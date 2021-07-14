Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Fermente elmalardan elde edilen sirke, sadece geleneksel sirke türlerinin avantajlarına sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda elmanın sağlıklı bileşenlerini de içerir. Hem dahili hem de harici olarak kullanılabilen elma sirkesi, birçok sağlık probleminde önleyici ve tedavi edici etkiye sahiptir. Bundan sorumlu ana maddeler beta-karoten, folik asit, B1, B2, C, E ve A vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, demir, flor ve sodyum gibi mineraller, asitler, lif ve eser elementlerdir.

Mutfak malzemesi olarak veya lekeleri çıkarmak için birçok evde sıkça tercih edilen elma sirkesi, bunların yanı sıra bazı sağlık sorunları, cilt ve saç bakımı için de kullanılabilir. Kimyasal bileşenler içeren alternatif ürünlerle kıyaslandığında çok daha avantajlıdır. Üstelik uzun vadede bütçe, çevre ve sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir.

Elma Sirkesi Hangi Sağlık Sorunlarına İyi Gelir?

Elma sirkesi sindirimi uyarır, sindirim sıvısı üretimini teşvik eder ve bağırsaklarda bakteri oluşumunu engeller. Yağlı bir yemekten sonra sindiriminizi teşvik etmek istiyorsanız, bir veya iki çay kaşığı elma sirkesini suyla dolu bir bardağa ekleyerek tüketebilirsiniz.

Mide ekşimesini rahatlatır: Mide ekşimesinin tipik özelliği olan ve karından boğaza doğru yükselen yanma hissi, midedeki aşırı asitlenme veya pH değerindeki dengesizlik nedeniyle tetiklenir. Elma sirkesi bu değeri normalleştirir ve alkali etkisi sayesinde genellikle fazla asidik olan asit-baz dengesini düzenler. Mide ekşimesini etkili bir şekilde gidermek için yemekten sonra bir bardak suya bir yemek kaşığı elma sirkesi karıştırarak içebilirsiniz. Ancak belirtiler birkaç gün içinde düzelmezse, bir doktora görünmelisiniz.

Metabolizmayı harekete geçirir: Elma sirkesi metabolizmayı uyarmasının yanı sıra, aynı zamanda kan akışını iyileştirici, böbrek performansını artırıcı ve vücudu toksinlerden arındırıcı etkilere sahiptir. İki çay kaşığı elma sirkesini 250 ml ılık suyla seyreltin ve metabolizmayı doğal bir şekilde uyarmak için bu karışımı sabah aç karnına için. Daha sonra da sadece 15 dakika bekledikten sonra kahvaltı yapın.

Kan şekeri bozukluklarının tedavisini destekler: Önceki yıllarda yapılan bilimsel bir araştırma, elma sirkesinin tip 2 diyabete yardımcı olabileceğini, insülin direnci veya yetersiz üretimin neden olduğu kan şekeri bozukluklarının tedavisini destekleyebileceğini gösteriyor. İçerdiği asetik asit, sindirim sırasında glikoz üretimini yavaşlatır ve kan şekeri seviyelerini düzenler. Günde iki yemek kaşığı elma sirkesini iki öğünden önce alırsanız, vücudun şekeri işlemesi için daha fazla zamanı olur.

Not: Kan şekeri ve insülin seviyelerini elma sirkesi ile düzenlemek için günde iki yemek kaşığı sirke dozu aşılmamalı, kullanım öncesi mutlaka bir doktora danışılmalıdır.

Mesane enfeksiyonu riskini azaltır: Elma sirkesinde bulunan asidin enzim ve mineral kombinasyonu, mesane enfeksiyonlarının iyileşmesini destekler. Akut bir mesane enfeksiyonunuz varsa, bakterilerin idrar yollarında çoğalmasını ve mesanenin yeniden iltihaplanmasını önlemek için bir bardak suya iki yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek günde iki kez içebilirsiniz.

