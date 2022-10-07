Miyopati Nedir? Çeşitleri ve Belirtileri

Miyopati, kas güçsüzlüğü ile ilişkili nadir görülen bir hastalık grubudur. Hem çocuklar hem de yetişkinler her yaşta etkilenebilir. Yaygın belirtiler arasında kas kaybı ve kas ağrısı bulunur. Neden bazen kasların kendisi, bazen de altta yatan başka bir hastalıktır…

Miyopatinin Tanımı

Tıpta miyopati terimi, esas olarak kas sistemindeki zayıflıklar ve dejenerasyonla ilişkili çeşitli hastalıklar için ortak bir terim olarak kullanılır. Çoğu durumda, iskelet kasları etkilenir. Nadir durumlarda da kardiyovasküler sistem kasları bölgesinde meydana gelir. Doktorlar bu gibi durumlarda kardiyomiyopati denen bir durumdan söz ederler.

Türüne ve ciddiyetine bağlı olarak, bir miyopati kaba motor veya ince motor becerilerde kısıtlamalara yol açar. Bu nedenle, hastaların yaşam kalitesi bağımsızlığı üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahiptir. Miyopatiler henüz tam olarak bilimsel olarak araştırılmadığından, doğru teşhis birçok doktor için büyük bir zorluktur. (Kaynak)

Miyopati Çeşitleri

Kas hastalıkları (miyopatiler), nadir görülen hastalıklar olma eğilimindedir. Farklı miyopati türleri vardır. Bu kas hastalığı formu aynı zamanda kas kaybı olarak da bilinir ve etkilenen kasların zayıflaması ve dejenerasyonu ile karakterizedir.

Hastalığın nedenine ve seyrine bağlı olarak, miyopati ile ilişkili kas hastalıkları çeşitli tiplere ayrılır:

Kas distrofisi : Miyopatinin en yaygın şekli genetik bir kas hastalığıdır. Nedeni, kasın inşası ve işleyişi için önemli olan bazı proteinlerin eksikliğidir. Omuz ve kalça kasları genellikle etkilenir.

: Miyopatinin en yaygın şekli genetik bir kas hastalığıdır. Nedeni, kasın inşası ve işleyişi için önemli olan bazı proteinlerin eksikliğidir. Omuz ve kalça kasları genellikle etkilenir. Mitokondriyal miyopati : Bu kas hastalığının nedeni bir mitokondri bozukluğudur. Mitokondri her hücrenin bir parçasıdır. Mitokondride bir bozukluk varsa, kaslara yeterli besin sağlanamaz ve sonuç olarak dejenere olur.

: Bu kas hastalığının nedeni bir mitokondri bozukluğudur. Mitokondri her hücrenin bir parçasıdır. Mitokondride bir bozukluk varsa, kaslara yeterli besin sağlanamaz ve sonuç olarak dejenere olur. Konjenital miyopati : Hastalığın bu forumunda, belirli genlerdeki bir mutasyon nedeniyle kaslar düzgün gelişmez. Doğumda mevcuttur veya yaşamın ilk aylarında ortaya çıkar.

: Hastalığın bu forumunda, belirli genlerdeki bir mutasyon nedeniyle kaslar düzgün gelişmez. Doğumda mevcuttur veya yaşamın ilk aylarında ortaya çıkar. Miyotoni: Bu kas hastalığı, kas aktivitesinde bir bozukluk ile karakterizedir. Bu, kasların sertleşmesine veya gevşeme eksikliğine yol açar.

Yukarıda sıralanan birincil miyopati çeşitlerine ek olarak, başka hastalıkların sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Aşırı aktif tiroid bezi (hipertiroidizm) gibi metabolik hastalıklar, kasların yetersiz beslenmesine neden olabilir ve böylece bir gerilemeyi tetikleyebilir. Ek olarak, patojenler tarafından tetiklenen veya daha sık olarak bir otoimmün hastalığı temsil eden inflamatuar miyopatiler vardır. Bu durumda, bağışıklık sistemi kendi kas liflerini yabancı cisim olarak algılar ve onlara saldırır. Diğer nadir kas hastalıklarına ilaçlar veya diğer ekzojen maddeler neden olabilir.

