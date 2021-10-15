Topuk Ağrısı Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Tıpta tarsalji olarak adlandırılan topuk ağrısı, yaygın bir ayak rahatsızlığıdır. Çoğu durumda, ayak kemerine veya ayak tabanına aşırı yüklenme ile ilgilidir. Örneğin bir koşucu, söz konusu bölgeleri aşırı zorlamanın bir sonucu olarak topuk ağrısı yaşayabilir. Bununla birlikte, kemik çıkıntıları (topuk mahmuzları), hasarlı kemikler ve romatizmal hastalıklar da topuk ağrısını tetikleyebilir.

Topuk ağrısı genellikle uzun süreli dinlenme ile kaybolur. Ciddi hastalık çok nadiren neden olur. Aniden gelişen akut topuk ağrısı için aşırı efor, kırık bir kemik veya zedelenme, ilgili tendon hastalıkları ya da vücudun metabolik hastalıkları gibi birçok olası tetikleyici mevcuttur.

Topuk Ağrısının Formları

Topuk ağrısı, istirahatte veya egzersiz sırasında ortaya çıkabilir. Genellikle ayağın arka kısmını yere basarken hissedilen ağrı, topuk kemiğinden, onunla ilişkili kaslardan, tendonlardan veya bağlardan kaynaklanır. Ağrı çoğunlukla topuğun altında ve daha az sıklıkla topuğun üstünde gelişir.

Ağrının tam olarak nerede lokalize olduğuna bağlı olarak bir ayrım yapılır:

Topuğun altındaki ağrı: Genellikle plantar fasya olarak adlandırılan tendon plakasının iltihaplanmasından (plantar fasiit) veya alt topuk dikeninden kaynaklanır. Ayağın uzunlamasına kemerinin eğriliğini koruyan plantar fasya, yürürken, koşarken ve zıplarken bir tür amortisör görevi görür.

Topuğun üstündeki ağrı: Aşil tendonu bağlantısının ağrıdığı yer burasıdır. Bu topuk ağrısı formu genellikle aşil tendonunun tutunma noktası aşırı yüklendiğinde, iltihaplandığında veya üst topuk dikeni olduğunda ortaya çıkar. Aşil tendonu vücuttaki en güçlü tendondur. Topuğu baldır kasına bağlar ve bir tendon kılıfı içinde hareket eder.

Topuk Ağrısının Nedenleri

İnsanların yaklaşık yüzde onu yaşamları boyunca topuk ağrısı geliştirir. Risk faktörleri, koşmaktan kaynaklanan fiziksel stres, düz tabanlar, uzun süre ayakta durmak, aşırı kilolu olmak ve ayak bileğinde sınırlı dorsifleksiyondur. Topuk ağrısının diğer yaygın nedenleri ise şunlardır:

Plantar Fasiit

Plantar fasiit, topuk uçlarındaki tendon plakası bağlantısının aşınmasına bağlı (dejeneratif) bir hastalıktır. Tendon plakası topuk kamburunu ayağın topuk kısmıyla birleştirir ve birlikte ayağın uzunlamasına kemerini oluştururlar. Plantar fasiit, topukta hassasiyete neden olur. Ağrı başlangıçta sadece ayağa yük bindiğinde ortaya çıkar. Daha sonra sabah kalktıktan sonra ve istirahat halindeyken de topuk ağrısı oluşabilir.

Bazen ağrı o kadar şiddetlidir ki kişi artık yürüyemez. Topuğa baskı yapıldıktan sonraki gün artması da bu topuk ağrısı türünün tipik bir özelliğidir. Plantar fasiitin bir sonucu olarak topuk ağrısı, genellikle koşma veya atlama gibi atletik bir yükten kaynaklanır. Ancak hastalık, doğal aşınma ve yıpranmanın bir sonucu niteliğinde, yaşa bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Topuk Dikeni

Topuk ağrısı aynı zamanda topuk dikenini de gösterebilir. Topuk kemiğinde diken benzeri bir kemik büyümesidir. Topuk dikeni, en uzun süreli ve tedavisi zor ayak hastalıklarından biridir. Bunun nedeni, tendonlar, kemikler ve sinirler üzerindeki çok farklı süreçlerin topuk dikeni terimi altında özetlenmesidir. Konumuna bağlı olarak, doktorlar alt ve üst topuk dikeni türleri arasında bir ayrım yapar.

Alt topuk dikeni: Ayağın kısa kaslarının ve ayak tabanının tendon plakasının başladığı topuk kamburunun alt tarafında ortaya çıkar. Ayağa baskı uygulanırsa, ayak tabanında bıçak saplanması benzeri ağrı oluşur. Aşırı durumlarda, etkilenenler yalnızca ayaklarının ön kısmına basabilir.

Üst topuk dikeni: Diğer forma kıyasla daha az sıklıkla görülür. Aşil tendonunun insersiyonunda gelişir. Etkilenenler, sert bir zeminde yürüdüklerinde veya ayakta durduklarında baskı ve ağrı hissederler. Bununla birlikte, aşil tendonunun topuğa tutunduğu bölgede de ağrı gelişebilir.

