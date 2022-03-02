Zalain Krem Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Zalain Krem, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde topikal olarak kullanılan antifungal bir ilaçtır. Genellikle, sporcu veya atlet ayağı (tinea pedis) olarak bilinen ayak mantarı için reçetelense de trikofiton ve candida mantarlarının neden olduğu birçok cilt enfeksiyonunda etkili sonuç verir.

Zalain Krem Ne İçin Kullanılır?

Doktorunuz Zalain Krem reçetelediyse muhtemelen birkaç farklı mantar enfeksiyonunun herhangi birinden muzdaripsiniz demektir. Bunlar arasında en yaygın olanı, sporcu ayağı veya atlet ayağı olarak bilinen tinea pedis isimli mantar enfeksiyonudur. Her yıl milyonlarca insanı etkileyen bu mantar, ayak parmak aralarındaki çatlaklar, kaşıntı ve deri döküntüleri gibi rahatsız edici durumların perde arkasındaki birincil suçludur. Her iki ayakta olabileceği gibi yalnızca bir ayakta veya tek ayağın belirli parmak aralarını etkileyebilir.

Ayak mantarı, temas yoluyla kolaylıkla bulaşabilen yaygın bir mantar türüdür. Nemli ve karanlık ortamları seven bu mantar, spor salonları, hamamlar, saunalar, buhar odaları ve havuz kenarları gibi ortamlarda bulunur. Söz konusu enfekte bölgelere çıplak ayakla bastığınızda, mantar şikayeti olan birinin terliğini giydiğinizde veya havlusunu kullandığınızda size bulaşabilir.

Zalain Krem içerdiği etken maddesi olan sertakonazol nitrat sayesinde ayak mantarı tedavisinde en iyi sonucu veren topikal tedavilerden biridir. Kontrollü klinik çalışmalar, %2 sertakonazol nitrat kremin tinea pedisli deneklerde güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve etkinliğini doğrulamıştır. (Kaynak)

Öte yandan, Zalain Krem’in etkili olduğu tek sorun ayak mantarından ibaret değildir. Kasık mantarı (tinea crusis), sakal mantarı (tinea barbae), vücut mantarı (tinea corporis) ve el mantarı (tinea manus) gibi trikofiton veya candida istilacılarının neden olduğu derideki çoğu mantar enfeksiyonunun tedavisi için kullanılır. Ayrıca, burada bahsedilmeyen başka bir mantar enfeksiyonu için de doktorunuz bu kremi reçetelemiş olabilir.

Zalain Krem İçindekiler

Her 100 gr Zalain Krem, etkin madde olarak 2 gr sertakonazol nitrat ihtiva eder. Bunun dışında içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddeler, etilenglikol, polietilenglikol palmito stearat, polioksietilenize, doymuş gliseridler, gliserol mono, di-isostearat, likit parafin, nipagin, sorbik asit ve saf sudur.

Zalain Krem Nasıl Kullanılır?

Bilimsel olarak yürütülen klinik testler, Zalain gibi %2 sertakonazol nitrat içeren kremlerin günde iki kez uygulanmasının, tedavinin ikinci haftasında bariz bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bir başka küçük çalışmada sertakonazolün 4 hafta boyunca günde bir kez uygulanmasının da aynı derecede etkili olduğunu ortaya koymaktadır. (Kaynak) Bu nedenle, Zalain Krem sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez veya günde 1 kez uygulanabilir.

Kremi uygulayacağınız bölgeyi ve ellerinizi yıkayıp kurulayın

Banyo sonrası sürecekseniz, sorunlu bölgeyi iyice kuruladığınızdan emin olun

Sorunlu bölgeyi ve yakın çevresindeki sağlıklı cildin az bir bölümünü kapsayacak şekilde sürün

Kremi uygulamanız gereken bölge elleriniz değilse, uygulama sonrası ellerinizi yıkayıp kremden arındırın

Doktorunuz aksini belirtmediği sürece uygulama sonrası üzerini bandajla kapatmayın veya sarmayın

Önerilen kullanım süresi 1 aydır. Ancak, 2 haftalık düzenli kullanım sonrası muhtemelen iyileşme görülmelidir. Bununla birlikte, şikayetler erken dönemde azalsa bile önerilen süre boyunca kullanımına devam edilmelidir

4 haftanın sonunda herhangi bir iyileşme görülmezse tanı gözden geçirilmelidir

Zalain Kremi gözlerinize, burun deliklerinizin içine, ağzınızın içine veya vajinanızın içine sürmeyin

Zalain Krem hiçbir koşulda göz enfeksiyonu tedavisi için kullanılamaz. Gözle temasından kaçınılmalıdır

Bu krem yalnızca cilt üzerine topikal olarak (sürerek) uygulanır. Hiçbir suretle yenilmez, içilmez veya ağız yoluyla alınmaz

12 yaşından büyük çocuklara günde 1 kez uygulanmalıdır. 12 yaş altı için Zalain Krem önerilmez

Yaşlılar için özel bir dozaj programı yoktur. Diğer yetişkinlerde olduğu gibi yaşlılarda da günde 1 veya 2 kez kullanılabilir.

Zalain Krem Yan Etkileri

Özellikle tedavinin ilk günlerinde uygulama yapılan cilt bölgelerinde kızarıklık görülebilir. Bölgenin kızarmış olması kremi kullanmayı bırakmanızı gerektirmez. Muhtemelen, kullanmaya devam ettikçe cildiniz kremi daha iyi tolere edebilir hale gelecektir. Ek olarak, kremin sürüldüğü bölgelerde hafif şiddetli yanma hissi, kaşıntı veya kuruluk görebilirsiniz.

Zalain Krem kullanan çoğu kişi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmaz. Bu ilacın faydasının, olası risklerinden daha fazla olduğu için doktorunuzun reçetelediğini unutmayın. Zalain Krem dahil herhangi bir ilacın kullanımından sonra kafanızda soru işareti oluşturan beklenmedik bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Hamile ve Emziren Annelerde Zalain Krem Kullanımı

Büyük miktarların cilt üzerine topikal uygulanmasından sonra bile kanda tespit edilecek kadar emilmediği görülmüştür ancak yine de doktor onayı olmadan gebe kadınların kullanması tavsiye edilmez. Uzman doktor, risk-fayda mukayesesi yaparak, gerekli gördüğü durumlarda gebe bir kadına reçeteleyebilir.

Bu ilaç emziren anneler üzerinde klinik olarak test edilmediğinden anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Güvenli tarafta kalmak için emziren annelerin kullanması önerilmez.

Zalain Krem Fiyatı ve Saklama Koşulları

Zalain %2 20 gr Krem fiyatı 34 liradır, eczanelerde satılır. Bu krem için en ideal saklama koşulu 25 derece sıcaklığın altındaki serin ortamlardır. İlacınızı direkt güneş ışığından koruyun ve dondurmayın. Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde orijinal kutusunda muhafaza edin.