Miyopatinin Nedenleri

Miyopatilerin altında yatan klinik tablolar oldukça çeşitlidir. Türüne bağlı olarak, miyopati genetik veya doğuştan olabilir, altta yatan bir hastalıktan kaynaklanabilir veya yaşam tarzı yoluyla edinilebilir. Bazı miyopatilerde, örneğin kas hücrelerinin yapısını veya metabolizmasını etkileyen genetik değişiklikler vardır. Bu hastalıklar çoğunlukla doğuştandır.

Otoimmün hastalıklar da miyopatinin yaygın bir nedenidir. Vücut tarafından üretilen antikorlar, patojenlere karşı değil, vücudun kendisine karşı dönerek kas dokusunun iltihaplanmasına veya ölümüne neden olur. Kas sistemi de sıklıkla metabolik hastalıklarda, örneğin hipertiroidizmde rol oynar.

Bazı ilaçlar veya toksinler, kas hücrelerine akut olarak zarar verebilir. Kas dokusu ölür ve parçalanır (rabdomiyoliz). Bu süreçte salınan kas bileşenleri böbrekleri ciddi şekilde bozabilir. Alkol bağımlılığında miyopati sinsice gelişir.

Miyopatinin Belirtileri ve Seyri

Miyopatinin ana semptomu, genellikle bireysel kas gruplarının zayıflığıdır. Miyopatiler performansın düşmesi ve güç eksikliğinin bir sonucu olarak fark edilir. Merdiven çıkarken, etkilenenler ara vermeden sadece birkaç adım atabilir veya aniden güçlerini kaybettikleri için eşyalarını ellerinden düşürebilirler.

Kas iltihabı genellikle etkilenen kaslarda ağrıya (miyalji) neden olur. Kollarda veya bacaklarda anormal hisler ve ağırlık hissi de miyopati belirtileri olabilir. Hastalık ilerledikçe, sınırlı hareketlilik genellikle eklem ve kemiklerin deformasyonuna yol açar.

Konjenital miyopati genellikle doğumdan sonra veya bebeklik döneminde başlar. Çoğu durumda, pelvis ve uyluk bölgeleri kas kaybından etkilenir. Küçük hastalar spazmodik ağrıdan muzdariptir ve yavaş ya da sallanan yürüyüşleri ile dikkat çekerler. Artan yaşla birlikte hastalar, dışarıdan yardım almadan oturma veya yatma pozisyonundan kalkma yeteneklerini yavaş yavaş kaybederler.

Miyopati yaşam beklentisini azaltabilir ve ileri evrelerde, kaslardaki dejeneratif süreçlerden etkilenmeyen vücut bölgelerinde ve organlarda fonksiyonel anormalliklere neden olabilir. Yaygın ikincil hastalıklar şeker hastalığı, sindirim bozuklukları ve polimiyozittir.

Miyopatilerin Tedavisi

Bir miyopatinin tedavisi, şekline ve nedensel kökenine bağlıdır. Tedavinin başarı gösterme şansı büyük ölçüde semptomların şiddetine bağlıdır. Bir otoimmün miyopati varlığında, bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan ve kaslardaki enflamatuar süreçleri durduran ilaçlar reçete edilir. Bu tür ilaçlara ek olarak, enfeksiyon riskini azaltmak için genellikle yüksek doz immünoglobulinler infüzyonlar uygulanır.

Miyopatinin konservatif tedavisine ek olarak, kas atrofisini yavaşlatmak, hastanın stabilitesini ve hareketliliğini mümkün olduğunca uzun süre korumak için fizyoterapi önlemleri, fizyoterapi ve ortopedik yardımlar da kullanılır. Boğaz kasları etkilenirse, logopedik terapi önlemleri mantıklıdır. Sekonder miyopatilerde, seyir üzerinde kalıcı bir olumlu etki yaratmak için altta yatan hastalığın hedefli bir şekilde tedavi edilmesi gerekir.