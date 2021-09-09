Nasır Neden Olur, Nasıl Geçer ve Belirtileri Nelerdir?

Nasır, cildin belirli bir bölgesi uzun süre boyunca tekrarlayan basınç ve sürtünmeye maruz kaldığında gelişir. Esas olarak ayak parmaklarında ve ayak tabanlarının altında oluşur. Hasar gören tabaka zamanla kalınlaşır ve kallus adı verilen bir kitle gelişir. Bölgeye uygulanan basınç devam ederse, söz konusu kitle ağrılı bir nasıra dönüşebilir.

Ayaklar ve ellerdeki olağandışı kabarıklık, ciltte oluşan rahatsız edici baskı hissi ya da yürürken ağrılı bir batma hissi; bunların hepsi nasır belirtileri olabilir. Nasırların nasıl ortaya çıktıkları, diğer cilt sorunlarından nasıl ayırt edilebileceği, tedavi seçeneklerinin neler olduğu ve nasıl önlenebileceği konusunda önemli bilgileri sizler için özetledik.

Nasır Nedir?

Tıbbi literatürde clavus olarak adlandırılan nasır, en sık ayak parmaklarında, ayak tabanlarında, ayak topuğunda ve daha nadir olarak ellerde ya da parmaklarda gelişir. Yaklaşık beş ila on milimetre büyüklüğünde dairesel bir görünüme sahiptir. Yuvarlak, siğil benzeri kornifikasyonun merkezi genellikle ağrıya özellikle duyarlıdır.

Derinin kalınlaşmış bölgesinin ortasında, bir koni şeklinde aşağıya doğru incelen ve cildin alt katmanlarına doğru çıkıntı yapabilen daha sert bir cilt çekirdeği bulunur. Üzerine baskı uygulayınca hissedilen ağrı tipiktir. Bununla birlikte, yürürken de ağrı ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, tüm vücut ağırlığının etkilenen cilt bölgelerine çok fazla baskı uygulamasıdır.

Nasır Siğillerden Nasıl Ayırt Edilir?

Nasır ile siğil, çeşitli benzerlikler gösterdiğinden dolayı birçok kişi tarafından karıştırılır. Siğiller, vücudun her yerinde görülebilen iyi huylu cilt büyümeleridir. Renk olarak kabaca ten rengine tekabül ederler veya açık ila koyu kahverengidirler.

Siğiller genellikle rahatsızlığına neden olmazken, bazı türleri yoğun kaşıntıya yol açabilir. Bir nasırın aksine, siğiller cildin içine doğru değil, dışa doğru büyür. Bunun bir istisnası, ayak tabanında veya ayak parmakları arasında oluşan ve vücudun ağırlığı nedeniyle dışa doğru büyüyemeyen ağrılı plantar siğillerdir. Kahverengi ve biraz daha kalın bir kornea tabakası olarak ortaya çıka plantar siğil, ayak tabanındaki bir nasırdan zor ayırt edilebilir. Ancak daha yakından incelendiğinde, plantar siğillerde koyu noktalar veya şeritler görülebilir.

Siğiller ayrıca çok bulaşıcıdır çünkü bunlara bakteri veya insan papilloma virüsünün (HPV) belirli türleri neden olur. Buna karşılık, nasırlar yalnızca cildin aşırı gerilmesinin bir sonucudur ve herhangi bir enfeksiyon ya da bulaşma riski içermezler.

Daha sert çekirdeğe sahip olan nasırlar, cildin alt katmanlarından sivri bir uç gibi çıkıntı yapabilir, ovuştururken ya da basınç uygularken şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu sertleşmiş merkezin rengi genellikle sarımsı ila koyu bej rengi arasındadır.

Sıra dışı görünümleri nedeniyle, nasırları fark etmek sıradan bir kişi için bile kolaydır. Sarımsı yumrular olarak açıkça görülünceye kadar yavaşça içe doğru büyüyen nasırlar, tedavi edilmediği bazı durumlarda iltihaplanabilir. Eğer emin olunamıyorsa, bir dermatolog ile iletişime geçilmesi gerekir.

Nasırın Belirtileri Nelerdir?

Nasır, özellikle ayakta dururken ve yürürken ayaklarda yaygın bir ağrı nedenidir. Yuvarlak, siğil benzeri kornifikasyonun merkezi ağrıya özellikle duyarlıdır. Nasırların merkezi genellikle camsı bir çekirdek şeklinde görünür.

Kabarık şekli ve ve sarımsı rengiyle diğer cilt problemlerinden rahatça ayırt edilebilir. Bununla birlikte, ayak parmakları arasındaki nasırlar beyazımsı görünür ve ayağın diğer kısımlarındaki nasırlardan çok daha yumuşaktır. Bu, etkilenen cilt tabakasının şişmesine neden olan nemden kaynaklanmaktadır.

Nasır Neden Çıkar?

Cildin sabit bir bölgesine çok fazla basınç veya sürtünme uygulandığında nasır oluşur. Cildi güçlendirmek için etkilenen bölgelerde nasır oluşumu ile cilt kendini yaralanmalardan korur. Bu, derinin en üst tabakasında yer alan epidermis hücrelerin yardımıyla gerçekleşir. Bakterilerin ve bazı virüslerin neden olduğu siğillerin aksine, nasır cildin bir bölgesinin aşırı kullanımı nedeniyle oluşur. Ayrıca nasırlar bulaşıcı değillerdir.

Özellikle kemiğe yakın cilt bölgelerinde basınç noktaları kolayca gelişebilir. Bu nedenle eller ve ayaklar, örneğin karın veya uyluk derisinden daha fazla nasır oluşumuna eğilimlidir. Ek olarak, eller ve ayaklar günlük yaşamda daha sık basınç ve sürtünmeye maruz kalır. Ayrıca çok dar ayakkabılar da nasır oluşumuna neden olur.

Eklem hastalıkları ve ayak kemiklerinin yanlış hizalanması da nasır oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü böyle durumlarda, ayak tabanları ve topukların bulunduğu bölgede bir cilt gerginliği söz konusudur. Ayak parmağının yanlış hizalanması, parmaklarının birbirine baskı yapmasına veya sürekli olarak ayakkabının üstüne ya da yanına çarpmasına neden olabilir.

Kuru cilde sahip olanların basınç ve sürtünme nedeniyle nasır geliştirmesi daha olasıdır. Bacaklarında ve ayaklarında duyusal rahatsızlıkları olan kişiler, genellikle ilk başta yukarıda bahsedilen basınç noktalarını fark etmezler. Bu nedenle, dikkatli olmaları özellikle önemlidir.

Ayak ve Ellerdeki Nasırlar Nasıl Geçer?

Nasırları başarılı bir şekilde tedavi etmek için en önemli şey, baskı ve sürtünme gibi nedenleri ortadan kaldırmaktır. Dar ayakkabılar tercih etmek yerine, ayağa iyi oturan geniş ayakkabılar seçmek bunun için yeterlidir. Ayrıca, bölgeyi basınçtan korumak için küçük halka şeklindeki nasır pedleri gibi ek yardımcılar da kullanılabilir. Bazı durumlarda, ayak tabanına uyum sağlayan ortopedik tabanlıklar da yararlı olabilir.

Yukarıdaki önlemler uygulanarak basınç yükü azaltılırsa, nasır çoğunlukla yavaş yavaş geri çekilir. Bu süreç aynı zamanda ayak veya el banyolarıyla yumuşatabilir. Daha sonra ise kornifikasyonun bir kısmı örneğin bir sünger (ponza) taşı ile dikkatli bir şekilde çıkarılabilir. Kişide ciltle ilgili başka bir sorun yoksa, üre veya salisilik asit içeren kremler ya da özel sıvalar ile hasarlı cilt tabakası giderilebilir.

Temel olarak, nasır şiddetli ağrıya neden oluyorsa, iltihaplı görünüyorsa veya diyabet gibi bazı hastalıklar mevcutsa, mutlaka bir sağlık uzmanından yardım alınmalıdır. Makas veya bıçak gibi keskin nesnelerle asla nasırlara müdahale edilmemelidir. Aksi taktirde, iltihaplanma ve yaralanma riski çok yüksektir.