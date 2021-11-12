Burundan Sarı Su Gelmesi Neyin Belirtisidir?

Soğuk algınlığı gibi çeşitli nedenler sonucu bölgeye normalden daha fazla kan salgılandığında, burun deliğinin birinden veya her ikisinden dışarıya bir sıvı salınır. Yüzde 97’si sudan oluşan bu salgı, burun ve sinüslerin mukozalarında oluşur. Burun akıntısı berrak, sarı veya yeşil olabilir. Mukusun rengi, kıvamı ve miktarı, farklı sağlık durumlarını işaret edebilir…

Burun salgısı genellikle berraktır. Su, proteinler ve çözünmüş tuzların yanı sıra enfeksiyonları önlemeye yarayan antikorlar içerir. Burun mukusu, havadaki küçük partikülleri ve patojenler için bir filtre görevi üstlenir. İlk başta berrak olan burun akıntısı, daha sonra sarı veya yeşil bir renk alır. Bu renk değişikliği genellikle belirli bağışıklık sistemi hücrelerinin sayısındaki artıştan veya bu hücrelerin ürettiği enzimlerin çoğalmasından kaynaklanmaktadır.

Burun Akıntısı Renkleri Ne Anlama Gelir?

Burundaki akıntının rengi, bağışıklık sisteminin durumu ve hastalıklar hakkında önemli ipuçları verebilir. Aşağıda sıralanan renk nüansı ve açıklamaları, burun salgısının daha iyi anlanmasına ve olası bir sağlık sorunu durumunda daha hızlı hareket edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bakınız: Burun içi yanması neden olur?

Sarı burun akıntısı: Sarı renk değişikliği, soğuk algınlığın ilerlediği ve vücudun kendi savunma hücrelerinin patojenlerle savaşmaya başladığı anlamına gelir. Bağışıklık hücreleri işlerini yaptıktan sonra parçalanırlar ve burun salgılarıyla vücudu terk ederler.

Berrak, yarı saydam burun akıntısı: Normal durumda, burun salgıları berrak ve akışkandır. Günün her saatinde üretilir. Hapşırıldığı zaman berrak bir sıvı çıkarsa endişelenecek bir durum yoktur. Berrak salgı; proteinler, antikorlar ve çözünmüş tuzlarla karıştırılmış sudan oluşur.

Beyaz burun akıntısı: Genellikle nazal mukoza zarının iltihaplanmasının habercisidir ve soğuk algınlığına işaret edebilir. Enfeksiyona bağlı bir hastalığın başlangıcında, salgı daha kalın, bazen beyazımsı ve hatta bulanık hale gelebilir. Burun içindeki doku şişerse salgı artık akamaz. Sonuç olarak sıvı azalır ve kalın topaklar oluşur.

Yeşil burun mukusu: Bağışıklık sistemi daha aktif hale geldikçe, burun salgısında daha fazla sayıda ölü hücre oluşur ve bu da yeşil renk değişimi şeklinde ek bir salgılamaya yol açabilir. Renk ayrıca bakteri kolonizasyonunu da gösterebilir. Genellikle paranazal sinüsler iltihaplanır. Sonuçta, sinüzit (sinüs enfeksiyonu) gibi bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanıyor olabilir. Ateş veya mide bulantısı gibi şikayetler de varsa, doktora gidilmesi gerekir.

Kırmızı burun mukusu: Kırmızı salgı çoğunlukla kandır. Bazı nedenlerden dolayı burun çeperi iltihaplanır veya yaralanır. Enflamatuar süreçte mukoza zarında artan hasarla, salgıya kan eklenebilir.

Kahverengi burun mukusu: Kahverengi salgılar kan olabilir. Bu aynı zamanda burundan kir veya polen solunmasıyla da mümkündür. Ek olarak, mukustaki kahverengi renk değişikliği sıklıkla sigara içenlerde görülen bir durumdur.

