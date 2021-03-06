Burun İçinde Yara Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Burnun iç yüzeyi, kuru hava şartları, alerji ve fiziksel yaralanmaların kolayca yara veya tahriş oluşturabileceği hassas dokulara sahiptir. Kolay hasar oluşmasının nedeni, burun iç kısmında çok sayıda sinir ucu ve kan damarı bulunmasıdır. Yara oluşumu nedeniyle ortaya çıkan ağrı ve kanama, birçok kişinin sık karşılaştığı bir sorundur.

Burun içindeki yara, çoğunlukla ciddi bir sağlık probleminden kaynaklanmaz. Yaraların neden oluştuğunu ve bakımının nasıl yapılacağını bilmek, iyileşme sürecini hızlandırmak ve ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek daha büyük sorunların önüne geçebilmek için önemlidir.

Burun İçinde Oluşan Yaraların Nedenleri

Burundaki yaralar sık sprey kullanımı, alerji, tahriş edici ürünler ve yanlış bakım gibi birçok durumdan kaynaklanabilir. Çoğunlukla önemli bir sağlık sorununu işaret etmez. Doğru bakım yöntemleriyle kendiliğinden iyileşen burun içi yarası, genellikle şu nedenlerden dolayı oluşur:

Alerji

Kişiden kişiye farklılık gösteren bazı alerjenler, burnun iç kısmında kaşıntıya ve sonrasında dokuların zarar görmesine yol açabilir. Gündelik hayatı olumsuz yönde etkileyen bu soruna, iltihaplanma, kabuk oluşumu ve kanama eşlik edebilir. Burun deliklerini etkileyen alerji, hiçbir temas olmasa bile, yara oluşumunu teşvik ederek, ilerleyen süreçte can sıkıcı bir hal alabilir. Ek olarak, geniz akıntısı, gözlerde yaşarma ve kaşıntı gibi belirtiler de görülebilir.

Fiziksel Travma

Burun ya da burun kanallarını etkileyebilecek bir hasar, iç kısımdaki hassas cilde zarar vererek kanama ve yara oluşumuna neden olabilir. Fiziksel travma, sürtünme, kaşıma veya darbe nedeniyle ortaya çıkabilir. Ayrıca, sürekli burun çekme alışkanlığı bile burun içinde yaraya yol açabilir. Böyle durumlarda, iyileşme sürecini zorlaştıracağı için yaraya temas etmekten kaçınmalıdır.

Uçuk

Herpes simpleks adlı virüs, sadece dudak bölgesinde uçuk oluşturmakla kalmaz. Özellikle bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anlarda, burun kanalında kabuk bağlamış yaralara neden olabilir. Etkilenen bölgede şiddetli ağrı hissedilebilir. Bu gibi durumlarda, krem tedavisine ihtiyaç duyulabilir. Uçuğa eşlik eden diğer belirtiler, ciltte karıncalanma, hafif şişlik ve yaklaşık bir hafta sonra ortaya çıkan sıvı dolu kabarcıklardır.

Kuru Hava

Özellikle kış aylarında iklim koşulları sebebi ile meydana gelen kuru hava, burnun iç kısmındaki deri yapısına çatlaklara yol açabilir. İlk olarak küçük kanamalara neden olan bu durum, sonraki günlerde yaraya dönüşebilir. Burun içi yaralarından çevresel kuruluk sorumluysa, muhtemelen dudaklar gibi diğer cilt bölgelerinde de çatlama ve aşırı kuruluk fark edilir.

Tahriş Edici Maddeler

Temizlik malzemeleri gibi bazı ürünlerde bulunan kimyasal maddeleri solumak, burun içinde aşırı tahrişe, iltihaplanmaya, kanamaya ve yara oluşumuna yol açabilir. Endüstriyel kimyasalların yanı sıra, temizlik ürünlerinden çıkan gazlar ve sigara dumanı, burun mukozası için en yaygın tahriş edici maddelerdendir.

Kullanılan Bazı İlaçlar

Özellikle burun spreylerinden bazıları, burnun içindeki kan damarlarını daraltarak, tıkanıklık hissini ortadan kaldırmaya katkı sağlayan oksimetazolin adlı bir bileşen içerir. Bu ilaçların kullanımı ilk başlarda rahatsızlığı gidermeye yardımcı olabilir ancak sık kullanılmasıyla burunda tahriş, kuruluk ve tıkanıklığı artırır. Tüm bu etkenler, sonuç olarak burun içindeki yara oluşumu tetikler.

Sinüzit

Sinüslerin iltihaplanması ve şişmesi olarak özetlenebilen sinüzit, tahrişe yol açarak burun geçişlerinde kanama ve kabuklanmalara neden olabilir. Burundaki şişlik, aynı zamanda toz gibi birçok birikintinin burun kanallarında sıkışmasına yol açar. Biriken bu tozlar, zamanla burun içinde yara veya aşırı hassasiyet oluşturabilir. Söz konusu durum, hem kısa hem de uzun süreli sinüzitte ortaya çıkabilmektedir.

Burun Kanseri

Burun geçişlerindeki tedaviye yanıt vermeyen kalıcı ve sert yumrular, burun kanserinin işaretlerinden biri olabilir. Burun kanserinin diğer belirtileri arasında sinüste basınç hissi, burun kanaması, yüz uyuşması, yüzde karıncalanma, koku alma duyusunda değişiklikler ve kulak ağrısı ya da basıncı bulunmaktadır.

Bu nadir karşılaşılan bir durumdur. Burundaki yara genellikle tek başına bir kanser belirtisi değildir. Kişi söz konusu değişimden şüpheleniyorsa, doktor tarafından yapılacak muayeneler sonrası, sorunun kaynağı kolaylıkla açıklığa kavuşturulabilir.

Burun İçindeki Yara Nasıl Tedavi Edilir?

Burun içinde oluşan yaralar, çoğunlukla mevsimsel alerjiler veya kuru hava gibi olağan nedenlerden kaynaklanır ve uygun koşullarda birkaç hafta içinde iyileşebilir. Ancak yarayla birlikte iltihap, ağrı ve kanama gibi diğer rahatsızlıklar görülüyorsa, bir sağlık kuruluşuna müracaat edilerek doktor tarafından durumun incelenmesi gerekir.

Doktorunuz burundaki yaranın bir enfeksiyondan kaynaklandığından şüphelenirse, kandaki enfeksiyonu kontrol etmek için kan testi isteyecektir. Burun içi yaralarının tedavisi, altında yatan nedene bağlı olarak değişkenlik gösterir. Doktor kontrolü sonrası uygulanan tedaviler şunlardır:

İyileşmeyi hızlandıran, enfeksiyonu önleyen ve ağrı kesici özelliği bulunan antibakteriyel merhemler veya kremler.

Herpes virüsü gibi durumlar için antiviraller.

Sinüs enfeksiyonları için oral antibiyotikler.

Günlük alerji ilaçları.

Burun İçindeki Yara Nasıl Geçer?

Soğuk algınlığı gibi küçük sorunların yol açtığı burun içi yaralarının iyileşme süreci, bazı bakım ipuçlarıyla desteklenebilir. Ayrıca önceden alınabilecek ve herkesin bilmesi gereken bazı yöntemler, bu sorunun ortaya çıkmasını engellemeye yardımcı olabilir.