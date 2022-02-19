Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Neden Olur ve Nasıl Açılır?

Burun tıkanıklığı bebeklerde yaygın karşılaşılan bir durumdur. Bunun nedeni, burun geçişleri ve hava yollarının henüz olgunlaşmamış olmasıdır. Yetişkinlerin burunları tıkandığı zaman otomatik olarak ağızlarından nefes alırken, bebekler bunu ilk altı ayda yapamazlar. Bu yüzden, burunlarının tıkanması onlar için daha rahatsız edicidir…

Kuru veya soğuk hava, toz taneleri, sigara dumanı ya da alışılmadık bir koku bile bebeklerde burun tıkanıklığına yol açabilir. Vücutları bu maddeleri yakalamak ve çıkarmak için solunum yollarında yoğun miktarda mukus üretir. Sürekli kuru havaya ve diğer hava koşullarına maruz kalmak da aşırı mukus üretimini ve tıkanıklığı tetikleyebilir.

Bebeklerde Burun Tıkanıklığının Nedenleri

Bademcikler ve polipler yetişkinlere göre daha büyüktür. Bu da doğal olarak daha dar hava yolları ve burun geçişlerine yol açar. Bu nedenle, en küçük faktörler bile bebeklerde burun tıkanıklığına neden olabilir. Ayrıca özel fizyolojileri nedeniyle en erken üç aylık olana kadar ağızlarından nefes alamazlar.

Yeni doğmuş bir bebek zayıf nefes alırsa, çoğu ebeveyn başlangıçta bir enfeksiyondan şüphelenir. Ancak bu birçok tetikleyiciden yalnızca biridir. Ayrıca prematüre bebekler, term bebeklerden daha fazla tıkanıklık yaşayabilir. Bebeklerde burun tıkanıklığın en yaygın nedenleri şunlardır:

Kuru iç ortam havası: Bebeklerde sadece geceleri burun tıkanıklığı oluşuyorsa, odadaki aşırı kuru hava bunun nedeni olabilir.

Kirli hava: Sigara dumanı, parfüm, giysiler, yatak çarşafları ve mobilyalardan kaynaklanan kirleticiler, kolayca bebeğin burnunun akmasına neden olabilir.

Dar burun geçişleri: Bazı bebekler çok dar veya tamamen kapalı burun geçişleriyle doğarlar. Bu malformasyonlar genellikle doğumdan hemen sonra kontrol edilir ve gerekirse tedavi edilir.

Enfeksiyon: Soğuk algınlığı patojenler tarafından tetiklenir. Enfeksiyonlar genellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, genellikle kuru ısıtma havasının nazal mukoza zarlarını kurutması ve onları savunmasız hale getirmesidir.

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Burun tıkanıklığı, bebeklerde sık görülen bir durumdur. Yukarıda sıralanan çeşitli çevresel ve genetik faktörler tıkanıklığa neden olabilir. Basit nedenlerden kaynaklanan tıkanıklık, çoğunlukla evde tedavi edilebilir. Ancak tıkanıklık bebeğin uyku ve beslenme alışkanlıklarını etkiliyorsa, doktora danışılması gerekmektedir.

Banyo

Uygun sıcaklıktaki suyla bir banyo, bebeğin burun zarlarını nemlendirerek tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, banyo suyuna hiçbir uçucu yağ eklenmemelidir. Yetişkinlerin soğuk algınlığı için kullandığı mentol, okaliptüs veya kafur içeren bu maddeler bebekler için uygun değildir. Aksi taktirde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Nem ve Buhar

Yeterli miktarda nemin sağlanması, burundaki mukusun gevşemesi için önemlidir. Odaya yerleştirilecek nemlendirme cihazı, tıkalı burnu temizlemeye yardımcı olabilir. Nemlendirici cihaz yoksa, bebeğin buharlı banyoda birkaç dakika oturtulması da aynı etkiyi gösterebilir. Ayrıca bebeğin odası düzenli olarak havalandırılmalıdır.

Salin Burun Damlası

Bebeğin doktorunun önereceği bir salin burun damlası, burundaki mukusu gevşeterek tıkanıklığı giderebilir. Her bir burun deliğine bir veya iki damla şeklinde uygulanır. Bu damlaların benzalkonyum klorür gibi koruyucu maddeler içermediğinden emin olunmalıdır. Bununla birlikte, bebeğin burun delikleri asla pamuklu çubuk ile temizlenmemelidir.

Bebek Burun Aspiratörleri

Bebeğin nefes almasını kolaylaştırmak için salgı nazal aspiratör ile temizlenebilir. Elle, ağızla ve elektrikle çalışan farklı ürünler bulunmaktadır. Ancak bunları doğru kullanmak birçok kişi için kolay değildir. Bebeğin burnundaki mukusu ilk kez bu yöntemle temizlemeden önce, doktordan nazal aspiratörün nasıl kullanılacağı hakkında bilgi alınmalıdır.

Tıkalı Buruna Anne Sütü Damlatmak

Emziriyorsanız, bebeğinizin her bir burun deliğine bir damla anne sütü damlatabilirsiniz. Anne sütü sıvısı dekonjestan bir etkiye sahiptir ve burundaki mukoza zarlarını rahatlatabilir. Ayrıca anne sütü, buruna damlatıldığında soğuk algınlığına karşı etkili olan antikorlar içerir.

Soğan

Bu sorun için etkili bir çözüm olarak gösterilen soğan, burun tıkanıklığını iyi bir şekilde tolere edebilir. Bir yumru soğanı küp küp doğrayın ve parçaları bir çorabın içine yerleştirerek beşiğin yakınlarında bir yere asın. Bu şekilde soğanın kokusunun bebeğe ulaşması amaçlanır ve göz tahrişine de neden olmaz.

Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Bebeklerdeki çoğu burun tıkanıklığı vakası genellikle birkaç gün içinde düzelir. Ancak tıkanıklık şiddetliyse, uzun bir süre devam ediyorsa ve özellikle bebeğin nefes alma kabiliyetinden endişe duyuyorlarsa, mutlaka bir doktorla görüşülmelidir.

Bebekte aşağıdaki belirtilerden herhangi biri gelişirse tıbbi yardım alınmalıdır.

Ateş

Döküntü

Alnın, gözlerin, burnun yan tarafının veya yanağın şişmesiyle birlikte burun tıkanıklığı

İki haftadan uzun süren burun tıkanıklığı

Hızlı nefes almada güçlük

Beslenmede önemli sorunlar veya beslenmeyle ilgilenmeme

Bebeğin aşırı derecede huysuz veya acı çekiyor gibi görünmesi

Önemli Not: Bu makale yalnızca genel bilgiler içerir. Kendi kendine teşhis veya tedavi amacıyla kullanılmamalıdır. Sürecin teşhisi ve tedavisi için bir doktora danışılmalıdır.