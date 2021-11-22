Hematom Nedir? Türleri ve Tedavisi

Hematom, yumuşak dokuda veya vücuttaki boşluklarda kanın toplanmasıdır. Bunun nedeni kan damarlarındaki hasarlardır. Etkilenen bölge ne kadar derinse, dışarıdan tanınabilir işaretler o kadar az belirgindir. Deri yüzeyine nispeten yakın olan hematomlar, kısa süre sonra morarma şeklinde tipik renk değişikliği gösterir. Ancak bazı durumlarda, hematomun görünür hale gelmesi birkaç gün alabilir…

Bir hematom genellikle sadece tipik rengiyle tanınmaz. Çoğu durumda, etkilenen bölgeye şişlik ve ağrı eşlik edebilir. Çok büyük ve hızla yayılan morluklar, daha büyük kan damarlarında bir yaralanma şüphesi olduğu için bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. Tanınmayan ve tedavi edilmeyen bu tür vasküler yırtıklar, aşırı kan kaybına neden olabilir.

Hematom Nedir?

İnsan cildi nispeten sağlamdır ve bizi çok sayıda çevresel etkiye karşı korur. Bir darbe durumunda epidermis genellikle sağlam kalır fakat daha derin dokuda iz bırakır. Yaralanma veya travma, derinin alt tabakalarındaki kan damarlarına hasar verir. Sonrasında da kan çevreleyen dokuya akar.

Çürük olarak da bilinen hematom, yağ veya kas dokusu gibi yumuşak dokularda veya vücuttaki boşluklarda kanın toplanmasıdır. Bunlar çoğunlukla zararsızdır ve bir süre sonra kendi kendine iyileşebilir.

Dokuda nerede bulunduğuna bağlı olarak, farklı hematom türleri arasında bir ayrım yapılır:

Deri altı hematom

Kas içi hematom

Periosteal hematom

Eklemler ve beyinde hematom

Subungual hematom (ayak tırnağı veya tırnağın altında)

Hematomun tamamının görünür hale gelmesi genellikle birkaç saat sürer. Zayıf bağ dokusu, sert bağ dokusuna göre morarmaya daha yatkın olma eğilimindedir. Kadınlar doğal olarak erkeklerden daha zayıf bağ dokusuna sahip oldukları için morarmaya daha yatkındırlar. Ayrıca yaşlı bireylerde gençlere kıyasla daha sık karşılaşılır.

Hematom Nasıl Gelişir?

Çoğunlukla masanın kenarına çarpma gibi ufak yaralanmalardan kaynaklanan hematom, bir ameliyat sonrası da meydana gelebilir. Bir kalp pili ameliyatı buna örnek olarak gösterilebilir. Ek olarak, anemi, lösemi veya kanama bozukluğu gibi bir kan hastalığı da hematoma yol açabilir.

Kan inceltici etkisi olan aspirin gibi ilaçları kullananlar da sıklıkla hematom durumundan muzdariptir. Ayrıca bazı insanlar, hafif darbelerde bile açıkça görülebilen lekeler geliştirme konusunda kalıtsal bir eğilime sahiptir.

Hematom Belirtileri

Yaralı kan damarlarının konumuna ve boyutuna bağlı olarak, hafif vakalarda morarma zaman alır. Aksine, şiddetli morluklar travmadan hemen sonra daha ağır bir fiziksel reaksiyonu tetikler ve genellikle şişlik ve ağrı ile ilişkilendirilir.

Dıştan bir yaralanma varsa, tipik kırmızı-mavimsi renk değişikliği ve hassasiyet ile bir hematom ortaya çıkar. Vücudun daha derin bölgelerindeki hematomlar ise dışarıdan görülemez ancak yine de ağrıya neden olur. Bu ağrının nedeni, sızan kanın çevre dokuya baskı yapmasıdır. Kanamanın nerede ve ne kadar ağır olduğuna bağlı olarak, kasların ve eklemlerin işlevselliği de kısıtlanabilir.

Hematom Tehlikeli midir?

