B12 Eksikliği ve Yüksekliği Neden Olur?

Diğer adı kobalamin olan B12 vitamini, aynı etkiye sahip farklı kimyasal bileşikler için kullanılan ortak bir terimdir. Suda çözünen bir özelliğe sahiptir ve esas olarak hayvansal gıdalardan alınır. B12 eksikliği yorgunluğa, sinir sistemi bozukluklarına veya düşük tansiyona neden olabilirken, yüksekliği ise karaciğer hastalıkları veya lösemi gibi bazı kan hastalıklarının habercisi olabilir.

B12 vitamini suda çözünen B vitaminleri grubuna aittir. Son derece karmaşık bir kimyasal yapıya sahip, biyolojik olarak aktif bir bileşiktir. Vücudun örneğin kırmızı kan hücreleri, önemli nörotransmitterler ve yeni genetik materyal (DNA) üretmesi için B12 vitaminine ihtiyacı vardır.

B12 vitamininin emilimi (absorpsiyonu) sadece gıda yoluyla gerçekleşebilir. İnsan organizması besinleri kendisi üretmez ve özellikle hayvansal ürünler B12 vitamini içerir. Bu nedenle, veganlar genellikle tüm hayvansal gıdalardan kaçındıkları için B12 vitamini eksikliği yaşarlar.

B12 Vitamini Nedir?

B12 vitamini esas olarak hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur. İntrinsik faktör olarak adlandırılan özel bir protein gerektiren ince bağırsakta emilir. B12 vitamini bağırsaktan kana taşınır. İnsan vücudu, birkaç yıl sürecek bir B12 vitamini kaynağı oluşturabilir. Özellikle karaciğer, vitaminin depolanmasından sorumludur.

B12 vitamini için günlük gereksinim 2,4 mikrogramdır.

B12 Vitamini ayrıca kobalamin olarak da adlandırılır. Kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve sinir sisteminin normal çalışması için önemlidir. Vücut kendi kendine kobalamin üretemez. Et, balık, deniz ürünleri ve süt ürünleri beslenme yoluyla tek kobalamin kaynağıdır.

Kanda kobalamin, transkobalamin ve haptokorrin olmak üzere iki farklı proteine ​​bağlanır. Transkobalamin, vitaminin yüzde 10 ila 30’unu bağlayan bir taşıma proteinidir ve kandaki aktif kobalamin formudur. Haptocorrin, vitaminin yüzde 70 ila 90’ını bağlar ve aktif olmayan bir kobalamin deposu oluşturur.

B12 vitamini şunlar için gereklidir:

Kırmızı kan hücrelerinin üretimi

Sinir hücrelerinin işlevi

Yağ, karbonhidrat ve nükleik asit metabolizması (nükleik asit, kalıtımda önemli rol oynayan bir bileşiktir)

B12 vitamini değeri hangi durumlarda belirlenir?

Kırmızı kan hücrelerinin üretim bozuklukları için

Omurilik hastalıkları için

Bağırsaktan emilimde bozulma olması durumunda

B12 Vitamini Eksikliği Neden Olur?

B12 vitamini vücuda besinler yoluyla girer ve karaciğerde depolanır. B12 vitamini eksikliği genellikle sadece bu depo boş olduğunda ortaya çıkar. Aslında çok az tüketilse bile, vücuda yıllarca vitamin sağlayabilecek B12 depoları bulunur. Ancak bu, çok az b12 vitamini alınıyorsa, eksikliğin genellikle yıllar sonra fark edileceği anlamına gelir.

Not: B12 vitamini vücuda ne kadar gıda yoluyla girerse girsin, mide ve bağırsak hastalıkları nedeniyle besin uygun şekilde işlenemez ve emilemezse, B12 vitamini eksikliğine yol açar.

Hücre bölünmesi, kan hücrelerinin veya nörotransmiterlerin oluşumu gibi önemli vücut işlevleri, B12 vitamini eksikliği nedeniyle bozulabilir. Bu, belirli eksiklik belirtileri ile gösterilir. Bunlar hafif semptomlardan (örneğin güçsüzlük hissi, ellerde ve ayaklarda karıncalanma) psikolojik anormallikler veya nörolojik ve hematolojik semptomlar (örneğin anemi) gibi ciddi rahatsızlıklara kadar uzanır.

