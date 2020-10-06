Morfoloji Nedir? Sperm Morfolojisi Kısırlığı Nasıl Etkiler?

Morfoloji, spermin şeklini veya mikroskop altında nasıl göründüğünü ifade etmek için tıpta kullanılan bir terimdir. Spermin boyutu ve şekli, erkek kısırlığını değerlendirmek için incelenen faktörlerden yalnızca biridir. Spermin baş şekli, bir yumurtanın dış yüzeyini çözme ve dölleme süreci üzerinde etkili olduğu için önemli bir kriter olarak kabul edilir.

Doktorunuz, yapılan incelemeler sonucu sperm morfolojisinde bazı anormal durumlarla karşılaşıldığı yönünde bilgi verdiyse, aklınızda birçok soru işareti oluşması muhtemeldir. Bu makalede, morfolojinin ne anlama geldiği, kısırlığı nasıl etkilediği ve yapılabilecekler konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sperm Morfolojisi Nedir?

Normal spermin uzun kuyruklu oval bir başı vardır. Anormal spermin baş veya kuyruk kısımlarında ise bazı kusurlar bulunur. Bunlar; büyük veya şekilsiz bir baş, çarpık ya da çift kuyruk gibi kusurlardır. Söz konusu kusurlar, spermin yumurtaya ulaşma ve yumurtaya girme yeteneğini etkileyebilir. Bununla birlikte, büyük oranda şekilsiz spermlere sahip olmak nadir karşılaşılan bir durum değildir. Tipik olarak, bir meni örneğindeki spermin yalnızca yaklaşık % 4 ila % 10’u normaldir. Bu, spermin büyük çoğunluğun mikroskop altında mükemmel görünmediği anlamına gelir.

Sperm Morfolojisi Değerleri

Sperm morfolojisi değerleri, spermin yüzde kaçının boyut ve şekil olarak normal kabul edildiğini gösterir. Bu normal spermler, bir yumurtayı dölleme olasılığı en yüksek olanlardır. Ortaya çıkan yüzde, kadınlarda hamile kalma şansı hakkında bazı ipuçları verebilir. Aralıklar, spermi değerlendirmek için kullanılan kriterlere bağlı olarak laboratuvardan laboratuvara farklılık gösterebilir. Daha katı kriterler, daha düşük bir normal aralıkla sonuçlanacaktır.

Doktorunuz, elde edilen sonuçlara göre size bilgi vererek, değerlerin çocuk sahibi olma veya olamama üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceğini belirlemenize yardımcı olacaktır. Sperm morfolojisi öznel olabilir. Çoğu uzman, sperm morfolojisinin hamileliği tahmin etmedeki rolünün belirsiz olduğu ve spermin neredeyse % 100’ü anormal olmadığı sürece kısırlığın zayıf bir etkeni olduğu konusunda hemfikirdir.

Çocuk sahibi olmayı etkileyen normal ve anormal morfoloji aralıkları ise şu şekildedir:

% 14 ve üzeri normal aralık

% 10 ila 14 arası orta

% 5 ila 10 arası düşük

% 5’ten azı zayıf

Sperm Morfolojisi ile Kısırlık Arasındaki İlişki

Sperm morfolojisi çocuk sahibi olmayı etkiler çünkü spermin bir yumurtaya nüfuz edebilmesi için belirli bir şekle sahip olması gerekir. Ancak morfoloji, bunu etkileyen birçok faktörden yalnızca biridir. Doktorunuz ayrıca genel sperm sayısına ve ne kadar kolay hareket ettiklerine de bakacaktır.

Sperm morfolojisinin yanı sıra, tipik bir semen analizinde ayrıca şunlarda değerlendirilir:

Semen hacmi

Toplam sperm sayısı

Sperm konsantrasyonu

Canlılık

Hareket

Anormal bir semen analizi, kısır olduğunuz anlamına gelmez. Düşük semen analiz değerlerine sahip birçok erkek çocuk sahibi olabilir ancak bu daha uzun sürebilir.

Sperm Morfolojisi İyileştirilebilir mi?

Erkeklerde sperm oluşumu ve olgunlaşması, ergenlik döneminden ileri yaşlara kadar gerçekleşir ve kadınlarda olduğu gibi döngüsel bir ritme tabi değildir. Her gün, testislerdeki bir bölgede olgunlaşan 20 ila 100 milyon sperm üretilir. 12 gün içinde döllenme kabiliyetine sahiptirler ve spermatik kanalda depolanırlar.

Ne kadar gençseniz, sperminiz de o kadar sağlıklıdır. Bazı doktorlar, bir aile kurmaya hazır olduğunuzda en sağlıklı şekilde kullanabilmeniz için, sperminizi hayatın erken dönemlerinde dondurmanızı önerir. Ancak sperm morfoloji aralığınızın düşük olduğunu öğrendiyseniz, bu seçenek için çok geç olacaktır.

Vücut her zaman yeni sperm üretir. Kişinin diyet veya yaşam tarzındaki bazı değişiklikler, gelecekteki spermlerin sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Örneğin:

Fazla kilolardan kurtulmak

Düzenli egzersiz yapmak

Sigara ve alkol kullanımından kaçınmak

Gevşek pamuklu iç çamaşırları giymek

Erkeklerde Kısırlığın Diğer Olası Nedenleri Nelerdir?

Çocuk sahibi olamıyorsanız ve bir sorun olabileceğinden şüpheleniyorsanız, nedenini öğrenmek için eşinizle birlikte bir doktora görünmeniz önemlidir. Sperm morfolojisi, bu bulmacanın yalnızca küçük bir parçasıdır. Doktorunuz, morfoloji değerlerinizin bu sorun üzerinde ne kadar pay sahibi olacağı konusunda sizi bilgilendirecektir.

Tıbbi Durumlar

Çocuk sahibi olmayı zorlaştıran birçok tıbbi durum bulunmaktadır. testislerdeki varisli damar (varikosel), enfeksiyon ve hormonal dengesizlikler kısırlık üzerinde önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda çölyak hastalığı teşhisi bile doğurganlığı olumsuz etkileyen bir faktör olabilir.

Çevresel Etkenler

Evinizde veya iş yerinizde kimyasallara ya da radyasyona maruz kalıyorsanız, bu sperm kalitesine etki ederek çocuk sahibi olmanızı engelleyebilir. Aşağıdaki maddelere maruz kaldıysanız, mümkün olan en kısa sürede giysilerinizi değiştirmeyi ve duş almayı ihmal etmeyin.

Metaller

Çözücüler

Tarım ilaçları

Boya sökücüler

Yağ gidericiler

Su bazlı olmayan yapıştırıcılar veya boyalar

Bütün bunların yanı sıra, uzun süre aşırı sıcağa maruz kalmak ya da sürekli hareketsiz çalışmak da sperm sayısını etkileyebilir.

Yaşam Tarzı Seçimleri

Nikotin ve aşırı alkol tüketimi gibi bazı zararlı alışkanlıklar, düşük sperm sayısı ve sağlıksız spermlerle bağlantılıdır. Ayrıca obezite ve stres gibi faktörler de çocuk sahibi olmayı etkilemektedir.