Kilo vermeyi destekler: Elma sirkesi sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. İçerdiği asit sindirimi harekete geçirir ve böylece metabolizmayı da uyarır. Organizma yediklerini daha hızlı ve etkili bir şekilde metabolize ederse, kilo vermek daha kolay hale gelir. Ayrıca sirke, kan şekeri seviyesini düzenleyerek tokluk hissinin daha uzun sürmesini sağlar. İki çay kaşığı elma sirkesi bir gün saf (günde iki defa), diğer gün ise smoothielerle alınabilir.

Elma Sirkesinin Cilde ve Saça Faydaları

Elma sirkesi bakterileri öldürür ve dişleri beyazlatan doğal bir gargara olarak kullanım için idealdir. Böylelikle bakterilerin neden olduğu ağız kokusu giderilir ve ağızda ülser oluşumu engellenir. İki çay kaşığı elma sirkesini ¼ bardak su ile karıştırın ve bununla gargara yapın. İçeriğindeki asidin dişlerinize ve ağız mukozasına saldırmasını önlemek için kullanımdan sonra ağzınızı her zaman iyice çalkalamalısınız.

Şampuan veya Saç Kremi Olarak Kullanımı

Elma sirkesi pahalı şampuanların ve saç kremlerinin yerini alabilir! Bir bardak ılık suya ilave edilen yarım yemek kaşığı elma sirkesi saçı nazikçe temizler, yağı giderir, kaşıntılı saç derisini yatıştırır ve kepeği azaltır. Klasik şampuandan vazgeçmek istemiyorsanız, daha fazla hacim ve parlaklık için yıkadıktan sonra elma sirkesini saça doğrudan uygulayabilirsiniz. Ayrıca saç derisine biraz su ile incelterek uygulandıktan sonra, 1-2 dakika sonra nazikçe durulayabilirsiniz.

Not: İçerdiği asit, hassas ciltlerde saç derisini tahriş edebilir ve kafada hoş olmayan bir yanma hissine neden olabilir. Bu nedenle, önce küçük bir alanda saç derinizin elma sirkesini tolere edip etmediğini test edin ve karışımı çok seyreltilmiş bir şekilde kullanın.

Yüz Temizleme Toniği Olarak Kullanımı

Yağlı, lekeli ve sivilce izleri olan cilde sahip kişiler, günlük yüz temizleme rutinlerine elma sirkesini dahil edebilirler. Doğal bir yüz toniği hazırlamak için, istenen miktara bağlı olarak bir ölçek sirkeyi iki ölçek suyla karıştırın. Pamuklu ped ile uygulanan sirke karışımı cildi temizler ve yara izlerinin giderilmesine yardımcı olabilir. Aşırı kullanım ve göz çevresine uygulamaktan kaçının. Ek olarak, hassas ciltler için elma sirkesi karışımının uygulanmadan önce iyice seyreltilmesi önerilir.

Elma Sirkesi Ayak Mantarına İyi Gelir mi?

Elma sirkesi dezenfekte edici ve antibakteriyel özellikleri sayesinde, ayak mantarı ve ayaklardaki aşırı terlemenin tedavisi için uygundur. Tavsiye edilen uygulama şekli, su ve sirkenin 4:1 oranında karıştırıldığı günlük bir ayak banyosunda, 15 ila 20 dakika süreyle ayakların bekletilmesidir.

İpucu: Çoraplarınızı bakteri ve mantarlardan arındırmak için yukarıda bahsedilen elma sirkesi karışımında bekletebilirsiniz.

Ciltteki Küçük Yara İyileşmelerini Hızlandırır

Cildin pH değerini dengeleyen elma sirkesinin antibakteriyel etkisi, iyileşmeye başlayan ufak yaralarda veya böcek ısırıklarında kaşıntıyı yatıştırır. Aynı zamanda elma sirkesinin yaralarda dezenfektan etkisi vardır ve iyileşmeyi hızlandırır. Böyle bir kullanımda, seyreltilmemiş elma sirkesi cildin etkilenen bölgelerine dikkatlice sürülmelidir.