B12 vitamini düzeyini düşüren başlıca etkenler şunlardır:

Mide astarının iltihabı (gastrit) veya midenin kısmen çıkarılmasından sonra

B12 vitamininin bağırsakta emiliminin bozulması (örneğin çölyak hastalığı, Crohn hastalığı veya ülseratif kolit)

Bağırsakta bakteri üremesi

Vegan veya vejeteryan bir diyet

Aşırı alkol tüketimi

Yetersiz beslenme durumunda

Karaciğerin şiddetli kronik iltihabı

İnce bağırsağın bir kısmının cerrahi olarak çıkarılmasından sonra

B12 vitamini emilimi için gerekli olan intrinsik faktör eksikliği varsa

B12 Eksikliği Nasıl Anlaşılır?

Vücut yüksek miktarda B12 vitamini depolayabilir. Bu nedenle, bir eksikliğin ancak yetersiz arzın başlamasından yıllar sonra, yani vücudun kendi hafızası boş olduğunda ortaya çıkması mümkündür. Böyle bir durumda da çok farklı psikolojik ve fiziksel anormalliklere yol açabilir:

Anemi (kansızlık)

Tükenmişlik

Depresif ruh halleri

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Düşük kan basıncı

Hareket koordinasyonu bozuklukları

Artan düşme eğilimi

Kramplar

Ellerin titremesi

Karıncalanma

Bulanık görme

Zayıf konsantrasyon

Hiperpigmentasyon

Not: B12 vitamini eksikliğinin belirtileri genellikle spesifik olmadığı için, belirtilere dayanarak bir eksikliğin olup olmadığını net olarak belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle teşhis için belirli kan değerlerine bakılır. B12 vitamini eksikliğinden şüpheleniliyorsa, vücuttaki B12 vitamini seviyesini kontrol etmek için kan sayımı yapılacaktır.

Çocuklarda B12 Vitamini Eksikliği

B12 vitamini eksikliği özellikle küçük çocuklar için tehlikelidir. Yeni doğanlar eksiklikle doğabilir veya dört ila altı aylıkken gelişebilir (örneğin, annede B12 vitamini eksikliği olduğu ve bebek sadece anne sütü ile beslendiği için). Eksikliğin sonuçları ciddi risklere yol açabilir. Çocuğun büyümesi ve gelişmesi bozulur, kas zayıflığı, uyuşukluk (anormal halsizlik/uyku hali), yeme sorunları, titreme (kas titremeleri) ve anemi de görülebilir.

Eksiklik teşhis edilir ve buna göre tedavi edilirse, vücudun B12 kaynağı tekrar hızla çalışmaya başlar. Etkilenen çocukların çoğunda tam olarak iyileşme gözlemlenir. Bununla birlikte, eksiklik ne kadar uzun süre devam ederse, kalıcı hasar riski o kadar yüksek olur.

B12 Vitamini Fazlalığı

Normalin üzerinde bir B12 vitamini düzeyine, karaciğer hastalıkları veya lösemi gibi bazı kan hastalıkları yol açabilir. Bu nedenle, vitamin müstahzarları veya diyet takviyeleri, sadece doktor teşhisinden sonra uygun görülürse alınmalıdır. Çünkü yapay olarak sağlanan vitaminlerin istenmeyen yan etkileri olabilir.

Çoğu durumda, patolojik olarak artan kobalamin değerleri, özellikle karaciğer dokusunu etkileyen belirli hastalıklara veya organ işlev bozukluğuna dayanır. Bunlar arasında örneğin hepatit, karaciğerdeki tümörler veya metastazlar bulunur. Bununla birlikte, lösemi, otoimmün hastalıklar, akciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğunda hiperkobalaminemi vakaları da gözlenmiştir.

Doz aşımının zararlı sonuçları yakın zamana kadar bilinmemekteydi ve fazla B12 vitamininin vücuttan atıldığı varsayılmaktaydı. Fakat 2017 ve 2018’deki çalışmalar, çok yüksek günlük dozların akciğer kanseri riskini artırdığından şüphelenildiğini göstermektedir. Ek olarak, sigara içenler özellikle risk altında görünmektedir.

B12 vitamini düzeyi şu gibi durumlarda çok yüksektir: