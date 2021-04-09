Dilde Sivilce Benzeri Şişlik Neden Çıkar ve Ne İyi Gelir?

Dildeki yaygın bir sivilce biçimi, aft adı verilen küçük kabarcıklardır. Dilin üzerinde veya altında meydana gelen bu kabarcıklar, özellikle yemek yerken, konuşurken ve asitli yiyeceklerle temas halindeyken son derece ağrılıdır. Dilde oluşan sivilceler, genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolurlar ve bulaşıcı değildirler.

Dil, sağlığın aynasıdır. Yani sindirim sisteminde veya bağışıklık sisteminde bir sorun varsa, vücut bunu sadece yüzdeki sivilcelerle değil, aynı zamanda dilde de bildirir. Sağlıklı bir dil soluk pembe, hafif nemli ve pürüzsüzdür. Bununla birlikte, sabah ya da akşam beyazımsı bir kaplama görülmesi normaldir. Dilinizde rahatsız edici sivilceler mi var? Bu makalede, bunun sağlığınız için ne anlama geldiği ve neler yapabileceğiniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Dildeki Sivilcelerin Nedenleri

Dildeki küçük şişlikler sivilce olarak adlandırılsa bile, yüzdeki sivilcelerden farklıdır. Bu bölgedeki sebum bezleri tıkanmaz ancak çeşitli iltihaplanmalara maruz kalabilir. Sivilce benzeri bu kabarcıkların iki farklı formu arasında ayrım yapılır. İlki, dildeki papillalarda oluşabilecek bir iltihaplanmadır. Diğer olasılık ise ağızda ve dolayısıyla dilde de pamukçuk adı verilen yaraların oluşmasıdır.

Dildeki sivilcelerin birkaç nedeni olabilir. Örneğin, grip gibi bir enfeksiyondan kaynaklanan bağışık sistemi zayıflamasından kaynaklanması mümkündür. Bu, vücuttaki diğer belirtilerin yanı sıra, dilde kabarcık oluşumunu teşvik edebilir. Ayrıca kötü hijyen, sindirim sistemi sorunları ve ağız mukozasına saldıran çok baharatlı yiyecekler de dilde sivilcelerin oluşmasına neden olabilir.

Yemek yedikten hemen sonra dilde ortaya çıkan sivilceler genellikle tahriş edici yiyeceklerden kaynaklanır. Baharatlı yemekler veya yoğun asitli meyve türleri, hassas ağız mukozasını tahriş eder. Bu da sivilce oluşumuyla reaksiyona girer.

Dile kadifemsi görünümü veren papillalar, tat almadan sorumlu olan duyu hücreleridir. Dilin üst tarafı ve yanları bu tabaka ile kaplıdır. Bazı nedenlerden dolayı papilla bölgesi iltihaplanabilir. Sonrasında meydana gelen şişlikler aşırı hassastır. Hatta bazen dilin küçük bir noktasında yanmış gibi bir his oluşturabilir.

Dildeki sivilce benzeri küçük şişliklerin altında yatan başlıca sebepler şunlardır:

Stres

Genetik

Uyku eksikliği

Hormonlar

Vitamin eksikliği

Bazı ilaçlar

Yetersiz ağız hijyeni

Zayıf bağışıklık sistemi

Asitli yiyeceklere tepki

Sağlıksız ve dengesiz beslenme (çok fazla şeker, asit, süt ürünleri)

Belirli bağırsak hastalıkları

Göründüğü gibi, dildeki sivilceler çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu küçük kabarcıklar sarı ve beyazımsı veziküller şeklindedir. Özellikle yeme, içme ve konuşmaya duyarlı ağrılı alanlardır.

Dildeki Sivilceleri Önlemek İçin İpuçları

Dildeki ağrılı sivilcelerden kaçınmak için en önemli şey, düzenli ve kapsamlı ağız hijyenidir. Günde birkaç kez dişlerinizi fırçalamayı ve dilinizi temizlemek için diş fırçasını kullanmayı unutmayın. Ağız gargaraları ile diş ipi gibi ek ürünler ve düzenli diş hekimi ziyaretleri de tavsiye edilir.

Yeterli vitamin içeren dengeli beslenme sivilce oluşumunu da engeller. Çok fazla şeker ve fast food ürünlerinin ağız florasını dengesizleştirdiği unutulmamalıdır. Bununla birlikte, dildeki ağrılı sivilceler tatlılarla temas etmemelidir. Bir hafta süreyle çikolata veya diğer şekerli yiyeceklerden uzak kalmak en iyisidir. Bunun yerine, vitamin yönünden zengin taze yiyecekler tüketilebilir.

Yarım çay kaşığı tuzu 250 mililitre suyla karıştırıp sabah ve akşam ağzınızı çalkalayın. Bu şekilde ağız boşluğundaki ve ağız mukozasındaki bakterileri öldürebilir ve ayrıca iltihaplı sivilceleri dezenfekte edebilirsiniz. Ağrıyı sakinleştirmek için soğuk bir içecek içerek veya soğuk yoğurt yiyerek bölgeyi serinletebilirsiniz. Alternatif olarak, bir buz küpünü emebilirsiniz.

Dilde kabarcıklar ortaya çıktığında, ağrıyı hafifletmek için kullanabileceğiniz bir dizi doğal yöntem bulunur. Adaçayı ve papatya çayları tavsiye edilir. Bunlar, analjezik özelliklerine ek olarak antienflamatuar ve dezenfektan etkiye sahiptir. Yukarıda belirtilen şifalı çayları ılık olarak içebilir, gargara olarak kullanabilir veya poşeti dilinizin üzerine koyarak kısa bir süre bekletebilirsiniz.

Ayrıca zencefil de dildeki sivilceleri iyileştirmek için etkili bir tedavi olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda dezenfekte edici ve ağrı giderici bir etkiye sahiptir. Bir parça zencefil haşlanarak soyulur ve ılık olarak çiğnenebilir. Bununla birlikte, zencefil çayı da tercih edilebilir. Zencefil bir etki göstermezse, yaban mersini yardımcı olabilir. Yaban mersinleri çiğnendiklerinde tanenleri salarlar ve bu da iltihapla savaşır.

Dildeki Ağrılı Sivilce Ne Zaman Geçer?

Dilde çıkan sivilceler genellikle birkaç gün sonra kendiliğinden iyileşir ve dilden kaybolur. Bununla birlikte, iki haftadan fazla devam ederse veya daha büyük iltihaplı sivilcelere dönüşürlerse, bitkisel tedavi yöntemlerine başvurmadan önce mutlaka bir doktora muayene ettirmelisiniz.

Doktorunuz, gerekli incelemelerden sonra sizin için uygun bir ilaç reçete edebilir. İltihaplanma şiddetliyse, kan testi de yapılabilir. Böylece, besin veya vitamin eksikliğinizin olup olmadığını da öğrenebilirsiniz.

Dilde Sivilce Çıkması Durumunda Nelerden Kaçınmalı?

Dilinizde sivilce varsa, kabarcıkları sıkmamalı veya etrafına bastırmamalısınız. Aksi takdirde kabarcıklar kötüleşebilir ve daha ağrılı hale gelebilir. Dildeki sivilceler ağrılı olsa da genellikle endişe nedeni değildir. Basit yollarla ağrıyı hafifletebilir ve iltihapla savaşabilirsiniz.