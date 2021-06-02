Kan Pıhtılaşması: Süreç, Pıhtılaşma Faktörleri ve Bozukluklar

Pıhtılaşma, kanamayı durdurmak ve sınırlandırmak için hayati önem taşıyan bir süreçtir. Ancak aynı zamanda kanın gerekli olmadıkça pıhtılaşmaması gerekir. Çünkü bu, kanın vücuttaki organlarla gitmesini engeller. Bu dengenin işlemesi, proteinlerin ve hücrelerin birbirini kısmen aktive ettiği ve etkisizleştirdiği karmaşık bir sisteme bağlıdır.

Kan, vücuttaki tüm hücrelere oksijen ve hayati besinler sağlar. Bu, hücrelerin enerji sağlayabilmesi ve vücudun çalışabilmesi için gerekli ön koşulları yaratır. Bir yaralanma durumunda, etkilenen bölgedeki kan damarları büzülerek kan akışını azaltır. Sonrasında ise kandaki trombositler bir araya toplanır ve yaranın üzerini örter. Bu zincirleme reaksiyon ardından kan pıhtılaşır ve kanama durur.

Kan Pıhtılaşması Nedir?

Kan damarları, trombositler ve kan plazması, herhangi bir kan damarı hasarında kanın pıhtılaşmasına (hemostaz) katkıda bulunan elementlerdir. Hemostaz, vücudun yaralanmadan sonra kanamayı durdurmak amacıyla kullandığı mekanizmalar için kullanılan yaygın bir terimdir.

Hemostaz üç farklı aşamaya ayrılır:

Kan damarlarının kasılması.

Trombositleri kullanarak trombosit tıkaçlarının oluşumu.

Kanın pıhtılaşması.

Yukarıdaki mekanizmalar yeterince iyi çalışmıyorsa, şiddetli bir kanama meydana gelebilir. Öte yandan mekanizmalar aşırı aktifse, kan damarlarını tıkayan kan pıhtıları oluşabilir. Kan damarındaki hasar iyileştikten sonra, fibrinoliz adı verilen bir süreçte kan pıhtısı çözülür.

Kan Damarlarının Daralması

Bir damar hasar gördüğünde meydana gelen ilk şey, kan damarının daralmasıdır. Bu, kanın çevreye sızmasını azaltır. Daralma ayrıca kan damarındaki düz kas hücrelerinin, hasarlı dokudan veya hasarlı trombositlerden salgılanan çeşitli maddelerden (örneğin serotonin) etkilenmesinden kaynaklanır. Ek olarak, düz kas hücreleri, kasılmaları gerektiğini bildiren sinir lifleri aracılığıyla uyarı alırlar.

Kan damarlarının daralması yarım saat kadar sürebilir. Bunun belirli bir süre içinde gerçekleşmesi önemlidir. Çünkü trombositlerin hasarı kapatan bir trombosit tıkacı oluşturması biraz zaman alabilir. Damardaki hasar ne kadar büyük olursa, kan damarının daralması o kadar güçlü olur.

Trombosit Tıkaçlarının Oluşumu

Trombositler normalde birbirine bağlanmadan kanda dolaşırlar. Bu nedenle, normal şartlar altında kan pıhtısı oluşturmazlar. Bununla birlikte, bir kan damarı yaralanmasından sonra, kan damarı duvarındaki ve çevresindeki dokudaki hasarlı hücrelere maruz kalırlar. Bu, trombositleri yaralanma bölgesine bağlanmaları için harekete geçirir.

Hem aktive trombositler hem de hasarlı endotel hücreleri (kan damarı içindeki yüzey hücreleri), von Willebrand faktörü adı verilen bir madde üretir. Söz konusu madde, trombositler ile hasarlı kan damarı duvarının dışındaki doku arasında neredeyse bir yapıştırıcı görevi görür. Trombositler birbirine yapışabilir (agregasyon) ve trombosit tıkacı oluşturabilir. Bunun nedeni, diğer trombositlerin çekilmesine ve bağlanmasına neden olan maddeler yaymalarıdır.

Pıhtılaşma Sürecinin Başlaması

Yaralanmanın ardından, kanamayı durdurmaya katkı olarak damardaki kan pıhtılaşır. Pıhtılaşmaya fibrin adı verilen bir molekül neden olur. Bu molekül, karaciğerde üretilen ve kanda sürekli dolaşan protein fibrinojenden oluşur. Fibrin, kan hücrelerini hapseden ipliksi bir ağ oluşturur. Bu şekilde bir kan pıhtısı oluşur ve böylece hasarlı kan damarı kapatılır. Bir süre sonra da pıhtının kasılmasıyla yara kenarları birbirine doğru çekilir.

Fibrinoliz (İyileşme Sonrası Pıhtının Çözülmesi)

Yara iyileştikten sonra, kan pıhtısının damardan temizlenmesi önemlidir. Kan pıhtısı temizlenmemiş olsaydı, kan damarını tıkayabilir ve böylece daha az miktarda kan dokuya taşınırdı. Bir kan pıhtısını çözme işlemine fibrinoliz denir. İşlem, kan pıhtısında bulunan plazminojenin aktive olması ve plazmin adı verilen bir enzime dönüştürülmesiyle sona erer. Bu enzim fibrinin oluşturduğu ağı yok eder ve bu şekilde kan pıhtısı çözülür. Fibrinoliz, kan pıhtısı oluştuktan hemen sonra başlar ancak yavaş işleyen bir süreçtir.

Pıhtılaşma Bozuklukları

Kanın pıhtılaşmaması veya gerekmedikçe pıhtılaşması, çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Pıhtılaşma faktörü eksikliğine bağlı kanama eğilimi, kaslarda ve eklemlerde kanama veya ciltte oluşan morluklar şeklinde kendini gösterir. Bu, hemofili adı verilen bir hastalıktan kaynaklanabilir. Şiddetli hemofili vakalarında, küçük yaralanmalardan sonra veya yaralanma olmadan da ortaya çıkabilen spontan durumlarda sürekli kanama meydana gelir. Ek olarak, kandaki azalan trombosit sayısı da (trombositopeni) kanama eğiliminin artmasına neden olur.

Pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği kanama eğilimine neden olurken, pıhtılaşma inhibitörlerinin eksikliği de tromboza (kan pıhtılarına yatkınlık) yol açar. Artmış tromboz eğiliminin birçok farklı nedeni vardır ve bunlara doğuştan gelen bir takım durumlar da dahildir. En iyi bilinenler, tümü kalıtsal olabilen ve kan pıhtılarına neden olabilen kısmi antitrombin, protein C ve protein S eksiklikleridir.

Kan pıhtılaşması riskini artıran kalıtsal olmayan durumlar arasında ciddi ameliyatlar, uzun süreli yatak istirahati, kanser, önemli yaralanmalar ve doğum kontrol hapı kullanımı sayılabilir. Doğum kontrol hapları kullanıldığında kan pıhtılarının görülme eğiliminin artması, kısmen düşük antitrombin seviyesinden kaynaklanmaktadır. Damarlardaki kan pıhtılarından farklı olarak atardamarlardaki (kanı kalpten vücuda taşıyan damarlar) pıhtılar, kalp krizi ve felce neden olabilir.