Aşil Tendonunda Patolojik Değişiklikler

Ağrı topuğun üst bölgesinde hissediliyorsa, bunun nedeni genellikle aşil tendonundaki patolojik değişikliklerdir. Vücuttaki en güçlü tendon alan bu yapı, baldır kasını topuk kemiğine bağlar. Bölgede kireçlenme gelişirse, ağrının yanı sıra lokal şişlik oluşabilir. Söz konusu şikayetler, aşil tendonununa aşırı yüklenildiğinde veya iltihaplandığında da ortaya çıkabilir.

Bursit

Aşil tendonu eki ve kalkaneus bölgesinde, synovial bursa olarak adlandırılan içi sıvı dolu iki kesecik bulunur. Enfekte olduklarında genellikle topuk ağrısı meydana gelir. Bu keselerden biri, aşil tendonu ile topuk kemiği arasındadır. Örneğin üst topuk dikeni, aşırı yüklenme veya gut gibi belirli hastalıklar nedeniyle iltihaplanabilir. İkincisi ise aşil tendonu ile cilt arasında bulunmaktadır. Uygun olmayan, baskı yapan ve ayağı sıkan ayakkabılar tercih edilirse, bu bölgede iltihaplanma gelişebilir.

Kırık veya Zedelenmiş Kemik

Topuk bölgesindeki kırık bir kemik, örneğin kalkaneus kırıkları topuk ağrısına neden olabilir. Bu kırıklar çoğunlukla bir kazadan kaynaklanır. Ancak profesyonel koşucularda olduğu gibi, ağır fiziksel stres de kırıklara yol açabilir. Ayrıca sert bir topuk darbesinden kaynaklanan kalkaneusun zedelenmesi, aşil tendonunun veya plantar tendonun gerilmesi ya da yırtılması durumunda da topuk ağrısı ortaya çıkabilir.

Bechterew Hastalığı (Ankilozan Spondilit)

Bechterew hastalığı kronik, inflamatuar, romatizmal bir hastalıktır. Omurganın giderek daha fazla sertleşmesine neden olabilir. Bununla birlikte, diğer eklemler ve organlar da etkilenebilir. Yaygın semptomları arasında eklem iltihabı, sabahları eklem sertliği ve kalçalarda karşılıklı ağrı bulunur. Bu ağrı çoğu zaman topuklara da yayılabilir.

Tarsal Tünel Sendromu

Böyle bir durumda, tarsal kanaldaki tibial sinir sıkışması söz konusudur. Bu, talus kemiğinin, topuk kemiğinin ve iç ayak bileğinin oluşturduğu bir tür tünelin yanı sıra “çatı” olarak tanımlanabilecek şerit benzeri bir yapıdır. Tarsal tünel sendromunun semptomları, ayak tabanının tamamında, ayak parmaklarının fleksör tendonlarında veya sadece topukta karıncalanma, yanma ve ağrı gibi anormal hisleri içerir. Topuk ağrısı baldıra yayılabilir. Ayrıca iç ayak bileği arkasında yoğun baskı hissi vardır.

Topuk Ağrısını Önlemek İçin İpuçları

Topuk ağrısı basit nedenlerden kaynaklanıyorsa, yani çok fazla ayakta durmaktan, koşmaktan veya atlama gibi egzersizleri yaparken oluşan aşırı yüklenme sonucu ortaya çıkmışsa, bazı ipuçları topuk ağrısını gidermede etkili olabilir. Çoğu zaman, ayakkabı değiştirmek, sporda antrenman tekniğini değiştirmek veya düzenli ayak egzersizleri gibi basit önlemler bile topuk ağrısını başarılı bir şekilde tedavi etmeye yardımcı olur. Ancak ağrı devam ederse doktora görünmek kaçınılmazdır.

Bir beze sarılı buzla, ağrılı bölgeye kısa aralıklarla hafifçe masaj yapın ve bunu günde üç kez tekrarlayın.

Dinlenin, ayaklarınızdaki yükü azaltın ve egzersize bir süre ara verin.

Uygun tabanlık, topuk yastıklaması ve muhtemelen bir topuk dolgusu olan rahat ayakkabılar tercih edin.

Her fazla kilo ayakları zorlar ve topuk mahmuzları ile diğer ayak problemlerini teşvik eder. Bu yüzden sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olduğunuzdan emin olun.

Egzersiz yapmadan önce kaslarınızı, tendonlarınızı ve bağlarınızı ısıtın.

Antrenmanın hacmini ve yoğunluğunu kademeli olarak artırın. Vücudun yoğun tempoya uyum sağlamak için dinlenme sürelerine ve zamana ihtiyacı vardır.

Doktorunuz veya fizyoterapistinizin size topuk ağrısını hafifletebilecek hareket ve germe egzersizleri göstermesini sağlayabilirsiniz. Fizyoterapi, bağ dokusu masajları veya diğer fizyoterapi tedavi yöntemleri özellikle kronik şikayetlerde faydalı olabilir.

Ayrıca her durumda, aşağıdaki şikayetler bir doktor tarafından açıklığa kavuşturulmalıdır: