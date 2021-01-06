Erkeklerde ve Kadınlarda Sık İdrara Çıkma Nedenleri

İdrar yapma dürtüsü, mesane dolu olduğunda vücutta oluşan normal bir süreçtir. Sık idrara çıkma veya aniden gelişen idrara çıkma dürtüsü, tek başına bir hastalık değildir. Kadınlarda ya da erkeklerde görülebilen çok sık idrara çıkma isteği, fazla sıvı tüketimi ve aşırı stres gibi zararsız nedenlerin yanı sıra, şeker hastalığı, böbrek taşları ve iltihaplanma gibi çeşitli durumlardan da kaynaklanabilir.

Vücutta biriken atık maddeler ve fazla su, böbreklerdeki karmaşık bir filtrasyon işlemi sonrası idrar sıvısı haline gelir. Önemli bileşenler vücutta tutulurken, su, tuzlar, çeşitli metabolik ürünler ve bazı toksinler gibi maddeler ayrılır. Bu maddeler, üreterler aracılığıyla idrar kesesine ulaşır ve oradan da kontrollü bir şekilde vücuttan atılır.

İdrara Çıkma Dürtüsü Nasıl Tetiklenir?

İdrar yapma dürtüsü, mesane dolu olduğunda ortaya çıkar ve kişiden kişiye göre değişir. Sağlıklı bir erkeğin idrar kesesi genel olarak 400-600 ml kapasitelidir. Sağlıklı kadınlarda ise iç genital organların daha fazla yer kaplaması nedeniyle sadece 300-400 ml‘dir. Bireysel kapasite sınırına ulaşıldığında, idrar yapma dürtüsü açıkça fark edilir.

Mesane duvarındaki reseptörler, doluluk seviyesini beyindeki merkezi sinir sistemine iletir. İdrar yapma dürtüsünün sıklığı, mesanenin ne kadar dolu olduğuna bağlıdır. Ayrıca idrara çıkma dürüsü çok sık bastırılırsa, mesane kasları zayıflayabilir ve ilerde bazı sorunların gelişmesi muhtemeldir.

Sık İdrara Çıkma ve Diyabet Arasındaki İlişki

Aşırı idrara çıkma, yoğun susuzluk gibi diğer semptomlarla birlikte şeker hastalığı belirtilerinden biridir. Nedeni, vücudun bu şekilde fazla glikozu yani şekeri atmaya çalışmasıdır. Önceden sıvı alımında artış olmasa bile, bu durumlarda idrara çıkma dürtüsü artar. Etkilenenler, daha önce çok az tüketmiş olsalar dahi büyük miktarda sıvı salgılarlar. Ayrıca bakınız: Diabetes İnsipidus Nedir?

Tip 1 diyabette bu belirti esas olarak genç yaşta ortaya çıkar. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarının şikayetleri varsa bir doktora danışmalıdır. Bu gibi durumlarda sık idrara çıkmanın yanı sıra kilo kaybı, yorgunluk, baş dönmesi ve halsizlik hissi gibi belirtiler de ortaya çıkar. Tip 2 diyabette ise sık idrara çıkma teşhis için yetersiz sebeptir. Burada, hastalık genellikle ancak yıllar sonra, ikincil hastalıklar var olduğunda fark edilir.

Erkeklerde ve Kadınlarda Sık İdrara Çıkma Sebepleri

İdrar yapma dürtüsünün artması, yüksek miktarda sıvı tüketildiğinde ortaya çıkan bir olgudur. Ancak bu, mesane sinirlerinin tahriş olmasına yol açan hastalıklardan da kaynaklanabilir. Herhangi bir hastalık durumunda, mesanedeki doluluk seviyesi beyne yanlış aktarılır. Bununla birlikte, mesanede çok az idrar depolanmasına rağmen idrara çıkma isteği oluşur. Ayrıca, bazı hastalıklarda idrara çıkma dürtüsünün çok ani ve şiddetli olması nedeniyle, tuvalete ulaşmadan önce mesane boşalır (üriner inkontinans dürtüsü).

İdrara çıkma ihtiyacının artması, aşağıdaki nedenler sonucu ortaya çıkabilir:

Aşırı sıvı tüketmek

Diyabet gibi susuzluğun artmasına neden olan hastalıklar

Mesane disfonksiyonu

İltihap

Böbrek taşları

Korku, heyecan veya stres gibi psikolojik durumlar

Normal idrara çıkma dürtüsündeki sapmalar, kendilerini farklı şekillerde gösterebilir. Tıbbi terminolojide şikayetler için aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

Poliüri: Anormal derecede artan idrar atılımı. (Yetişkinler için 24 saat içinde 3 litreden fazla)

Pollakiüri: Az miktarda ve sık idrara çıkma.

Noktüri: Geceleri uykunun kesilmesiyle birlikte birkaç kez idrara çıkma.

1 – Poliüri ve Nedenleri

Günde 2 ila 3 litre idrar atılırsa, bu miktar normal değildir ve poliüriyi gösterir. Sık idrara çıkma, çoğu insanda şeker hastalığından kaynaklanan güçlü bir susuzluk hissiyle birlikte görülür. Atılan idrar çok açık renklidir. Yüksek veya düşük kalsiyum seviyeleri ya da bazı ilaçların tetikleyici olduğu da bilinmektedir.

Poliüri, çok fazla kahve, çay, su ve alkollü içecek tüketirse veya idrar söktürücü ilaçlar alınırsa oluşabilir. Sık idrara çıkma, kalp yetmezliği, aşırı aktif paratiroid bezi veya böbrek yetmezliği gibi diğer hastalıkların bir belirtisi olarak da bilinir. Ayrıca sınav kaygısı, ayrılık veya resmi çağrılar gibi güçlü duygusal etkenler, her yaş grubundan bazı bireylerin daha fazla idrara çıkmasına neden olabilir.

2 – Pollakiüri ve Nedenleri

Sık idrara çıkma hissiyle birkaç damla veya hiç idrar atılamaması, pollakiüri olarak adlandırılır. Bu, erkeklerde çoğunlukla prostat hastalığının (prostat bezi) bir göstergesidir. Kadınlarda da genellikle hamileliğin erken aşamalarında sık sık düşük hacimli idrara çıkma şikayetleri şeklinde ortaya çıkar.

Aşırı aktif bir mesane veya mesane fonksiyonunun bir bozukluğu, polakiüri nedenleri olarak kabul edilir. Bu durumla karşılaşanlar çoğunlukla 30 ila 60 yaş arası kadınlardır. Ağrılı bir sistit, taş veya böbreklerde oluşan iltihaplanma (idrar yolu hastalığı) da sık idrara çıkma ve zayıf idrara atılımına neden olur.

Uzmanlar, pollakiurinin tipik belirtilerini otonom sinir sisteminin bir bozukluğu veya mesane kasları ile pelvik taban kaslarının işlevsiz bir etkileşimi olarak görmektedir. Yanlış yönlendirilmiş bir mesane kası, pollakiüri belirtilerine yol açabilir. Sağlıklı bireylerde, mesane dolup genişlerken mesane kası gevşemektedir. Ancak aşırı aktif mesanesi olan kişilerde kas çoğunlukla gergindir. Bu nedenle az miktarda idrarla bile kasılır. Mesane kasındaki bu anormallik, bastırılamayan güçlü bir idrara çıkma dürtüsüne neden olur.

3 – Noktüri ve Nedenleri

Özellikle 55 yaş üstü erkek ve kadınlar, geceleri sık sık idrara çıkmaktan şikayetçidir. Gece boyunca ikiden fazla idrara çıkma dürtüsü ve bunun kişiyi uykudan uyandırması, tipik bir noktüri belirtisidir. Bu durumun yol açtığı uyku kesintisi, birçok hastada gün içinde kronik yorgunluk, depresif ruh hali, baş ağrısı ve konsantrasyon sorunlarına neden olur.

Kadınlarda noktüri tetikleyicisi genellikle mesane enfeksiyonu gibi alt idrar yolu enfeksiyonudur. Erkeklerde ise çoğunlukla prostat büyümesi ile bağlantılıdır. Üretranın daralması ve prostatın genişlemesi nedeniyle idrar yaparken mesane tamamen boşaltılamaz. İdrar mesanede kalır ve bu da daha çabuk dolup tekrar idrar yapma dürtüsüne neden olur.

Noktürinin etkilerini yaşayanlar çoğunlukla yaşlılardır. Bazı durumlarda, idrara çıkma dürtüsü arttığında istemsiz idrar kaybı (idrar kaçırma) görülebilir. Altta yatan hastalıklar nedeniyle, ne zaman idrara çıkacaklarını kontrol etme becerileri zayıflayabilir. Bununla birlikte, gece olası bir düşme halinde yaralanma riski de artar.