Menisküs Yırtığı Nedir? Belirtileri ve Nedenleri

Menisküs, uyluk kemiği (femur) ve kaval kemiği (tibia) arasında bir amortisör görevi görür. Ayrıca hareket halindeyken diz eklemini stabilize eder. Dizde iç ve dış olmak üzere iki menisküs bulunmaktadır. Her ikisi de neredeyse hilal şeklindedir ve lif kıkırdağından oluşur…

Menisküs yırtığı veya lezyonu, diz ekleminde en sık görülen yaralanmalardan biridir. Menisküs yırtığına akut yaralanma (örneğin bir kaza nedeniyle) ile yaşa veya aşınmaya bağlı dejeneratif hasar hasar neden olabilir. İç minisküs, yaralanmalardan dış menisküsten daha sık etkilenir.

Menisküsün İşlevleri Nelerdir?

Hilal şeklinde bir görünüme sahip olan menisküs, dizde önemli işlevleri yerine getirir. Diz ekleminde sağlıklı biyomekanik yapı için vazgeçilmezdir. Menisküslerin üçte biri kolajen, üçte ikisi de sudan oluşur. Bu su bağlayıcı (hiyalin) yapı, esnekliği ve şok emici özellikleri artırır.

Dış ve iç menisküs arasında önemli bir fark vardır. İç menisküs, diz ekleminin eklem kapsülü ile daha sıkı bir şekilde kaynaşmıştır. Sonuç olarak, harici dönme hareketlerini daha az telafi edebilir ve daha sık yaralanır. Dış menisküs çok daha esnektir ve bu nedenle daha az yırtılır.

Menisküs, tibianın (kaval kemiği) başı ile uyluk rulosu arasında elastik diskler oluşturur ve dizde birçok önemli görevi yerine getirir. Menisküsün daha kalın kenarı eklem kapsülü ile sıkı bir şekilde kaynaştığı için diz ekleminin stabilitesine önemli ölçüde katkıda bulunur.

Menisküs Yırtığı Nedir?

Menisküs yırtıkları genellikle diz eklemindeki uyluk ve alt bacak, yüksek stres altında bir distorsiyon (diz ekleminde bükülme) nedeniyle zorla birbirlerine doğru büküldüğünde ortaya çıkar. Böyle bir durumda iç menisküse aşırı yüklenilmiştir ve yırtılabilir. Dış menisküs ise bundan daha az etkilenir.

Yırtığın konumuna ve seyrine bağlı olarak menisküs, amortisör özelliklerini kaybedebilir. Daha sonra uyluk ve alt bacak arasındaki eklem kıkırdağına binen yük artar. Menisküs fonksiyonu azalmış hastalarda, bu nedenle erken kıkırdak aşınması ve diz osteoartriti gözlemlenir. Yırtığın konumuna bağlı olarak, diz ekleminde gözle görülür bir mekanik tıkanıklığa neden olabilir. Menisküsün yırtık kısmı eklem yüzeyleri arasında kayar ve bir fren takozu gibi diz eklemi hareketini engeller.

Menisküs hasarları, travma (kaza sonucu) veya dejeneratif (aşınma ve yıpranma sonucu) kaynaklı olabilir. Konservatif tedavi (fizyoterapi) başarısız olursa veya akut semptomlar (tıkanıklıklar, keskin ağrı) ortaya çıkarsa, bunlar her zaman cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Zamanında yapılan tedavi, kıkırdak yüzeylerinde dolaylı hasarı önleyebilir.

Menisküs Yırtığı Belirtileri

Akut menisküs yırtığı durumunda, genellikle diz ekleminin şişmesiyle birlikte ani ve bıçak saplanması gibi bir ağrı ortaya çıkar. En küçük hareketler bile son derece acı verici olabilir. Bazen diz ekleminde bir hareket kısıtlaması veya bir tıkanıklık da olabilir.

Aşınma ve yıpranmanın neden olduğu menisküs yırtılmasının semptomları sinsice başlar. Bunun belirtileri, bazen belirgin ve bazen daha az hissedilen, yürürken veya koşarken fiziksel strese bağlı ağrı olabilir. Bazen bir çatırtı veya çatlama sesi de duyulur.

Diz ekleminde işitilebilir çatırtı

Diz ekleminin şişmesi

Dizi tamamen esnetme veya bükmekte zorluk

Diz ekleminin dengesizliği

Bir menisküs yırtığı tedavi edilmezse, eklem kıkırdağına sürekli sürtünme nedeniyle kıkırdak hasarına yol açabilir. Bu da diz ekleminde ağrıya ve uzun vadede yıpranmaya (osteoartrit) neden olabilir. Bununla birlikte, genellikle diz ekleminde çapraz bağ hasarı, kemik kıkırdak hasarı veya bağ hasarı ile birlikte ortaya çıkar. Bu nedenle diz eklemindeki semptomlara çok dikkat etmek önemlidir. Belirtilerinden herhangi birini gözlemlerseniz, mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmelisiniz.

Menisküs Yırtıklarının Nedenleri

Kaza ve yaralanmaların yanı sıra, çok ani hareketler veya şiddetli dönüş hareketleri ile diz eklemine basit bir şekilde aşırı yüklenilmesi bile menisküs yırtılmasına neden olabilir. Ek olarak, her menisküs yırtığı aynı etkilere sahip değildir. Yırtığın yeri, seyri ve kapsamına bağlı olarak, menisküs işlevi çok az veya çok ciddi şekilde bozulabilir.

Egzersiz Sırasına Menisküs Yırtılması

Örneğin kayak gibi bazı spor dallarında, bireyler sıklıkla menisküs yırtılmalarından etkilenir. Hızlı hareket ederken, vücudun kinetik enerjisi diz ekleminin bükülmesine neden olur. Ayrıca bu tür eklem yaralanmaları güçlü hızlanma ve duruş kontrolün zor olduğu futbol, ​​basketbol ve diğer sözde temas sporlarında da meydana gelebilir.

Çalışırken Menisküs Yırtığı Oluşması

Bazı meslek gruplarında, menisküs bölgesi ağır bir baskı altında kalır. Bu, örneğin fayans döşemek gibi çömelmiş bir pozisyonda çalışmak zorunda kalanlarda daha sık ortaya çıkar. Diz ekleminin aşırı fleksiyonu ve tüm vücut ağırlığının etkisi, bir süre sonra menisküs üzerinde aşırı basınca neden olur. İlerleyen süreçlerde de diz ağrıları kaçınılmazdır.

Yaşlılarda Dejeneratif Menisküs Yırtığı

Genç hastalarda menisküs yırtıkları genellikle şiddetli bir travmatik yaralanmayla bağlantılıyken, yaşlı hastalarda durum biraz daha farklıdır. Yaşlılarda menisküs zaten dejeneratif olarak hasar görmüştür. Kıkırdak benzeri doku, zamanla yüksek aşınmaya maruz kalır. Aşınma zaten ilerlemişse, menisküs yırtığı oluşması için az miktarda fiziksel stres yeterlidir.