Yeşil veya Sarı (Safra) Kusmak Neden Olur?

Birçok yetişkinin yaşadığı ve endişeye neden olan yeşilimsi veya sarı sıvı kusmak, çeşitli nedenler sonucu safrada bulunan sıvının atılması olarak bilinir. Genellikle aç karnına kusma sonucu oluşur ve endişelenecek bir durum gerektirmez. Ancak sürekli tekrar ediyorsa, bazı önemli rahatsızlıkların nedeni olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Safra, karaciğer tarafından üretilen ve safra kesesinde depolanan bir sıvıdır. Vücudun gıdalardan elde ettiği yağı sindirmesine katkı sağlamak için ince bağırsağa gider. Bu yeşil ya da sarı sıvı, normal şartlarda midede asla bulunmaz. İnce bağırsaklarda bulunan sıvının midedeki yiyeceklerle karışmasını önleyen pilorik sfinkter, kusma sırasında anormal bir şekilde açılır ve yeşil renkli sıvının atılması meydana gelir.

Yeşil Renkte (Safra) Kusmanın Nedenleri

Kusma sırasında mide boş ise, bu tür renkte acı bir sıvının dışarıya atıldığı görülebilir. Uzun süreli açlık, mide gribi ve gıda zehirlenmesi sonucu midede bulunan tüm yiyeceklerin dışarı atıldığında oluşabilir. Eğer bu olay uzun süre yaşanıyor ve sürekli tekrar ediyorsa, bir doktor tarafından görülmesi gereken ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir. Kusmanın sürekli tekrar ediyor olması, kişide dehidrasyon ve elektrolit dengesizliklerine sebebiyet vererek ciddi risklere yol açabilir.

Safra kusmanın nedeni çoğunlukla açlık olsa da, aşağıda sıralanan rahatsızlıklar sonucu da meydana gelebilmektedir. Bunlar;

Bağırsak tıkanması

Aşırı alkol tüketimi

Safra reflüsü

Solunum yolu iltihabı

Gıda zehirlenmesi veya alerjisi

Renkli gıdaların tüketilmesi

Safra Reflüsü

Vücut, midede aşırı miktarda safra oluştuğunda bu sıvıdan kurtulmaya çalışır. Bunun sonucunda da safra kusması görülür. Peptik ülserler ve safra taşı tedavisi, bu hastalığın ana nedenlerinden birisi olabilir. Safra reflüsünün tipik belirtileri arasında mide ekşimesi, karında rahatsızlık hissi, bulantı ve ses kısıklığı bulunmaktadır. Bu rahatsızlık, kişinin her sabah safra kusmasına neden olabilir ve bir uzmana danışılması gerekmektedir.

Bağırsak Tıkanması

Bağırsak yolunun tıkanması sonucu oluşan bu rahatsızlık, genellikle bir bağırsağın bükülmesiyle ortaya çıkar. Acil şekilde tedavi edilmesi gerekir. Aksi taktirde çok tehlikeli bir durum olabilir. Bu durum, yiyeceğin bağırsakta ters yönde hareket etmesine ve kusmaya neden olur. Bağırsak tıkanması, doğum sonrası bebeklerde en sık cerrahi müdahale gerektiren durumlar arasında bulunmaktadır.

Solunum Yolu İltihabı

Solunum yolunda enfeksiyon oluşması, safra kusulmasına neden olabilmektedir. Genellikle mukus enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu mukus bölgesi, boğazdan aşağı doğru ilerlemektedir ve mideyi kirleten bakteri ya da mikroplar barındırmaktadır. Burada biriken sıvı, zamanla sindirim sistemine etki eder ve mide bulantısı sonucu safra atılmasına sebep olur. Soğuk algınlığı ve grip sonucu oluşan bu enfeksiyon tedavi edilmesinin ardından, kişide görülen safra kusması sona ermektedir.

