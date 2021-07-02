Baso (Bazofil) Nedir? Kan Testinde Baso Yüksekliği veya Düşüklüğü

Kan sayımındaki bazofil teriminin kısaltması olan baso, vücudun bakteri, parazit ve alerjenlere karşı mücadelesinde önemli olan granülosit cinsine ait bir tür beyaz kan hücresidir. Bu hücreler son derece nadirdir ve herhangi bir zamanda vücuttaki beyaz kan hücrelerinin yüzde birinden daha azını oluşturur. Alerjik cilt reaksiyonlarında ve astımda, kan damarlarını etkileyen vazoaktif maddeler salgılayarak aktive olurlar.

Hastalıkla savaşan en yaygın beş beyaz kan hücresi türünden biri olan baso granülleri, heparin, histamin ve lökotrienler içerir. Lökotrienler, vücuttaki organların çoğunda düz kasların kasılmasını tetikleme yeteneğine sahiptir. Heparin kanın pıhtılaşmasını önler. Histamin ise kan damarlarını genişletmek ve hava yollarını daraltmak için düz kasları uyarır.

Bazofil (Baso) Nedir?

Bazofiller kemik iliğinde üretilir ve hücresel bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Yukarıda belirtilen özelliklerinin yanı sıra, işlevlerine göre farklılaşan beyaz kan hücrelerinden, lökositlerden oluşur. Gerektiğinde çeşitli dokulara geçme yeteneği ile kan dolaşımı yoluyla vücutta dolaşırlar. Bağışıklık sistemi tarafından bulaşıcı bir ajan tespit edildiğinde, bazofiller diğer birçok beyaz kan hücresi türüyle birlikte yanıt verir.

Bu alt gruplar bağışıklık savunmasında farklı görevler üstlenirler. Örneğin bazofil granülositler, parazitlere karşı savunmada yer alır. Ancak aynı zamanda inflamatuar ve alerjik reaksiyonları da tetikleyebilirler. İçlerinde, bir kez serbest bırakıldıklarında alerjik reaksiyona neden olabilen veya yoğunlaştırabilen haberci maddeler taşırlar. Bazofilik granülositler deriye göç edip oradaki haberci madde histaminini serbest bırakırsa şiddetli kaşıntıya neden olurlar.

Kandaki bazofilik granülositlerin yüzdesi normalde düşüktür. Bununla birlikte, belirli hastalıklar durumunda, daha yoğun miktarda tespit edilebilirler.

Kandaki Baso Değeri Neden Analiz Edilir?

Bazofilik granülositlerin yüzdesi, belirli kan hastalıkları veya parazit enfeksiyonları şüphesi varsa, diferansiyel kan sayımın bir parçasıdır. Bu, aralarındaki dağılımda bir dengesizlik olup olmadığını öğrenmek için kandaki farklı tipteki beyaz kan hücrelerinin analiz edilmesi anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse, hastada astım ve alerji gibi hastalıklardan şüphelenilmesi durumunda analiz edilebilir.

Bazofil sayısının artması veya azalmasının nedenini bulmak için kan hücrelerinin yanı sıra, kandaki diğer değerlerin de belirlenmesi gerekir. Gerekirse, kemik iliği muayenesi yapılabilir. Vücutta bir parazit istilası tespit edilirse, kanda çok fazla bazofilik granülosit bulunabilir. Sonrasında da enfeksiyon için uygun bir tedavi planı uygulanır.

Yüksek Baso (Bazofil) Değerleri Ne Anlama Gelir?

Yüksek bazofilik granülosit değeriniz varsa, bu astım veya alerjiden muzdarip olduğunuzu gösteren birkaç işaretten biri olabilir. Aynı zamanda diğer lökositlerin de incelenmesinin nedenlerinden biri olan başka bir hastalık türünden de kaynaklanabilir.

Kanda bir enfeksiyon olduğunda, genellikle tüm lökosit formları kanda giderek daha fazla saptanabilir hale gelir. Bazofilik granülositlerin sayısı yalnızca nadiren artar. Bazı lösemiler gibi kan malignitelerinde (kanser sayılabilecek kötü huylu tümörler), yüksek bazofilik lökosit seviyeleri görülür. Hatta bağırsak hastalığı, ülseratif kolit, tüberküloz enfeksiyonu ve östrojen tedavisi ile bağlantılı olarak, kan seviyeleri yükselebilir.

Bazofillerin oranı, örneğin aşağıdaki hastalıklarda artar:

Belirli kan kanseri türleri (kronik miyeloid lösemi , bazofilik lösemi )

Polisitemi (kırmızı, aynı zamanda beyaz kan hücrelerinde anormal artış)

Romatizma

Ülseratif kolit

Diabetes mellitus (şeker hastalığı)

Vücuttaki parazitler

Düşük Baso (Bazofil) Değerleri Ne Anlama Gelir?

Normalde, bazofilik granülositlerin seviyeleri kanda düşüktür. Yani vücut doğal olarak düşük bir bazofilik granülosit değerine sahiptir. Bazofilik granülositlerin analizi yeterli bilgi sağlamadığından, bu çoğunlukla diğer testler gerçekleştirilerek saptanır.

Ancak çok düşük değerler, aşırı aktif tiroid, radyasyon tedavisi veya stres ile ilişkilendirilebilir. Kanda hiç granülosit saptanamıyorsa, buna agranülositoz denir. Bazofilik granülositler de o zaman eksiktir.

Normal Baso (Bazofil) Değeri Kaç Olmalıdır?

Doktor, diferansiyel kan sayımı bağlamında bazofilik granülositlerin oranını belirler. Normal bazofil değerleri hastaya ve duruma göre değişiklik gösterebilir. Sağlıklı bir insanda sayı genellikle çok düşüktür. Genellikle normal değer % 0-2’dir.

Prensip olarak, normal laboratuvar değerleri hastaların yaşına ve cinsiyetine bağlıdır. Ayrıca günün saatindeki dalgalanmalar veya çeşitli biyolojik ritimler de laboratuvar sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle, tıbbi yorumlama için yalnızca ilgili laboratuvar sonuçlarında gösterilen referans değerler kullanılabilir.

Bireysel laboratuvar değerleri ilgili referans aralıklarının dışındaysa, kesin olarak bir hastalığın varlığı sonucuna varılmamalıdır. Çünkü sağlıklı kişilerde de referans aralığından hafif sapmalar olabilir. Ayrıca laboratuvar sonuçları, söz konusu tıbbi laboratuvar tarafından kullanılan test yöntemine de bağlıdır (tüm laboratuvarlar aynı yöntemi kullanmaz).