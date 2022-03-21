Mpv Nedir? Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur?

MPV (ortalama trombosit hacmi), kanamayı önleyen bir kan hücresi türü olan trombositlerin ortalama boyutunun bir ölçüsüdür. Kan tahlilinde MPV değeri, özellikle trombositopeni (düşük trombosit sayısı) veya trombositoz (yüksek trombosit sayısı) nedenini belirlemede önemlidir. MPV değerleri kalp hastalığı, tiroid hastalığı ve enfeksiyonlar gibi belirli durumlarda yükselebilir veya düşebilir…

Tıpta ortalama trombosit hacmi (MPV), kandaki yaklaşık trombosit boyutunu tanımlayan bir ölçümdür. Trombositler gerçek hücreler değildir ancak genellikle böyle anılırlar. Kırmızı kan hücreleri gibi kemik iliğinde oluşurlar fakat çok daha küçüktürler. Kanın pıhtılaşmasında rol alarak yaralanma durumunda kanamayı durdurmaya yardımcı olurlar.

MPV analizi, tam kan yüzdesinin (CBC) bir parçası olarak gerçekleştirilebilir. Ortalama trombosit hacminin önemi, kemik iliğinin onları normal şekilde üretip üretmediğine dair bir gösterge vermesi gerçeğinde yatmaktadır.

Trombosit Oluşumu ve İşlevi

Trombositler; kan kaybını azaltmak, enfeksiyonu önlemek ve iyileşmeyi desteklemek için kan pıhtıları oluşturmaktan sorumlu hücrelerdir. Kan damarlarından akarlar ve arter duvarında hasar meydana geldiğinde, birbirlerine ve arter duvarına yapışarak hasarları kapatan lifli yapılar oluştururlar. Trombosit agregasyonu denilen bu süreç, dokular, damarlar veya arterler kesildiğinde ya da başka tür fiziksel hasarlara maruz kaldığında kanamayı durdurmak için çalışır.

Trombositler, kemik iliğinde büyük progenitör hücreler olan megakaryositler tarafından üretilir. Kemik iliğinden kan dolaşımına salınan plakaların kendileri aslında megakaryosit parçalarıdır. Genel olarak, genç trombositler yaşlı trombositlerden daha büyüktür ve MPV genellikle trombositlerin ortalama yaşının bir yansıması olarak kabul edilir.

MPV Neden Önemlidir?

Plt olarak adlandırılan bir dizi trombosit, bu hücre parçalarından normal miktarlarda üretilip üretilmediğini gösterir. Sayı normalden düşük veya yüksekse, bu bir kan veya kemik iliği bozukluğunun işareti olabilir. MPV testi, ortalamayı belirlemek için bir kan örneğindeki trombositlerin boyutunu ölçer.

Yani hastanın MPV değerleri, bir doktorun Plt testinde görünmeden önce bir sorunu tespit etmesini sağlayabilir. Kombinasyon halindeki iki test, çoğu ciddi olan bir dizi durumu tespit etmek için kullanılır. Yüksek bir MPV değeri artan trombosit üretimini, düşük MPV ise azalan trombosit üretimini gösterir.

MPV için normal bir değer, yetişkin bireylerde tipik olarak 7 ila 11 femtolitre aralığındadır. Femtolitre (fl), litrenin katrilyonda biridir. Bununla birlikte, bir hasta için normal aralığın hangisi olduğunu belirlemek için diğer birkaç faktör daha göz önünde bulundurulur. Araştırmalar, ortalama sağlıklı trombosit boyutunun dünyanın farklı bölgelerinden insanlarda değişebileceğini gösteriyor.

Yüksek MPV Değerleri Ne Anlama Gelir?

Artmış ortalama trombosit hacmi, diyabetin belirli formları olan hastalarda yaygındır. Bu düşük bir Plt sonucu ile birleştirildiğinde, trombosit yıkımıyla sonuçlanan bir durumu gösterir. Yüksek bir MPV değeri genellikle kanda dolaşan bir miktar genç trombositin olduğunun işaretidir.

Yaralanma veya büyük bir cerrahi prosedür nedeniyle meydana gelen kan kaybından sonra, vücut hasarları onarmak ve kan kaybını durdurmak için trombositleri kullanır. Buna karşılık olarak kemik iliğinde üretim artar ve sonucunda da MPV değeri yükselir.

Yüksek MPV değeri aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

Kalp krizi

Şeker hastalığı

Enfeksiyonlar

Kalıtsal makrotrombositoz

Kronik hipoksi

Hipertiroidizm (tiroid hormonlarının aşırı üretimi)

Bernard-Soulier hastalığı

Alçak irtifalarda (deniz seviyesinin altında) yaşayan insanların trombositleri ortalamadan daha yüksek olabilirken, yüksek rakımlarda yaşayanların MPV değerleri yüksek olabilir. Bu, kalp hastalığı gelişimi açısından olası bir risk faktörü olarak kabul edilir.

Sigara içmek, yüksek tansiyon ve yüksek glikoz seviyeleri (diyabet tanısı olmadan) erkeklerde yüksek MPV ile ilişkilendirilirken, menstrüasyon ve oral kontraseptifler ise kadınlarda yüksek MPV ile ilişkilendirilmiştir.

Düşük MPV Değerleri Ne Anlama Gelir?

Düşük MPV genellikle kandaki trombositlerin çoğunun daha yaşlı olduğunu ve kemik iliğinde trombosit üretiminin azaldığını gösterir. Düşük Plt değeri ile bağlantılı olarak, bu bir tür anemiye işaret edebilir. Ayrıca kanser tedavisinde kullanılan kemoterapide olduğu gibi, hücreler için toksik olan maddelerin bir sonucu olabilir. Normal bir Plt değeriyle birleştirilirse, kronik böbrek yetmezliğini gösterebilir. Yüksek Plt değeri ile birlikte enfeksiyon, iltihaplanma veya başka bir kanser türünü gösterebilir.

Anormal MPV Değerlerinin Neden Olduğu Sorunlar

Yüksek MPV, kanın pıhtılaşma eğiliminin daha yüksek olduğu anlamına gelir. Bu da tromboz, felç ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Bazen bu durum için kan inceltici ilaçlar reçete edilir. Çünkü bu ilaçlar trombositlerin pıhtılaşmasını ve kan pıhtıları oluşturmasını zorlaştırır. MPV değerinin düşük olması ise bunun tam tersidir. Bu durumda da kan inceltici ilaçlardan kaçınılır.

MPV önemli bir test olsa da tanısal değildir. Kanser gibi bazı durumlar düşük veya yüksek MPV ile ilişkilendirilebilir. Kan tahlilindeki MPV sonuçları, hastada ortaya çıkan diğer belirtilerle bir kombinasyon halinde değerlendirilir. Örneğin hastada hipertiroidizm belirtileri varsa, tiroid testine ihtiyaç duyulabilir.

Benzer şekilde, yüksek veya düşük MPV ile birlikte açıklanamayan kilo kaybı ya da morarma varsa, belirli kanser türlerini tanımlayabilen ve kemik iliğinin düzgün çalışıp çalışmadığını belirleyebilen daha fazla test yapılması gerekebilir.