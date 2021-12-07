Ensede Şişlik Neden Olur?

Vücudun ense bölgesinde oluşan şişlikler, birçok kişi için endişe kaynağı olabilir. Ancak genellikle cilt tahrişi, sivilce, çıban, yağ bezeleri ve boynun arkasındaki şişmiş lenf bezlerinden kaynaklanır. Çoğunlukla ciddi bir sağlık sorununun işareti değildirler fakat ağrılı ve görsel olarak rahatsız edici olabilirler…

Ensedeki cilt bölgesi, ter, saç bakım ürünleri, parfüm veya giysilerdeki deterjan artıkları ile sürekli temas halindedir. Bu tahriş edici maddeler nedeniyle çeşitli cilt sorunları meydana gelebilir. Bununla birlikte, yakalı giysilerin söz konusu cilt bölgesine sürtünmesi de aynı etkiye yol açabilir. Tüm bunların sonucunda da ensede yanma, şişme ve ağrı gibi cilt problemleri ortaya çıkabilir.

Yağ Kistleri

Tıkalı veya hasar görmüş yağ bezlerinde oluşan yaygın bir kist türüdür. Tıp dilinde sebase kist olarak adlandırılan bu cilt sorunu, ensede şişmeye ve kozmetik açıdan hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir. Yağ kistleri küçük ve yumuşak şişlikler olarak hissedilir. Ayrıca kızarıklık, ağrı veya irin gibi enfeksiyon belirtileri gösterebilir. Genellikle sebum üretimin yüksek olduğu saç derisi, ense, boyun ve gövdede bulunurlar. Basit cerrahi operasyonlarla kurtulmak mümkündür ancak sonrasında hızla yeniden büyüyebilirler.

Kıl Dönmesi

Ensedeki bir kıl dönmesi nedeniyle tıkanan folikül, cildin altındaki kılın kendi içine doğru büyümesi nedeniyle ağrı ve şişkinliğe yol açabilir. Sivilce benzeri ağrılı bir yumru olarak kendini gösterir. Genellikle saç çizgisinin bittiği tıraş bölgesinde daha yaygındır. Ense kılları jilet ile alınan erkeklerde sıklıkla oluşur. Çoğunlukla herhangi bir tedaviye gerek duyulmaksızın kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, bölgedeki olası bir enfeksiyon riskini önlemek için şişlikler sıkılmamalıdır.

Yağ Bezeleri (Lipoma)

Lipoma, deri ve kas arasında yavaş yavaş büyüyen, kanserli olmayan yağlı yumrulardır. Bu yağ bezeleri bir veya birkaç tane olabilir. Orta yaşlı insanlarda daha yaygındır ve genellikle zararsızıdır. Vücudun herhangi bölgesinde büyüyebilir ancak en çok ense, boyun, omuzlar, kollar, sırt, karın ve uyluklarda görünme eğilimindedirler.

Cilt altında kolayca hareket ettirilebilen yağ bezeleri, kan damarlarının yakınlarındaki bir sinire baskı uygulayarak ağrıya neden olabilir. Çapları genellikle 5 cm’den küçüktür ancak daha da büyüyebilirler. Ağrıya neden olmadıkça tedavi gerektirmezler. Küçük cerrahi operasyonlar ve liposuction ile tedavi edilebilirler.

Çıbanlar

Çıbanlar, kıl köklerindeki bakteriler nedeniyle cilt altında oluşan iltihap dolu şişliklerdir. Çoğunlukla sürtünmenin yoğun olduğu tüylü ve tere maruz kalan bölgelerde oluşur. Ensedeki ağrılı, içerisi irin dolu ve kırmızı renkli şişlikler çıban olabilir. Tıkalı kıl kökleri ve sivilceler, uygunsuz hijyen koşulları nedeniyle zamanla çıbanlara dönüşebilir.

Çıbanların belirtileri şunlardır:

Ağrılı ve bezelye büyüklüğünde kırmızı bir yumru

Şişlik ve kızarıklık

Boyutta birkaç gün içinde artış

Şişliğin ortasında sarı veya beyaz bir uç

Sıcaklık ve aşırı hassasiyet

Ense veya vücudun herhangi bir bölgesindeki çıbanının sıkılması, enfeksiyonun artmasına yol açabilir. Bu yanlış yöntemin yerine, bölgeyi temiz tutmak ve ılık kompres uygulamak şişkinliği azaltabilir. Ancak büyük, ağrılı veya yüksek ateşe neden olan çıbanların doktor tarafından tedavi edilmesi gereklidir.

Akne Keloidalis Nuchae (AKN)

Ensedeki saç çizgisi boyunca şişliklere neden olan saç folikülünün iltihaplanmasıdır. Yara izi ve saç dökülmesine neden olan küçük, kaşıntılı şişlikler olarak ortaya çıkar. Ancak zamanla kabarcıklar büyürler ve yara keloidlerine dönüşürler.

Ensenin sürekli tahriş olması, kullanılan bazı ilaçlar, genetik nedenler ve kronik enfeksiyonlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Özellikle koyu tenli, kıvırcık ve kalın saçlı erkeklerde daha sık karşılaşılır. Gömlek yakalarının bölgeye temas etmesini önlemek ve temiz tutmak önemlidir. Bu önlemler işe yaramazsa, mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Lenf Bezlerinin Şişmesi

Lenf bezlerinin bir kısmı, boynun arkasındaki bir bölgede bulunurlar. Bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf düğümleri, soğuk algınlığı veya grip benzeri viral enfeksiyonlar sonucu şişebilir. Sonrasında ise ensede ağrı ya da hassasiyet hissedilmesi olası bir durumdur.

Lenf bezleri şu nedenlerden dolayı şişebilir:

Strep boğaz enfeksiyonu

Kulak enfeksiyonları

Diş apsesi

Cilt yaraları ve enfeksiyonlar

Altta yatan nedene bağlı olarak, lenf bezlerinin şişmesine aşağıdaki belirtiler de eşlik edebilir:

Ateş

Titreme

Burun akıntısı ve boğaz ağrısı

Lenf bezlerinde ağrı

Lenf bezlerinin şişmesi altta yatan bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, enfeksiyon iyileştikten sonra şişlik azalma eğilimdedir. Şişliğin nedeni bilinmiyorsa, birkaç hafta içinde iyileşmiyorsa, büyüme devam ediyorsa, hareket etme kabiliyetini sınırlıyorsa ve açıklanamayan kilo kaybı eşlik ediyorsa, bir doktora görünmek önemlidir.