Gıda Zehirlenmesi

Uygun olmayan şartlarda hazırlanan, bayatlamış veya yeterince pişirilmemiş gıdaların tüketilmesi sonrası kişide gıda zehirlenmesi gerçekleşebilir. Vücut, tüketilen bu gıdaların tümünü dışarı atar ve mide boşalır. Sonrasında kusmanın devam etmesi durumunda ise yeşil renkte safra sıvısı görülür. Kişi, bu gibi durumlara küçük bir tedavi ile muhtemelen iyileşebilir ve yeşil kusma durumu ortadan kalkar.

Safra Kusma Nasıl Geçer, Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

Yeşil veya sarı renkteki safra sıvısının kusma yoluyla atılımını önlemek veya hafifletmek için alınabilecek bazı tedbirler bulunmaktadır. Yukarıda sıraladığımız bazı ciddi durumlarda uzman bir hekime görünmek, sağlığınız için önemlidir ve ihmal edilmemelidir. Aşağıda, bu rahatsızlıkla karşılaşanların uygulayabileceği bazı ipuçları yer almaktadır.

Alkol ve Sigara Tüketmekten Kaçının

Sigara içmek, zamanla nefes borusuna zarar vermeye başlar ve bölgeyi korumak için gerekli olan mukoza zarlarını kurutmaya başlar. Bunun sonucunda nefes borusundaki tükürük kurur ve safra kusma durumu gelişmeye başlar. Alkol ise yemek borusunu tahriş ederek ve bölgedeki kasların gevşemesine neden olur. Bu gevşeme sonucu geri akış yavaşlar ve safra kusma için ideal bir ortam oluşur.

Yiyecekleri İyice Çiğneyin

Tüketilen gıdaların yeteri kadar çiğnenerek yutulması, bağırsak üzerindeki baskıyı azaltmaktadır. Büyük parçalar sindirim sistemi zorlar ve safra reflüsü oluşumuna yol açarak işlev bozukluğuna neden olabilir.

Yağ Tüketimini Sınırlayın ve Yemeklerden Sonra Dik Oturun

Öğünlerde tüketilen yağ miktarının sınırlandırılmasın, safra üretimine olan ihtiyacı azaltacağı unutulmamalıdır. Yemek yedikten sonra en az iki saat dik durmaya özen gösterin. Bu, tükettiğiniz gıdaların daha çabuk ve iyi sindirilmesini sağlayarak, birçok kişide yemeklerden sonra görülen mide bulantısı ve kusma sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.

Fazla Kilolarınızdan Kurtulun

Bireylerde oluşan aşırı kilo, mide ve diğer iç organlara aşırı baskı uygulamaktadır. Bunun sonucunda da çeşitli mide sorunlarının baş göstermesi muhtemeldir. Kilo vermek çoğu kişide reflü gibi rahatsızlıkları azalmasına yardımcı olurken, bazı kişilerde de tamamen iyileşme görülmesi ile neticelenmektedir.

Safra Kustuktan Sonra Ne Yenir?

Yeşil safranın vücuttan atılması dehidrasyona neden olmaktadır. Aslında bu, kusmada genel olarak görülen yaygın bir özelliktir. Bu nedenle iştahınız olmasa bile midenin nemli tutulması gereklidir. Bir yudum suyla bunu sağlayabilirsiniz.

Vücuttan kaybolan elektrolitlerin geri kazandırılması da oldukça önemlidir. Bunun için de meyve suyu gibi tatlı bir şeyler içerek şekeri sisteme geri getirmeye yardımcı olabilirsiniz. Zencefili çay şeklinde tüketmek, mide bulantısı ve kusma semptomlarının giderilmesine yardımcı olabilir.

Safra kusmanın nedenleri değişse de, küçük vakalar genellikle kaybedilen su ve elektrolitler yeniden alınarak tedavi edilir. Fakat daha ciddi vakarda ise vakit kaybetmeden bir doktora görünmek en iyisidir.