Doymuş Yağ Nedir ve Zararları Nelerdir?

Tüm yağları oluşturan yağ asitleri farklı bir kimyasal yapıya sahiptir. Doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri bulunur. Yapı artan doygunluk ile değişir. Doymuş yağlar çoğunlukla et, tereyağı ve peynir gibi yiyeceklerde bulunur. Tereyağı gibi katı yağlar doymuş yağ asitlerinden oluşurken, sıvı yağlar ise doymamış yağ asitlerinden oluşur. Bir yağ ne kadar katı ise o kadar fazla doymuş yağ içerir…

Doymuş yağ asitleri en çok hayvansal gıdalarda (örneğin et, tereyağı, peynir) bulunur. Vücudun kendisi tarafından üretilebildiğinden, yiyecek yoluyla yüksek miktarlarda alınmaları gerekmez. Çok fazla doymuş yağ, LDL ve toplam kolesterol seviyelerini artırır.

Doymuş Yağ Nedir?

Kimyasal açıdan yağ asitleri, farklı uzunluklardaki hidrokarbon zincirlerinden oluşan organik asitlerdir. Doygunluk derecesi olarak da bilinen karbon atomları arasındaki zincir uzunluğu ve çift bağ sayısı, kimyasal sınıflandırmalarını ve vücut üzerindeki etkilerini belirler.

Doymuş yağ asitlerinin çift bağları yokken, tekli doymamış yağ asitlerinin bir tane, çoklu doymamış yağ asitlerinin ise birkaç çift bağı vardır. Doymuş yağ asitlerini özel kılan şey, vücudun bunları kendi başına üretebilmesi ve gıda alımına bağlı olmamasıdır.

Doymuş Yağ Asitleri Vücutta Ne İşe Yarar?

Doymuş yağ asitleri, insanlara öncelikle bir enerji ve enerji depolama kaynağı olarak hizmet eder. Ancak aynı zamanda biyomembranların yapımında ve iç organların korunmasında rol oynar. Ek olarak, bireysel doymuş yağ asitlerinin belirli görevleri vardır:

Butirik asit : Genetik bilginin uygulanmasını düzenler.

: Genetik bilginin uygulanmasını düzenler. Palmitik asit : Hormon metabolizması için önemlidir.

: Hormon metabolizması için önemlidir. Palmitik ve miristik asitler: Bağışıklık metabolizmasında rol oynar.

Doymuş Yağ Asitleri En Çok Hangi Gıdalarda Bulunur?

Doymuş yağ asitleri yağı katı hale getirir. Genel bir kural olarak, bir yağ ne kadar katı olursa, o kadar fazla doymuş yağ asitleri içerir. Örneğin tereyağı yüzde 66 doymuş yağ asidi içerirken, hindistancevizi yağının doymuş yağ asidi miktarı yüzde 92’dir.

Doymuş yağ asitleri genellikle büyük ölçüde tereyağı, et ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunur (balık yağı bir istisnadır ve esas olarak doymamış yağ asitleri içerir). Bununla birlikte, hindistancevizi yağı, hurma yağı ve kakao yağı gibi bazı bitkisel yağlar da yüksek miktarda doymuş yağ asidi içerir.

Doymuş Yağların Sağlığa Zararları

Yağ asitleri gıdanın önemli bileşenleridir. Vücuda değerli enerji sağlarlar, vücut hücrelerinin temel bileşenleridirler ve yağda çözünen vitaminlerin taşınmasını desteklerler. Doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış formlarda gelirler. Doymamış yağ asitleri genellikle sağlıklı kabul edilirken, doymuş yağ asitleri olumsuz çağrışımlara sahiptir.

Kandaki lipoprotein kolesterol (LDL-K) seviyesini artırdıkları için artmış kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilidirler. Bu nedenle, doymuş yağ içeriği yüksek olan gıdaların tüketimi sadece küçük miktarlarda tavsiye edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün mevcut yönergelerine göre, doymuş yağ asitleri günlük kalori miktarının yüzde 10’undan fazlasını oluşturmamalıdır.

Doymuş yağlar çok fazla enerji sağlar ancak fazlası vücut için sağlıksızıdır. Yağ asitleri hücre zarlarına depolanır ve dolayısıyla metabolizmayı yavaşlatır. Ayrıca artmış iltihaplanma seviyeleri ile ilişkilidirler. Bununla birlikte, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, arterlerin sertleşmesi, felç ve kalp krizi gibi hastalıkları teşvik edebilirler.

Günlük yaşamda çoğu insan çok fazla doymuş yağ tüketir. Bu yağı içeren gıdaların tüketimin azaltılması, kalp sağlığı başta olmak üzere yukarıda sıralanan hastalıklardan korunmak için önemlidir. Bu nedenle, aşırı miktarda doymuş yağ içeren aşağıdaki gıdalardan mümkün olduğunca kaçınılmaya çalışılmalıdır:

Yağlı et

Yağlı sosis

Yağlı peynir

Tereyağı

Palmiye ve hindistancevizi yağı

Hamur işleri ve unlu mamuller

Çikolata ve yağlı tatlılar

Doymuş yağ tüketimini azaltmak için basit ipuçları: Hayvansal yağ yerine bitkisel yağ tercih edilebilir. Örneğin, tereyağı yerine kolza tohumu yağı kullanılabilir. Ayrıca sürekli kırmızı et yerine balık eti, kurabiyeler yerine de kuruyemişler tüketilebilir.

Trans Yağların Zararları

Trans yağ asitleri, doymamış katı ve sıvı yağların endüstriyel kullanımda sertleşmesi sırasında oluşurlar. Sertleştirilmiş bitkisel yağlar, margarin, kızartma ve pişirme yağlarında veya fındık nugat kremasında bulunur. Ek olarak, toksik trans yağ asitleri, cips ve patates kızartması gibi kızartılmış yiyeceklerde olduğu gibi, yağlar duman noktasının üzerinde ısıtıldığında da trans yağ oluşur.

Trans yağlar, kandaki LDL kolesterol seviyesini (“kötü” kolesterol) yükseltir ve HDL kolesterol (“iyi” kolesterol) seviyesini düşürür. Bunun sonuçları, artan kolesterol seviyeleri, arteriyoskleroz (damar sertleşmesi) ve kardiyovasküler hastalıklardır.