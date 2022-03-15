Ketoral Şampuan Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Ketoral Şampuan, saçlı deride ortaya çıkan yağlanma, kaşıntı, kepek ve kabuklu yaralarla karakterize bir cilt rahatsızlığı olan seboreik dermatit tedavisi için kullanılır. Şampuanın etken maddesi olan ketokonazol, dermatite neden olan mantarların çoğalmalarını engellemek veya öldürmek suretiyle çalışır.

Ketoral Şampuan Ne İçin Kullanılır?

Ketoral Şampuanın ne olduğunu araştırıyorsanız, muhtemelen sık görülen birkaç saç derisi sorununun birinden muzdarip olmalısınız. Bunlar arasında en yaygın olanı seboreik dermatit adıyla bilinen saç derisi egzamasıdır. Pullanma şeklinde sarımsı veya beyaz kepek, yağlanma, kaşıntı, kabuklu yaralar, kızarıklık ve hatta saç kaybına neden olan bu sinir bozucu rahatsızlığın birincil suçlusu malassezia furfur isimli mayalardır. Ketoral şampuanın etken maddesi olan ketokonazol saç derisindeki maya ve mantarları başarılı bir şekilde öldürdüğünden seboreik dermatit tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

Bu medikal şampuan ayrıca, ciltte pullanma, cilt plakları ve kızarıklıkla karakterize inflamatuar bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı için yaygın bir tedavi yöntemidir. Ek olarak, tinea capitis ve tinea versicolor gibi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir. (Kaynaklar: 1, 2, 3)

Tüm bu maya ve mantarların ortak noktası yoğun kepeğe, yağlanmaya, kaşıntıya, kabuklu yaralara, kızarıklığa ve hatta saç dökülmesine neden olabilmeleridir. Ketoral Şampuanda bulunan ketokonazol, mantar ve mayalarda bulunan organik bir molekül olan ergosterol üretimini engelleyerek çalışır. Böylelikle, hücre zarları yapamaz ve çoğalamazlar. Saç derisindeki mantarların çoğalması engellendiğinde, kepek ve kaşıntı gibi rahatsız edici diğer sorunlar da ortadan kalkar.

Ketoral Şampuan İçindekiler

Ketoral medikal şampuanın içeriğindeki mantar öldürücü maddenin ketokonazol olduğundan bahsettik. Şampuanda bulunan diğer maddeler ise sodyum lauril eter sülfat, disodyum monolauril eter sülfosüksinat, hindistan cevizi yağı ve dietanolamidi, makrogol 120 metil glikoz dioleat, hidrolizlenmiş hayvansal kolajen, imidazolidinilüre, hidroklorik asit, viking esansı, eritrosin boya, sodyum klorür ve distile (saf) sudur.

Ketoral Şampuan Nasıl Uygulanır?

Her şeyden önce Ketoral şampuanın ilaçlı bir formül olduğunu ve normal şampuanlar gibi günlük kullanıma uygun olmadığını bilmek önemlidir. Bu şampuan her ne kadar reçetesiz olarak eczanelerden satın alınabilse de yalnızca saç temizliği için kullanılmaz. Dermatologunuz bu şampuanı önerdiyse veya yukarıda sayılan saç derisi sorunlarından muzdaripseniz kullanım esnasında aşağıdaki adımları takip edin.

Saçlarınız çok uzunsa öncelikle her zaman kullandığınız sıradan şampuanla saçlarınızı yıkayıp genel temizliğini yapın. Saçlarınız kısaysa, bu adımı atlayıp Ketoral Şampuanla başlayabilirsiniz.

Saçlarınızı ılık suyla ıslatıp yaklaşık 2 çay kaşığı şampuanı avucunuza alıp saçınıza sürün.

Parmak uçlarınızla saç derinize masaj yaparak köpürtün. Şampuanla yalnızca saç tellerinizi değil, saçlı deriyi de yıkamanız gerektiğini unutmayın.

Köpürme sonrası durulamaya geçmeden önce 3 ila 5 dakika kadar bu şekilde bekleyin.

Süre sonunda saçlarınızı durulayın.

Ketoral medikal şampuanı haftada 2 kez kullanın. Tedavi süresinde saçlarınızı yıkamanız gereken diğer zamanlarda normal şampuanınızı kullanabilirsiniz.

Tedaviden olumlu sonuç alırsanız, semptomların tekrar dönmemesi için kullanımını haftada bire düşürerek devam edin.

Ketoral şampuanla saçlarınızı yıkarken köpüğün vücudunuzla temas ettiğini görürseniz bu konuda endişelenmenize gerek yoktur. Ancak, şampuanı direkt olarak gözlerinize, burun deliklerinizin veya vajinanızın içine uygulamayın. Bu noktalarla temasında bol suyla yıkayın.

Ketoral Şampuan Yan Etkileri

Ketoral Şampuan kullanan çoğu insan rahatsız edici herhangi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Bununla birlikte, muhtemelen saç tellerinizde bir miktar kuruluk hissedeceksiniz. Ayrıca, saçlarınız boyalıysa rengin açılmasına ve perma gibi bukleleriniz varsa dalgalı görünümün bozulmasına neden olabilir.

Ketoral şampuan herhangi bir cilt sorununa, saç kaybına, alerjik reaksiyonlara veya beklenmedik bir etkiye neden olursa kullanımını durdurup doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

Hamilelikte ve Emzirme Döneminde Ketoral Şampuan Kullanımı

Ketoral şampuanın hamileler ve emziren anneler üzerindeki etkilerini gösteren herhangi bir bilimsel veri yoktur. Bu nedenle, gebelik döneminde yalnızca açıkça ihtiyaç duyulduğunda ve doktor onayıyla kullanılmalıdır. Öte yandan, emzirme döneminde kullanımının güvenli olduğu düşünülse de anne sütüne geçip geçmediğini kesin olarak kanıtlayan veriler bulunmadığından dikkatli olunmalıdır.

Ketoral Şampuan ayrıca, bebeklerde ve 12 yaş altı çocuklarda kullanılmaz. Ergen gençler ve yaşlılar için özel bir dozaj programı yoktur, yetişkinler gibi haftada 2 kez kullanabilirler.

Ketoral Şampuan Muadili ve Fiyatı

Ketoral şampuanı özel kılan şey içeriğindeki etken maddesi olan ketokonazoldür. İçeriğinde ketokonazol bulunan herhangi bir medikal şampuan Ketoral’ın muadili olarak kullanılabilir. Bunlardan bazıları, Nizoral ve Kanazol şampuanlardır. Ek olarak, etken madde olarak siklopiroks içeren Loprox Şampuan da seboreik dermatit tedavisinde etkilidir.

Ketoral %2 100 mL Şampuan fiyatı 28 liradır (2022). Eczanelerde satılır. Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde 25 derecenin altındaki sıcaklıkta saklanmalıdır.