Siyah burun mukusu: Burun salgısındaki siyah renk değişimi nadiren görülür. Olası bir mantar enfeksiyonuna dair ipucu verebilir. Bununla birlikte, genellikle bağışıklık sistemi çok stresli olduğunda da ortaya çıkar. Bu nedenle, karşılaşılması durumunda en kısa sürede bir doktora görünmelidir.

Sarı Burun Akıntısının Nedenleri

Nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi durumların başlangıcında, burundan renksiz bir salgı çıkar. Hastalık ne kadar uzun sürerse, burundan gelen mukus o kadar sararır ve kalınlaşır. Doktorlar, bu renk değişikliğinin bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla bağlantılı ölü bağışıklık hücrelerinden kaynaklandığını açıklıyor.

Nezlenin neden olduğu burun salgıları gayet normaldir. Bununla birlikte, sarı burun akıntısı bakterilerle dolu olduğunda, hafife alınmaması gereken bazı diğer hastalıklara yol açabilir. Örneğin, soğuk algınlığı ilerlerse ve tamamen iyileşmezse, burun boşluğunda bir iltihaplanma gelişebilir.

En kötü durumda, enfeksiyon burundan alın bölgesine göç eder ve ağrılı frontal sinüs süpürasyonu meydana gelebilir. Virüsler sarı nazal mukustan daha fazla yayılırsa, solunum yolları da etkilenebilir. Sonrasında ise bronşit veya zatürreye neden olabilir.

Burun Akıntısı Nasıl Gelişir?

Virüsler buruna girerek kendilerini burun mukozasına bağlarlar ve orada çoğalırlar. Bağışıklık sistemi virüsleri davetsiz misafir olarak tanır tanımaz, savunma hücrelerini kan yoluyla buruna gönderir. Sonrasında kan damarları şişer ve nazal mukoza zarları daha fazla burun salgısı üretir. Kişide hastalık belirtileri hissedilmeye başlar. Başlangıçta genellikle burun akıntısı ortaya çıkar ve etkilenen kişide hapşırmaya yol açan güçlü bir dürtü hissedilir. Burun salgısı gittikçe daha yoğun bir kıvama gelir. Katılaşan mukus artık burun kılları tarafından taşınamaz. Sonuç, zor solunuma neden olan tıkalı bir burundur.

Burun Akıntısı Neden Olur?

Çoğu durumda, burun akıntısına akut rinit veya soğuk algınlığını tetikleyen virüsler neden olur. Bazı durumlarda da bakteri ile eş zamanlı enfeksiyon viral enfeksiyonu artırır. Ayrıca burun akıntısının başka nedenleri de olabilir:

Alerjiler (alerjik rinopati)

Burun polipleri

Sinüs iltihabı (sinüzit)

Tahriş edici maddelerin solunması

Kan damarı sinirlerinde işlev bozukluğu (hiperreaktif rinopati)

Burun veya sinüs tümörleri

Yaşla birlikte burundaki kan damarları genişler ve bu da burun mukozasının şişmesine ve burun akıntısına neden olabilir. Ayrıca burun akıntısı, baharatlı yiyecekler veya aşırı soğuk gibi kısa süreli güçlü kan akışıyla tetiklenebilir.

Burun akıntısı için nadir karşılaşılan diğer özel bir durum, beyin omurilik sıvısının burundan kaçabileceği kafatasının tabanındaki yaralanmalar gibi nedenlerdir.

Burun Akıntısının Tedavisi

Burun akıntısının nedenine bağlı olarak tedaviye ihtiyacı vardır. Soğuk algınlığı nedeniyle oluşursa, genellikle en geç 10 gün sonra kaybolur. Bu süre zarfında iyileşmezse veya daha da kötüleşirse, bir doktora görünmek gerekir. Doktor farklı soğuk algınlığı türleri arasında ayrım yapabilir, burun salgısını inceleyebilir ve akıntının alerji gibi durumlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirleyebilir.

Özellikle aşağıda belirtilen durumlarla karşılaşanlar, doktora görünmeyi ihmal etmemelidir: