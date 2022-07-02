Göbek Deliği Neden Ağrır?

Göbek deliği veya göbek çevresindeki ağrının çeşitli nedenleri vardır. Psikolojik nedenler gibi çoğunlukla zararsız olan nedenlere ek olarak, ağrının arkasında iltihaplanma, göbek fıtığı veya apandisit de olabilir. Buna göre, göbekteki ağrı her zaman ciddiye alınmalı ve her durumda tıbbi olarak açıklığa kavuşturulmalıdır…

Göbek Deliği Ağrısının Nedenleri

Göbek deliği ağrısı çeşitli şekillerde tetiklenebilir. Genel olarak mide-bağırsak şikayetleri ile kendini gösterir. Bu, örneğin mide mukozasının iltihaplanmasını veya yanlış/dengesiz beslenmeyi içerir. Diğer nedenler, göbek bölgesinde sıkışmış bir sinir veya artan stresten kaynaklanabilir. Göbek piercingindeki iltihaplanma da ağrıdan sorumlu olabilir. Ek olarak, kadınlarda jinekolojik nedenler de düşünülebilir.

Nadir durumlarda, ağrıya Crohn hastalığı, ülseratif kolit veya pankreasın kronik iltihabı (pankreatit) gibi kronik bir hastalık da neden olabilir. Ağrı uzun süre devam ederse ve basit ev ilaçları ile tedavi edilemiyorsa, teşhisin netleştirilmesi için bir doktora danışılmalıdır.

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Göbek Deliğinin Üstünde Ağrı

Anatomik olarak, göbek deliğinin üzerinde ağrıya neden olabilecek farklı yapılar vardır. Göbek deliğinin üzerindeki karın duvarında, bağırsakların dışarı doğru çıkabileceği bir boşluk olabilir. Bu klinik tablo, tıbbi olarak fıtık olarak adlandırılır. Göbeğin üstünde de mide bölgesi bulunur. Mide zarının iltihaplanması veya mide ülseri bu bölgede ağrıya neden olabilir.

Pankreas iltihabı da üst karın ağrısına neden olabilir. Son olarak, karaciğer, safra kesesi ve dalak hastalıkları göbek üzerinde ağrıya neden olabilir. Bu nedenle, semptomlar devam ederse, ağrının ciddi nedenlerini ekarte etmenin tek yolu bu olduğundan tıbbi yardım almanız önerilir.

Göbek Deliğinin Altında Ağrı

Göbek deliği altındaki ağrılardan çeşitli klinik tablolar sorumlu olabilir. Sebepler genellikle zararsızdır ve ağrı çok kısa sürede kendi kendine geçer. Bununla birlikte, ağrının arkasında ciddi nedenler de olabilir.

Göbek deliğinin altındaki bölgede, ağrıya neden olabilecek çeşitli organlar vardır. Kalın bağırsak iltihabı (kolit), apandisit gibi bağırsak bölgesindeki değişiklikler veya bağırsak tümörlerinde olduğu gibi bağırsak bölgesinde yer kaplayan alanlar ağrıya neden olabilir.

Kadınlarda göbek deliğinin altındaki ağrı genellikle rahim iltihabı, rahim tümörleri, yumurtalık iltihabı veya tümörleri ve dış gebelik kaynaklı olabilir.

Ağrı göbeğin çok altında lokalize ise, mesane enfeksiyonu da bir etken olabilir. Böyle bir durumda, tipik olarak idrar yaparken yanma hissi ve mesane üzerinde basınç ağrısı söz konusudur.

Göbek Deliğinin Sağında veya Solunda Ağrı

Göbeğin sağında veya solunda oluşan ağrının nedenleri, genellikle bağırsak bölgesinde yatmaktadır. Bağırsaklarda gaz oluşumu geçici olarak karın ağrısına yol açabilir ve bu ağrı hava dışarı çıktığında azalır. Karın kasında küçük bir yaralanma da ağrıya neden olabilir. Ancak bunun arkasında başka sebepler de olabilir. Göbek deliğinin solundaki ağrı, kolonun iltihaplı bir hastalığına işaret edebilir.

Yaşlı insanlarda sigmoid divertikülit tipik bir klinik tablodur. Dışkının depolandığı bağırsak duvarında küçük çıkıntılar oluşur. Sonuç olarak, bu çıkıntılar iltihaplanabilir, daha sonra da kendini sol karın ağrısı ile ifade eder. Bununla birlikte, Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi kronik iltihaplı bağırsak hastalıkları da bu tür karın ağrısına neden olabilir. Böyle durumda şiddetli ishal, mukus ve kan akıntısı gibi diğer semptomlar görülebilir.

Göbek deliğinin sağ tarafındaki ağrının semptomlarını açıklayabilecek en tipik klinik tablo apandisittir. Semptomlar genellikle üst karın/göbek bölgesinde ağrı ile başlar ve zamanla sağ alt karına geçer. Bu noktada güçlü bir basınç ağrısı hastalığın en tipik özelliğidir. Apandisit bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. Aksi takdirde ciddi komplikasyon riski vardır.

İltihaba Bağlı Göbek Deliği Ağrısı

Bir göbek deliği iltihaplanmasına bağlı ağrı çok acı verici olabilir. Göbek bölgesindeki küçük yaralanmalar, mikropların cilde nüfuz etmesine ve bunun sonucunda inflamatuar reaksiyonlu bir enfeksiyona neden olabilir. Bu genellikle göbek bölgesindeki ağrının yanı sıra, kızarık, aşırı ısınmış ve muhtemelen şişmiş cilt bölgesi ile fark edilebilir.

Hijyenik yara bakımı iltihabı kontrol altına almak için çok önemlidir. Antibiyotik tedavisi gerekli olabilir. Ancak çoğu durumda, yara bölgesini dezenfekte etmek ve göbeği temizlemek yeterlidir. Düzenli olarak değiştirilmesi gereken steril pansumanlar uygulanır. Bu şekilde, göbek enfeksiyonu çoğu durumda iyileşebilir.

İdrar Yaparken Göbek Deliğinde Ağrı

İdrar yaparken göbek bölgesinde şiddetli ağrı varsa, bu mesane enfeksiyonu (sistit) kaynaklı olabilir. Mesane enfeksiyonu durumunda, özellikle idrara çıkmanın sonuna doğru ağrı daha da kötüleşir. Etkilenenler genellikle normalden çok daha sık idrara çıkmak zorunda kalırlar ve sadece az miktarda idrar salgılanır. Üretraları daha kısa olduğundan ve bu nedenle patojenler mesaneye daha kolay yükselebildiğinden, özellikle kadınlar sıklıkla sistitten etkilenir.

Bağırsak Hareketi Sırasında Göbek Deliğinde Ağrı

Bağırsak hareketi sırasında hissedilen göbek deliği ağrısı, göbek fıtığını gösterebilir. Göbek fıtığı durumunda, karın duvarında yağ ve bağ dokusunun çıktığı küçük bir boşluk oluşur ve daha büyük fıtıklar durumunda bağırsak halkaları dışarı çıkar.

Bu sözde fıtık keseleri genellikle göbek bölgesinde çıkıntılar olarak görünür veya elle hissedilir. Fıtık keseleri, özellikle karında basınç artışı olduğunda dışarı çıkar. Bu, öksürürken, hapşırırken, gülerken ve aynı zamanda bağırsak hareketi yaparken de geçerlidir çünkü ıkınmak karındaki basıncı artırır.

Kişide göbek fıtığı oluşursa, komplikasyonları önlemek için fıtık açıklığının cerrahi olarak kapatılması gerekebileceğinden tıbbi muayene tavsiye edilir. Aksi takdirde, en kötü durumda bağırsak tıkanması ile bağırsak sıkışabilir veya bağırsağın sıkışan bölgesi ölebilir.

Çocuklarda Göbek Deliği Ağrısı

Özellikle çocuklarda büyümenin bir parçası olarak göbek bölgesinde ağrı oluşabilir. Bu ağrı esas olarak üç ila beş yaş arasında ortaya çıkar. Bazen ağrı o kadar şiddetlidir ki, çocuklar çığlık atar ve rahatlatıcı bir duruşla eğilirler. Bu ağrıya, çocuğun karnının farklı yönlerde büyümesi neden olur.

Çocuklarda büyümeye bağlı göbek ağrısı, gıda alımıyla da bağlantılıdır. Bu dönemde karın özellikle öne doğru yayıldığından, ağrı genellikle yemekten yaklaşık yarım saat sonra ortaya çıkar. Ağrı, yenen yiyecek miktarıyla ilişkilidir. Çocuklar yemek yedikten sonra çok hareket ederse, semptomlar düzelir veya hiç oluşmaz. Çünkü bu durumda sindirilen yiyecekler daha iyi dağılır.

Başka bir neden, çocukta göbek koliği denen bir durum olabilir. Bu genellikle dört ila on iki yaş arasında ortaya çıkar. Kızlar daha sık etkilenir. Koliğin karakteristik özelliği, ağrının aralıklarla ortaya çıkmasıdır. Göbek koliği ebeveynleri genellikle çok endişelendirecek şekilde şiddetli ağrı ile kendini gösterse bile, organik bir hastalıktan kaynaklanmaz. Sebep psikolojiktir. Örneğin sınavlar veya genel aşırı talepler gibi stresli durumlar tarafından tetiklenir. Göbek ağrısına bulantı ve/veya kusma eşlik ediyorsa, netleştirmek için mutlaka bir çocuk doktoruna başvurulmalıdır.

Apandisit ayrıca çocuk ve ergenlerde sık görülen bir hastalıktır. Bu durumda ağrı ilk aşamada sadece göbek bölgesindeyken, hastalığın ilerleyen seyrinde birkaç saat sonra sağ alt karına doğru hareket eder. Şiddetli ağrıya ek olarak, çocuk kambur, koruyucu bir duruş alır. Hafif dokunuşlar bile şiddetli ağrıya ve ayrıca karnın reaktif sertleşmesine neden olabilir. Ağrı semptomlarına ek olarak ateş, ishal, bulantı, kusma, ter üretimi ve kalp hızında artış gibi semptomlar da eşlik edebilir. Ancak, bu şikayetlerin mutlaka mevcut olması gerekmez. Bu semptomları fark ederseniz, çocuk kesinlikle doğrudan çocuk doktoruna veya hastaneye götürülmelidir.