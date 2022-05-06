Sjögren Sendromu Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Sjögren sendromu, öncelikle salgı (sıvı) üreten dokulara saldıran, çoğunlukla tükürük ve gözyaşı bezlerini etkileyen kronik iltihaplı otoimmün bir hastalıktır. Özellikle ağız kuruluğu ve göz kuruluğu gibi semptomlarla karakterizedir. Ayrıca birçok hastada eklem ağrısı, kas ağrıları ve yorgunluk gibi spesifik olmayan belirtiler de görülebilir…

Vücudun birçok mukoza zarına salgı salgılayan bezleri etkileyen sjögren sendromunda, gözyaşı ve tükürük bezi işlevleri sıklıkla ciddi şekilde bozulur. Hastalığa neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Bir hastalığın otoimmün olması, vücudun kendi dokusuna karşı antikor ürettiği anlamına gelir. Sjögren sendromu ne bulaşıcıdır ne de kalıtsaldır. Yaşam boyu devam eder ancak semptomları hafifletici önlemler bulunmaktadır.

Sjögren Sendromu

Sjögren sendromu, vücudun bezlerini, özellikle gözyaşı ve tükürük bezlerini etkileyen kronik bir iltihaptır. Ancak vücuttaki hemen hemen her organ hastalıktan etkilenebilir. İltihaplanma sonucu salgı üretimi azalır ve etkilediği organda kuruma meydana gelir. Sendrom genellikle diğer romatizmal hastalıklarla birlikte ortaya çıkar ve otoimmün denilen hastalıklar arasında yer alır.

Sjögren sendromunun iki farklı formu vardır. İlk formda başka bir romatizmal hastalıkla karşılaşılmaz. İkinci formda ise artrit (romatoid artrit), sistemik lupus eritematozus (SLE) veya sistemik skleroz (skleroderma) gibi başka bir otoimmün hastalık vardır.

Sjögren Sendromu Kimlerde Görülür?

Sjögren sendromuna yakalananların % 90’ından fazlası kadındır ve çoğunlukla 30-50 yaşlarında teşhis edilir. Yani 10 hastadan 9’u kadındır. Bu özellikle birincil form için geçerlidir. Hastalık normalde çocukları etkilemez ve erkeklerin bu teşhisi alması nadirdir. Genellikle orta yaşlarda başlasa da diğer yaşlarda da ortaya çıkmaktadır.

İkincil sjögren sendromu, romatoid artrit hastalığı olan bireylerin yaklaşık % 15’inde ve sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarının % 40-50’sinde görülür. Ek olarak, 70 yaşın üzerindeki birçok insan, ilaç gibi tamamen farklı nedenlerle ağız ve göz kuruluğu yaşayabilir.

Sjögren Sendromu Neden Olur?

Hastalığın tetikleyici nedeni bilinmemekle birlikte, genellikle diğer romatizmal hastalıklarla birlikte ortaya çıkar. Otoimmün bir süreç, gözyaşı bezlerinin, tükürük bezlerinin, kadınların mukoza zarlarının ve diğer organların yanlışlıkla vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğramasına neden olur. Sonrasında da yavaş yavaş glandüler fonksiyon azalır ve kuruluk oluşur.

Sjögren Sendromunun Belirtileri

Enflamatuar süreç uyuşukluk, gece terlemeleri, ateş, şişmiş lenf düğümleri, genişlemiş tükürük bezleri ve bacaklarda döküntülere yol açabilir. Kadınlarda kuruluk belirtileri yavaş yavaş gözlerde, ağızda, ciltte ve vajinada gelişir. Birçok insan kalıcı yorgunluktan ve artan uyku ihtiyacından şikayetçidir.

Sjögren sendromunun yaygın belirtileri şunlardır:

Göz kuruluğu, ağrı ve batma

Ağız, burun ve boğazda kuruluk

Aşırı yorgunluk

Eklemlerde ağrı

Ciltte kuruma

Yutma güçlüğü ve karın ağrısı

Başlıca belirtiler ağız ve göz kuruluğudur. Göz kuruluğu nedeniyle gözlerde yabancı cisim varmış gibi hissedilebilir, gözler yorulur ve göz kırpmak acı verebilir. Gözler hafifçe kızarır ve dumana karşı çok hassastır. Ayrıca kısa süreli okumalarda bile hemen gözlerde yorgunluk hissedilir.

Azalan tükürük üretimi dişleri temiz tutmayı zorlaştırır. Bu da diş çürümesi riskini artırır. Ayrıca ağızdaki şiddetli kuruluk nedeniyle, belirli kuru gıda türlerini yutmakta güçlük yaşanabilir.

Birçok hastada eklem ağrısı, kas ağrıları ve yorgunluk gibi belirsiz rahatsızlıklar da vardır. Kuru cilt, kırmızımsı döküntüler ve yavaş bağırsak hareketleri bazılarını rahatsız edebilir. Sıvı üretiminin azalmasından kaynaklanan hava yollarındaki kuruluk, solunum yolu enfeksiyonlarıyla sonuçlanabilir.

Sjögren sendromu, nadir durumlarda akciğerlerde, safra kesesinde, safra yollarında ve pankreasta otoimmün iltihaplanmaya neden olabilir. Ayrıca bazı hastalar, çoğunlukla ayaklarda kalıcı uyuşma ve duyu azalması ile polinöropati şeklinde sinir hasarı yaşarlar. Sinir sistemindeki diğer değişiklikler daha nadirdir.

Yukarıda açıklanan belirtiler sıklıkla periyodik olarak ortaya çıkar. Bunlar genellikle yaygındır ve diğer bozuklukların semptomlarına benzeyebilir. Bu nedenle tanı konulması genellikle uzun zaman alır.

Sjögren Sendromunun Tedavisi

Hastalığı ortadan kaldırabilecek bir tedavi yoktur. Bu nedenle tedavi semptomları hafifletmeyi amaçlamaktadır. Önlemler, özellikle gözlerde ve ağızda oluşan rahatsızlıkların hafifletilmesine ve ikincil etkilerin önlenmesine yöneliktir. Çok az kişi ilaç tedavisine ihtiyaç duyar. İlaç tedavisi romatizmal hastalıklar uzmanı (romatolog) tarafından başlatılır ve yönlendirilir.

Göz kuruluğu için suni gözyaşı sıvısı kullanmak önemlidir. Bu, kuruluğun gözün korneasına zarar vermesini önlemek için yapılır. Yapay gözyaşı sıvısı eczanelerden reçetesiz satın alınabilir.

Ağız kuruluğu, bol sıvı içerek (ağzı sık sık nemlendirerek), şekersiz pastiller veya sakız ile rahatlatılabilir. Ürünler şekersiz olmalıdır.

Çürükleri önlemek için florürlü diş macununa ek olarak florürlü sakız, florür tabletleri veya florürlü gargaralar kullanılabilir.

Vajinal kuruluk, doktor tarafından reçete edilecek krem ​​veya merhemlerle tedavi edilebilir. Kuruluğu artırabilecek ilaçları kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Sjögren sendromlu hastaların büyük çoğunluğunda (%70-80) iç organlarda semptom gelişmez. Bununla birlikte, lenfatik sistemde küçük bir tümör hastalığı riski vardır. Bu nedenle düzenli doktor kontrolleri önemlidir.