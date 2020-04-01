Burun İçi Yanması Neden Olur? Burun Yanmasına Ne İyi Gelir?

Burun içinde yanma hissi, genellikle ciddi bir hastalığın belirtisi olmasa da yaşam kalitesini düşüren rahatsız edici bir sorundur. Çoğu zaman gribal enfeksiyonun ilk işaretçisidir ancak sinüzit, tahriş, nemsiz kuru hava ve alerji nedeniyle de olabilir. Evde uygulanabilecek birkaç kolay yöntem ile burun içindeki yanma hissinin azaltılması mümkündür.

Burun yanması, genellikle soğuk algınlığı nedeniyle görülen ilk semptomdur. Burun içindeki yanma hissine akıntı, hapşırma, tıkanıklık, kaşıntı, öksürük, baş ve boğaz ağrısı eşlik edebilir. Diğer yandan, havanın kuru olması, burun içinde tahriş, alerjik rinit (saman nezlesi), sinüzit (sinüs enfeksiyonu) ve alerji burun içi yanmasının diğer nedenleridir.

Aşağıda burun içi yanmasına neden olabilecek rahatsızlıkları ve çözüm önerilerini bulacaksınız. Burnunuzdaki yanma hissine nelerin sebep olabileceğini ve nasıl tedavi edileceğini öğrenmek için yazının devamına göz atmanızda fayda var. Burun yanmasına ne iyi gelir? İşte yanıtı…

Gribal enfeksiyonlar: Soğuk algınlığı yılda 1 veya 2 kez hemen herkesin yaşadığı kısa süreli bir sağlık sorunudur. Çoğu zaman burunda yanma hissi ilk belirtisidir. Sonrasında akıntı, hapşırma, tıkanıklık, baş ve boğaz ağrısı, halsizlik gibi semptomlar görülür. Ortalama 3 ila 7 gün içinde kendiliğinden geçer. Gribal enfeksiyon nedeniyle burun içinde yanma olduğunu düşünüyorsanız; buhar banyosu yapın, vicks kullanın ve odanın havasının nemli olmasına dikkat edin. Ayrıca, daha hızlı iyileşmek için istirahat etmenin, bol su içmenin ve çorba gibi sıvı ağırlıklı beslenmenin önemli olduğunu unutmayın.

Saman nezlesi (Alerjik rinit): Halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen alerjik rinit, alerjiye neden olan tetikleyici unsura (polenler, toz ve hayvan tüyleri gibi) maruz kaldıktan sonra burunda yanma hissi, hapşırık, tıkanıklık ve kaşıntı durumudur. Saman nezlesi nedeniyle burnunuzda yanma varsa o halde ilk yapmanız gereken şey alerjene neden olan tetikleyiciden uzak durmak olmalıdır. Ardından kaynar su dolu kabın içine birkaç damla nane, çay ağacı yağı veya okaliptus gibi uçucu esansiyel yağlardan damlatın. Kafanızı çarşaf veya havlu ile örtüp 5 ila 10 dakika buharı soluyun. Son olarak iyice sümkürerek burnunuzu temizleyin. Gün içinde papatya çayı ve nane çayı gibi bitkisel çayları için.

Sinüzit (Sinüs enfeksiyonu): Sinüs enfeksiyonu ya da bir başka adıyla sinüzit, soğuk algınlığı ile karıştırılabilir. Her iki durumun da tıkalı burun, baş ağrısı, burun akıntısı ve burun içinde yanma gibi ortak semptomları vardır. İkisi arasındaki fark, soğuk algınlığına virüsler, sinüzite ise bakteriler neden olur. Sinüzit kaynaklı burun yanmaları için buhar banyosu yapmayı deneyin, yastığınızı yüksek tutarak burunda mukus birikmesini önleyin, tıkanan sinüsleri açmak için acı ve baharatlı yiyecekler yemeyi deneyin.

Duman ve diğer tahriş edici maddeler: Burun ve ağız nefes almakta kullanılan ilk organlardır ve dolayısıyla havadaki toksinlerle ilk onlar temas eder. Sigara dumanı, formaldehit gibi endüstriyel kimyasallar, çamaşır suları ve evde kullanılan temizlik maddeleri, tozlar ve kirli hava burun içini tahriş ederek yanmaya sebep olabilir. Soluduğunuz hava nedeniyle burnunuzda yanma olduğunu düşünüyorsanız, ortamı havalandırın veya maske takmayı deneyin.

Burun Yanmasını Geçirmek İçin Başka Neler Yapabilirim?

Odanızda buhar makinesi bulundurarak havanın nemlenmesini sağlayın. Ancak, odanın nem seviyesinin %50’yi geçmediğinden emin olun.

Aloe vera bitkisinin yaprağını kırın ve içinden çıkan sıvıyı burun içine sürün.

Az miktarda süzme bal sürmeyi deneyin.

Eczacınıza danışıp, reçetesiz satılan nazal spreyleri (burun spreyi) veya damlaları kullanmayı deneyin.

Burnunuzu sert sümkürmeyin ve karıştırmayın.

Sigara içmeyin.

Ne Zaman Doktora Gitmeliyim?

Burun içinde yanma hissi çoğu zaman endişe verici ciddi bir sağlık sorunu değildir ve evde uygulanabilecek yöntemlerle tedavi edilebilir. Burnunuzdaki yanma hissi tüm uğraşlarınıza rağmen 1 haftadan daha uzun sürerse doktorunuzdan randevu alın. Burun yanmasına aşağıdaki belirtilerden herhangi biri eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden doktora gidin.