Morlukların geniş bir bölgeyi etkilemesi ve hızlı yayılması durumunda, etkilenen bireyler mutlaka bir doktora görünmelidir. Bunun nedeni, daha büyük kan damarlarının hasar görme riski olmasıdır. Söz konusu yaralanmalar tedavi edilmezse, bu tür vasküler yırtıklar aşırı kan kaybına yol açabilir.

Bir hematom uzun süreli veya şiddetli ağrı ile ilişkiliyse, aynı derecede tehlikeli olabilir. Eklem tutulumu, enfeksiyonlar veya kırıklar gibi eşlik eden komplikasyonların ekarte edilebilmesi için tıbbi gözetim gereklidir. Bununla birlikte, morarmalar görünürde bir neden olmadan tekrarlanmaya devam ederse, hemofili gibi kanama bozukluğu durumu da değerlendirilebilir.

Beyin bölgesi gibi yerlerde oluşan iç hematomlar da risk oluşturabilir. Kan inceltici ilaç kullanılıyorsa, küçük bir travma veya lezyon sonucu hematom meydana gelebilir. Ek olarak, sık sık ortaya çıkarsa, ayak bilekleri, dizler veya kalçalar gibi eklemlerdeki osteoartriti (kireçlenme) destekleyebilir.

Hematom Teşhisi

Çarpma, darbe veya düşme sonrası oluşan küçük bir morarma genellikle endişelenecek bir durum değildir. Öte yandan, hematomlar görünür bir neden olmadan tekrar tekrar ortaya çıkarsa, bir pıhtılaşma bozukluğu olabilir. Bu, doktor tarafından kan testi yapılarak anlaşılabilir.

Hematom durumunda tanı, kazanın seyrine ve belirtilere bağlıdır. Vücut boşluğunda kan birikirse, hematomun lokalize edilmesi ve büyüklüğünün belirlenmesi için ultrason muayenesi gerekli olabilir. Eklem yakınında hematom varsa, doktor kemik yaralanmalarını dışlamak için röntgen isteyebilir.

Hematom Tedavisi

Hematom durumunda kırık kemik veya açık yara gibi eşlik eden yaralanmalar yoksa, alanı soğutmak ve yüksekte tutmak yeterlidir. Soğutma, yaralı bölgeye kan akışını azaltacaktır. Soğuk, kan damarlarının kasılmasına neden olur ve kanamanın yayılmasını engeller. Yükseklik ise daha az kan sızacağı anlamına gelir. Bölge soğutulurken buz doğrudan cilde yerleştirilmemeli ve çok fazla hareket edilmemelidir.

Yenilenen kanamayı ve daha fazla vasküler hasarı önlemek için hematomdan etkilenen vücut kısmı çok fazla strese sokulmamalıdır. Büyük bir kan damarı yaralanmış olabileceğinden, çok büyük ve hızla yayılan morluklar doktor tarafından tedavi edilmelidir. Eklemin yakın çevresinde çok büyük morluklar olması durumunda, cerrahi müdahale gerekli olabilir.

Hematomun tamamen kaybolması genellikle birkaç hafta sürer. Bundan önce etkilenen bölgede renk değişiklikleri meydana gelir:

İlk 24 saat içinde kırmızıdan koyu kırmızıya,

Yaklaşık dört gün sonra mordan siyaha,

Yaklaşık bir hafta sonra siyahtan koyu yeşile,

Sonra koyu yeşilden sarımsı kahverengiye.

Renk değişiminin nedeni, dokudaki kanın kuruyup yavaş yavaş parçalanmasıdır. İlk olarak kan pıhtılaşır. Ardından, kırmızı kan pigmenti (hemoglobin) yeşil ve sarımsı kahverengi safra pigmentlerine ayrılır. Herhangi bir komplikasyon veya eşlik eden yaralanma olmazsa, hematom genellikle iki ila üç hafta sonra tamamen geriler.

Yeni oluşan hematom ağrılıdır. Ağrı ve şişlik zamanla azalır. Bununla birlikte, daha büyük morluklar durumunda, egzersiz yapmaya veya normal fiziksel aktivitelere dönemeden önce doktora danışılmalıdır. Eklem tutulumu veya enfeksiyonlar gibi eşlik eden diğer durumlar doktor tarafından ekarte edilmelidir.