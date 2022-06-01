Çıban Neden Oluşur, Ne İyi Gelir?

Çıban, bakteriler nedeniyle bir kıl folikülü enfekte olduğunda meydana gelir. Kırmızı küçük bir sivilce olarak başlar ve daha sonra içi irin dolu ağrılı yumruya dönüşür. Genellikle kendi kendine iyileşen çıbanlar, bazı durumlarda tedavi gerektirebilir. Bağışıklık sistemi zayıflarsa, çıban veya diğer cilt enfeksiyonlarının görülme riski artar…

Bazı bakteriler bir kıl folikülüne girdiğinde, bölgede iltihaplanma gelişebilir. Bu da cilt altında irin birikmesine yol açar. Çıban olarak adlandırılan bu cilt sorunu çoğunlukla kalçalarda, koltuk altlarında, genital bölgede, iç uyluklarda, sırtta veya boyunda çıkabilir. Bununla birlikte, burun, kulak veya yüzde de çıbanlar görülebilir. Bu durumda, komplikasyon riski özellikle yüksektir.

Çıban Nedir?

Çıban, Staphylococcus aureus bakterilerinin neden olduğu enfeksiyondan kaynaklanır. Bu bakteri türü insan vücudunda doğal bulunur ve prensipte tehlikeli değildir. Ancak kıl köklerine nüfuz ederlerse iltihap oluşabilir. Sonuç olarak, kıl kökü çevresindeki derin dokuda büyük bir irin gelişir.

Çıban özel bir apse türüdür. Apse vücudun herhangi bir yerinde oluşabilirken, çıban sadece vücudun kıllı kısımlarını etkiler. İki santimetre çapa ulaşabilirler ve etkilenenler için acı verici olabilirler. Çıban genellikle birkaç gün içinde kendi kedine iyileşir. Ancak kan zehirlenmesi gibi ciddi komplikasyonlar da yol açabilir. Bu nedenle tıbbi tedavi yararlıdır. Doktor teşhisinden sonra uygun görülen tedavi iyileşmeyi hızlandırabilir, ağrıyı hafifletebilir ve komplikasyonlara karşı koruyabilir.

Çıban ile Karbonkül Arasındaki Fark

Birkaç kıl folikülü yana yana iltihaplanırsa, çıbanlar genellikle büyük bir irin odağı oluşturmak için birleşir. Doktorlar bunu karbonkül olarak tanımlarlar. Karbonkül genellikle kendi kendine iyileşmez, çok ağrılıdır ve bir çıbana göre komplikasyonlara neden olma olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle, vücudun herhangi bir bölgesinde karbonkül gelişmesi durumunda hızlı bir doktor ziyareti önemlidir.

Çıbandan En Çok Kimler Etkilenir?

Pek çok durumda, çıbanların ortaya çıkmasından yetersiz hijyen sorumludur. Bu nedenle, gelişmiş toplumlara kıyasla gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülür. Şeker hastaları, obez insanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin hastalıktan etkilenme riski de yüksektir. Ayrıca genç ve sağlıklı bireylerde de çıban meydana gelebilir.

Ek olarak, bazı bireylerde vücudun çeşitli bölgelerinde tekrarlayan çıbanlar görülebilir. Bu durumda furunkülozden bahsedilir. Furunküloz, özellikle kalıcı olarak zayıflamış bağışıklık sistemi veya şeker hastalığı gibi metabolik hastalıkları olan kişilerde yaygındır.

Çıbanların Belirtileri

Çıban, başlangıçta bir kılın etrafında küçük bir sivilce olarak fark edilir. Zamanla, ciltte iki santimetreye kadar ulaşabilen bir yumru oluşturur. Çevreleyen doku kırmızı, sıcak ve şişmiştir. Bu şişliğin içerisindeki irin hafif sarı renkte parlar. İleri aşamalarda ise oldukça şiddetli ağrıya neden olur. Birden fazla çıbandan bir karbonkül gelişirse, iltihaplanma ateşi tetikleyebilir. Etkilenen insanlar daha sonra da genel bir halsizlik ve ateşten şikayet ederler.

Küçük irin nodülleri, ilgili noktada şu gibi belirtilerle kendini gösterir:

Ağrı

Kızarıklık

Aşırı ısınma

Şişme

Çıban Neden Çıkar?

Staphylococcus aureus bakterileri, çıban oluşumunun tetikleyicisidir. Bunlar doğal olarak cilt yüzeyi ile mukoza zarlarında yaşarlar ve prensipte tehlikeli değildir. Kıl folikülleri, insan kıllarının sabitlendiği derideki küçük girintilerdir. Dudaklar, avuç içi ve ayak tabanları dışında vücudun her yerinde bulunurlar.

Stafilokoklar bir kıl folikülüne nüfuz ederse, organizma bir iltihaplanma ile reaksiyona girer. Zamanla enfeksiyon cildin daha derin katmanlarına yayılır. Daha sonra da dokunun küçük bir kısmı ölür, irin birikimi olur ve çıban gelişir.

Bununla birlikte, çıban tetikleyicileri bir yayma enfeksiyonu yoluyla da kişiden kişiye bulaşabilir. Bakteriler, hastalarla doğrudan cilt teması veya kontamine nesneler yoluyla sağlıklı bir kişinin cildine bulaşır. Ter bezlerinde veya kıl folikülü boyunca meydana gelen en küçük yaralanmalar vücuda nüfuz edebilir ve bir enfeksiyonu tetikleyebilir.

Aşağıdaki faktörler çıban gelişimini teşvik edebilir:

Sebum bezlerinde salgı birikmesiyle kıl folikülünün kapanması

Küçük yaralanmalar

Alerjik hastalıklara eğilim (atopi)

Sıkı, aşındırıcı giysiler

Tıraş veya epilasyon sonrası yetersiz dezenfeksiyon

Yetersiz kişisel hijyen

Çıban Nasıl Tedavi Edilir?

Doktor genellikle çıbanı tipik görünümünden ve etkilenenlerin tanımladığı semptomlardan tanır. Anamnez görüşmesinden ve fizik muayeneden elde edilen bilgiler, çıban tanısını koymak için genellikle yeterlidir. Çıbanlar sıklıkla gelişirse, aynı anda birden fazla çıban meydana gelirse veya olası komplikasyonlarla ilgili endişeler varsa, kan testleri ya da irin yayması gibi başka testler de gerekli olabilir.

Şişliğin içerisindeki sıvı birikimi aşırı ilerlemediyse, doktor ilk olarak bölgeyi dezenfekte eder ve özel bir merhem uygular. Aktif bileşen olarak amonyum bitüminosülfonat içeren bu tür merhemler, antienflamatuar etkilere sahiptir ve sebum bezlerinde sebum üretimini azaltır. Genellikle çıban gibi iltihaplı cilt rahatsızlıkları için kullanılırlar. Sıcak veya nemli kompresler yardımıyla da olgunlaşma süreci hızlandırılabilir ve daha sonra en iyi senaryoda irin kendini boşaltır.

Öte yandan, enfeksiyon ilerlemişse ve şişlik kendiliğinden inmezse çıbanlar antibiyotiklerle tedavi edilir. Her şeyden önce, enfeksiyonun kan dolaşımı yoluyla yayılması (kan zehirlenmesi veya sepsis ) ve menenjit gibi diğer komplikasyonların önlenmesi amaçlanır. Antibiyotikler tablet olarak veya hastanede damardan verilebilir. İkincisi, esas olarak yüz çıbanları için tercih edilen yöntemdir.

Not: Çıbanlar asla patlatılmamalıdır. Aksi taktirde bakteriler kan dolaşımına nüfuz edebilir ve yaşamı tehdit eden kan zehirlenmesine veya menenjite yol açabilir. Ayrıca, enfekte bölgeye mümkün olduğunca dokunmamaya özen gösterilmelidir. Bu, bakterilerin daha fazla enfeksiyona neden olabilecekleri vücudun diğer bölgelerine yayılmasını önleyecektir.