Calgel Jel Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Calgel Jel, bebeklerde diş çıkarmaya bağlı olarak ortaya çıkan ağrıların giderilmesi için kullanılır. Hızla etki ederek diş çıkarma ağrılarını keser ve bebeğin diş etlerinde rahatlama sağlar. Ayrıca enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için hafif bir antiseptik içerir.

Calgel Jel Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Çocuk doktorunuz, Calgel Jel önerdiyse diş çıkarma döneminde olan bir bebeğiniz olmalı. Zira, bu jel 3 aylık ve daha büyük olan bebeklerdeki diş çıkarma ağrılarını gidermek için kullanılır. Uygulanmasının ardından hızla etki eden bu jel, diş çıkarmanın neden olduğu ağrıyı giderir ve hafif bir anestezi ile bebeğinizin ağrıyan diş etlerini yatıştırır. Ek olarak, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan hafif bir antiseptik ile diş etlerinin bakımına da yardımcı olur. Böylelikle, diş çıkarmanın neden olduğu ağlama, huzursuzluk veya sinirlilik giderilerek bebeğin rahatlaması sağlanır.

Calgel bebek diş jeli etkin madde olarak lidokain hidroklorür (bölgesel uyuşma sağlayan lokal anestezik) ve setilpiridinyum klorür (bakterileri ve diğer mikroorganizmaları öldüren antiseptik) ihtiva eder. İçeriğinde bulunan yardımcı maddeler ise ksilitol, sortibol çözeltisi, gliserol, etanol, cremophor, hidroksietilselüloz 5000 cp, laureth 9, makrogol 300, levomentol, sodyum sakarin, bitkisel aroma, karamel e150, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat ve saf sudur.

Calgel Jel Hakkında Birkaç Hızlı Bilgi

Calgel diş jeli 3 aylık ve üstü bebeklerde kullanılır.

Diş çıkarma halkaları kullanmak gibi diğer tıbbi olmayan yöntemler işe yaramadığında bebeğin 3. ayından itibaren kullanılabilir.

Diş çıkarma ile ilişkili ağrıyı hızla giderir ve hafif bir bölgesel anesteziyle bebeğin ağrıyan diş etlerini yatıştırır.

Enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için hafif bir antiseptik içerir.

Uyguladıktan kısa süre sonra hızla etki eder.

Diş çıkarmayla ilgili semptomlar düzeldikten sonra kullanımı kesilmelidir.

Fruktoz intoleransı olanlarda kullanılmamalıdır.

Calgel Jel Nasıl Kullanılır?

Calgel jeli çocuk doktorunuzun veya eczacınızın söylediği şekilde kullanın. Ancak, uzman biri tarafından kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmadıysa aşağıdaki adımları izleyin.

Calgel jel diş çıkarma döneminde olan bebeklerin diş etlerine sürülerek kullanılır.

Jeli bebeğinize uygulamadan önce ellerinizi iyice yıkayın.

Az miktarda jeli (yaklaşık 7.5 mm) parmağınızın ucuna sıkın.

Bebeğinizin diş etlerine nazikçe ovalayarak sürün.

Eğer gerekiyorsa 20 dakika sonra yeniden sürebilirsiniz. Ancak, 24 saatlik periyotta maksimum 6 kez kullanabileceğinizi unutmayın. 1 günde altıdan fazla kullanmayın.

Önerilenden daha fazla veya sık kullanmayın.

Calgel diş etlerine sürülerek kullanıldığından, bebeğinizin jeli yutmasından endişe ediyor olabilirsiniz. Ancak, talimatlara uyularak önerilen dozlarda kullanıldığında Calgel jel yutulması soruna neden olmamalıdır. Nitekim, bu jel diş etlerine sürülmek için tasarlanmıştır ve bebeklerin tükürükle birlikte yutması neredeyse kaçınılmazdır.

Calgel Jel Yan Etkileri

Talimatlara uygun şekilde kullanıldığında Calgel jelin herhangi bir yan etkiye neden olması beklenmez. Bununla birlikte, jelin etkin maddelerine veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı bebeğinizin aşırı duyarlı olduğunu biliyorsanız kullanmamalısınız.

Calgel’in içeriğinde az miktarda bulunan bitkisel aroma verici sarı papatyanın atopik bireylerde solunum güçlüğüne neden olduğu bilinmektedir. Sarı papatya çayına karşı duyarlılığınız varsa genetik olarak bebeğinizde de aynı duyarlılık olabileceğinden Calgel kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Calgel Jel kullanılan çoğu bebekte yan etki ortaya çıkmaz. Ancak yine de çocuğunuzun huzursuz olmasına neden olabilecek bir yan etkiyi gözlemlerseniz doktorunuzla konuşun.

Sorumluluk reddi: Mortilki.com olarak amacımız işinize yarayacak en doğru bilgileri sunmaktır. Ancak, söz konusu tıbbi tedaviler olduğunda ilaçlar herkesi farklı etkileyebileceğinden, burada yazılanların (olası yan etkiler dahil) eksiksiz olduğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, rahatsızlığınızın şiddetine ve hatta bazen kilonuza göre toplam tedavi süresiniz ya da kullanmanız gereken doz miktarı değişkenlik gösterebileceğinden, herhangi bir ilacın kullanımında doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını esas almalı ve kutu içinden çıkan prospektüsü anlayarak okumalısınız.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Calgel Jel

Calgel Jel 3 ay ve üzerindeki çocukların diş çıkarma ağrılarını gidermek için kullanılır. Bu bağlamda, emziren annelerin veya hamilelerin bu jeli kullanması beklenmediğinden yeterli klinik çalışma yapılmamıştır. Ancak yine de emzirme (laktasyon) ve hamilelik döneminde kullanılmasına ilişkin potansiyel olarak tehlikeli bir durumla kaşılaşılması öngörülmemektedir.

CALGEL %0,33 + %0,10 diş etine uygulanacak jel 20 gramlık alüminyum tüplerde satışa sunulur. Raf ömrü 3 yıl olup, 25 derecenin altındaki direkt güneş görmeyen oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.