeye ara vermenizi önerebilir veya başka bir ilaç reçetelendirebilir.

Mantar Cilt Enfeksiyonları Hakkında Kısa Bir Özet

Mantarlar her yerde yaşar: havada, toprakta, suda ve bitkilerde. Hatta bazıları cildimizde doğal olarak yaşar ve küçük miktarlarda olduğunda sağlığımıza zarar vermez. Ancak, çok fazla büyüdüklerinde veya çoğaldıklarında cilt enfeksiyonuna neden olabilirler.

Mantar cilt enfeksiyonları oldukça yaygındır. Bu nedenle, herhangi bir mantar enfeksiyonundan muzdaripseniz yalnız olmadığınızı unutmayın. Rahatsız edici olabilirler, ancak çoğu durumda endişelenecek bir şey yoktur ve kolayca tedavi edilebilirler. Bununla birlikte, mantar enfeksiyonları tedavi edilmediğinde daha da kötüleşebileceğinden durumu görmezden gelmemelisiniz.

Mantar enfeksiyonlarının belirtileri türüne bağlıdır fakat yaygın olarak ciltte pul pul döküntü, kaşıntı veya renk değişikliğiyle karakterizedir.

Canesten krem, mantar öldürücü özellikteki klotrimazol ile özel olarak formüle edilmiştir. Kortizonlu değildir. Tahriş ve kaşıntı gibi semptomlarınızı hafifletmenin yanı sıra enfeksiyonu etkili bir şekilde tedavi eder. Bununla birlikte, doktorunuzun veya eczacınızın önerdiği süre boyunca ve mümkünse hiçbir dozu atlamadan düzenli kullanmanız önemlidir.

Canesten 20 gram mantar kremi eczanelerde satılır. Direkt güneş görmeyen 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.