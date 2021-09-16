Enjeksiyon Sonrası Ağrı Neden Olur, Nasıl Geçer? İğne Sonrası Ağrı ve Şişlik

Enjeksiyon, birçok faklı neden ve koşulda tedavi sağlamak amacıyla yapılan, görece hızlı etki gösteren tıbbi uygulamalardır. Çoğu durumda tamamiyle güvenli olmasıyla birlikte ağrı, şişlik, morarma ve hafif kanama gibi küçük rahatsızlıklara neden olabilir. Söz konusu yaygın şikayetler çoğu zaman ciddi bir sağlık riskini işaret etmez ve en çok birkaç gün içinde kendiliğinden geçer.

Herhangi bir sağlık kuruluşunda kalçanıza iğne yaptırdıktan sonra ”Hemşirenin eli ağırmış” cümlesini kurduysanız muhtemelen biraz canınız yanmış demektir. Her ne kadar bu sözün bir noktada doğruluk payı olsa da enjeksiyon sonrası düşük şiddetli ağrı aslında kaçınılmazdır. Peki ama iğne sonrası kalçada ağrı, şişlik, uyuşma ve morarma neden oluyor? İşte, enjeksiyonun sonrasındaki şikayetlerinizin nedenini ve çözüm yollarını içeren aydınlatıcı bir rehber…

İğne Sonrası Şikayetlerin Nedenini Anlamak

Herhangi bir enjeksiyondan sonra iğnenin deriye girdiği yerde şişlik, morarma, kızarıklık, sertlik, tahriş, yanma, kaşıntı veya iltihap oluşabilir. Bu, iğneye, enjekte edilen ilaca veya her ikisine birden vücudunuzun verdiği bir reaksiyondur. Reaksiyon hemen gerçekleşebilir veya iğne yapılmasından saatler sonra başlayabilir. Ağrı ve hafif şiddetli kanama gibi şikayetler ise genellikle enjeksiyonun hemen ardından ortaya çıkar. Çoğu durumda, vücudunuzun verdiği bu tepkiler ciddi değildir ve kendiliğinden geçer. Bu nedenle, kalçanıza yapılan iğne sonrası, hafif şiddetli ağrı, kanama veya şişlik gibi basit şikayetlerden dolayı endişelenmenize gerek yoktur.

Bununla birlikte, bir kişinin enfeksiyon veya alerji gibi olumsuz bir yanıt yaşayabileceği zamanlar vardır. Bunlardan bazıları küçüktür ve kolayca tedavi edilebilir. Nadiren de olsa diğerleri çok daha ciddi olabilir ve potansiyel olarak hayati vücut reaksiyonuna (anafilaksi veya sepsis gibi) sebep olabilir. Bu nedenle, iğneden sonra aşağıdakilerden herhangi birini kendinizde gözlemliyorsanız, tıbbi yardım için derhal sağlık kuruluşuna gidin veya 112’yi arayın.

38.5 dereceden yüksek ateşiniz var

Dudaklarınız, diliniz veya boğazınız şişiyor

Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi veya bayılma şikayetiniz var

Kas ağrılarınız başladı

Enjeksiyon bölgeniz anormal derecede şiddetli ağrıyor

Şiddetli kaşıntı veya deri döküntüleriniz var

Göğsünüz sıkışıyor

Nabzınız yavaşladı

Nefes almakta zorlanıyorsunuz

Yüzünüz şişti

Enjeksiyonun ardından birkaç gün geçmesine rağmen iyileşme yerine daha da kötüleşen belirtileriniz var

Kalçada İğne Yerinin Şişmesi veya Sertleşmesi

Kalçadan yapılan enjeksiyon sonrası hafif bir şişlik, kızarma veya morarma normal kabul edilir. Genellikle en çok birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak, şişlik ve renk değişikliği azalmadan devam ediyorsa bu durum enfeksiyon belirtisi olabilir.

Apse, duvarla çevrili bir irin birikmesidir. İğne yapılan bölgedeki şişliğin apse olup olmadığından emin değilseniz, bir tükenmez veya keçeli kalemle yumrunun etrafını çizin. Şişliğin boyutu kalemle çizdiğiniz yerin ötesine yayılmaya başlarsa kısa süre sonra bir doktora görünmeniz gerekir. Şişlik kendiliğinden iniyorsa endişeye mahal yok demektir.

Apseler hiçbir koşulda sıkılmamalı veya deri altında patlatılmamalıdır. Aksi halde, enfeksiyon kan dolaşımına yayılarak sepsis ismi verilen ve potansiyel olarak hayatı tehdit edebilen kan enfeksiyonuna yol açabilir.

İğne Sonrası Kalça Ağrısı Nasıl Geçer?

Enjeksiyon, kalça, bacak veya koldan yapılmış olması fark etmeksizin kısa süreli bir ağrının yaşanması neredeyse kaçınılmazdır. Ağrının şiddeti giderek azalır ve birkaç gün (en fazla 4 gün) içinde kendiliğinden geçer. Ancak yine de söz konusu iğne ağrısının şiddetini azaltabilecek veya daha hızlı geçmesini sağlayabilecek şeyler vardır. İşte, iğne ağrısı ve şişliği için evde deneyebileceğiniz birkaç öneri…

Enjeksiyon esnasında vücudunuzu kasmayın ve ilacın hızla dağılmasına yardımcı olmak için yürüyün

Doktorunuz birden fazla iğne reçetelediyse, enjeksiyonu her seferinde farklı kalçanızdan yaptırın

Kolonya ile hafif masaj yapın

Temiz bir havluyu ütüyle ısıtıp, sorunlu böyleye sıcak kompres yapın

Enjeksiyondan sonra 4 gün geçmesine rağmen ağrınız azalmadan devam ediyorsa sağlık kuruluşundan randevu alın.

Sonuç:

İğne sonrası lokal ağrı, hafif kanama, morarma, kızarıklık veya şişlik normal kabul edilir ve çoğu zaman ciddi bir sağlık sorununun göstergesi değildir. Herhangi ek bir tedaviye gerek kalmadan birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Bununla birlikte, enjeksiyon sonrası yüksek ateş, anormal derecede rahatsız edici ağrı, çapı sürekli büyüyen şişlik, 4 gün geçmesine rağmen iğne sonrası şikayetlerde azalma olmaması gibi durumlar göz ardı edilmemelidir.

Enjeksiyon sonrası ağrı ve şişlik dahil tüm sağlık sorunlarınızda size en iyi ve yalnızca doktorunuzun yardımcı olabileceğini unutmayın.