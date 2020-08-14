Yulaf Ezmesinin Faydaları Nelerdir? Kahvaltıda Yulaf Ezmesi Tüketmenin Avantajları

Son dönemlerde kullanımı yaygınlaşan yulaf ezmesi, en besleyici kahvaltı yiyeceklerinden birisidir. Kilo vermek isteyenler, kalp hastalığı riskinden korunmak isteyenler ve kan şeker seviyelerini düşürmek isteyenler tarafından yıllardır tercih edilen bir tahıl ezmesi türüdür.

Yulaf ve yulaf ezmesi, protein, lif, vitamin ve mineral deposudur. Genellikle kahvaltılarda tercih edilir ancak çok yönlü ve pratik olması nedeniyle günün her öğününe dahil edilebilir. Bütün bu sebeplerden dolayı, sağlıklı beslenmeyi benimseyen birçok kişinin mutfağında temel üründür.

Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur

Çözünebilir lif bakımından zengin olan yulaf ezmesi, bu yönüyle öğünlerde daha çabuk tokluk hissi oluşturur. Daha az yiyecek tüketimiyle gelen tokluk hissi, kişinin kilo verme hedefine daha kolay ulaşmasına yardımcı olur.

Yulaf ezmesinin iştaha yönelik etkileriyle ilgili yapılan bir araştırmada, tokluğu artırdığı ve çalışmaya katılan kişilerde ilerleyen 4 saat boyunca yemek yeme isteğini azalttığı ortaya çıkmıştır.

Kolesterolü Düşürür

Yulaf, diğer tahıllarla karşılaştırıldığında en yüksek çözünür lif oranına sahiptir. Bağırsak yolunun kan kolesterolü ile ilişkili maddeleri yakalamasına yardımcı olarak kolesterol seviyesini düşürür.

Bir çalışmada, kan kolesterolü yüksek olan kişilerin günde sadece 3 gr çözünür lif tüketmesinin, kolesterol seviyesini %8 ila %23 oranında azaltabileceğini kanıtlamıştır. (Bir fincan yulaf, 4 gram çözünür lif içerir)

Cildi Korur

Yulaf ezmesin çok eski yıllarda ciltteki kuruluk, kaşıntı ve tahrişi önlemek için kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde üretilen birçok yüz kreminin veya losyonun içeriğini yakından bakarsanız, yulaf ezmesi ibaresi ile karşılaşmanız muhtemeldir.

Cilde olan faydaları yıllar önce keşfedilen yulaf ezmesi, ciltte nemi hapseden bir bariyer oluşturur. Yulafın lifleri de cilt üzerinde peeling etkisi yaratır.

Kolon Kanseri Riskini Azaltır

Son yıllarda en çok rastlanan kanser türlerinden birisi olan kolon (bağırsak) kanseri, beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Hollanda’da bu alanda yürütülen bir çalışmada, tam tahıllar ve yulaf gibi yüksek lifli diyetlerin kolon kanseri riskini azalttığına dair sonuçlara ulaşılmıştır.

2 milyon insanı kapsayan bu araştırmada, bir kişinin diyetine eklenen 10 gramlık lifin kolon kanseri gelişme riskini %10 oranında azalttığı bulunmuştur.

Kan Şekerini Dengeler

Şeker, vücut tarafından en zor sindirilen besinlerden biridir ve sindirimi sırasında bazı rahatsızlıklar yaşanabilir. Birçok insan, şekerli gıdaların tüketildiği bir kahvaltı sonrası yorgunluk durumuyla karşılaşır. Halk arasında “şeker çökmesi” olarak adlandırılan bu durum, kahvaltıda yulaf ezmesi tüketildiği zaman görülmez.

Yulaf ezmesi, kan şekerini düşürmeye yardımcı olan çözünür lif içerir. Bu, şekerin kan dolaşımında daha yavaş salınmasını sağlayarak dengenin düzenlemesine yardımcı olur. Aynı zamanda sindirimi daha uzun sürdüğü için daha uzun süre tok hissedilmesini sağlar.

Az işlenmiş yulaf ezmesi, kan şekerinin stabilize edilmesinde daha yüksek etkiye sahiptir. Bunun nedeni, daha az işlenmesinden dolayı daha fazla çözünür lif içeriyor olmasıdır.

Hastalıklara Karşı Bağışıklık Direncini Artırır

Yulaf ezmesi, bağışıklı sisteminin hastalık ve enfeksiyona tepkisini artırır. Yulaf ezmesinde bulunan beta-glukan adlı lif, nötrofillerin vücuttaki enfeksiyon bölgesine daha hızlı ulaşmasına ve buldukları bakterileri yok etme yeteneklerinin artmasına yardımcı olur.

Uyumaya Yardımcı Olur

Bir kahvaltı yemeği olarak akıllara yerleşen yulaf ezmesinin yatmadan önce tüketilmesi, uykuya dalma sorunu sorunu yaşayanlar için akıllıca bir seçim olabilir. İskoçya’da bu bir gelenektir ve kaliteli uyku için yatmadan önce bir kase yulaf ezmesi tüketilir.

Yulaf, daha fazla triptofanın ve melatonin beyne ulaşmasına yardımcı olur ve uyumayı kolaylaştıran kompleks karbonhidratlar içerir. Ayrıca yulaf ezmesi, bunlarla birlikte beyinde serotonin üretilmesine katkı sağlayan vitaminlere de ev sahipliği yapar.

Astım Riskini Azaltır

Astım, çocukluk çağlarında gelişmeye başlayan ve ilerleyen yaşlarda yaygın olarak rastlanan bir solunum problemidir. Bazı araştırmalar, yulaf, buğday ve çavdar gibi tahılların astım gelişim riskini azalttığını ortaya çıkarmıştır.

İngiltere’de 4 bin çocuk üzerinde bu konu hakkında yapılan bir araştırmada, beslenme listelerinde yulaf ezmesi bulunanlarda 5 yaşına kadar astım gelişme oranın daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır.

Yulaf Ezmesi Nasıl Hazırlanır?

Yulaf ezmesinin en popüler tüketim şekli, kahvaltıda lapa olarak tüketilmesidir. Meyve, kuruyemiş, tarçın veya yoğurt gibi gıdalarla daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

Gerekli malzemeler:

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı süt veya su

Bir tutam tuz

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir tencerede birleştirin ve ocağa yerleştirin. Yulaflar yumuşayınca kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin.

Bir fincan pişmiş yulaf ezmesinin besin değerleri ise şu şekildedir: