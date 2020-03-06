Sakral Gamze Nedir? Yenidoğan Bebeklerde Sakral Çukur Neden Olur?

Kalça çizgisinin hemen üstünde yer alan çukur şeklindeki doğuştan gelen küçük deliklere sakral gamze denir. Sakral çukurların neredeyse tamamına yakını zararsızdır ve herhangi bir tedavi gerektirmez. Yenidoğan bebeklerde yaygın olan sakral gamze, dünya nüfusunun yüzde 3 ila 8’inde görülür.

Yeni doğum yapmış ve annelik sevinci yaşayan bir kadınsanız, bebeğinizin alt sırt bölgesindeki çukuru gördüğünüzde endişe yaparak paniğe kapılmış olabilirsiniz. Öncelikle bu konuda yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Nitekim, yenidoğan bebeklerin yüzde 3 ila 8’i sakral gamze ile dünyaya gelir. İyi haber, sakral çukurların neredeyse tamamı zararsızdır, yaşam kalitesini etkilemez ve herhangi bir ek tedavi gerektirmez.

Sakral Gamze Neden Olur?

Sakral çukurların tamamına yakını konjenitaldir. Bir başka ifadeyle, doğuştan gelir. Bebek henüz anne karnında fetüste gelişimini sürdürürken oluşan bu çukurlara neyin sebep olduğu henüz çözülebilmiş değildir. Sırtın alt kısmında, anüsün veya kalça çizgisinin hemen üstünde olan bu çukurlar küçük ve sığ girintilerdir. Çok nadiren de olsa bazen çukurun kolona (bağırsak) veya omuriliğe kadar indiği görülür. Bu tür derin sakral gamzeler cerrahi operasyonlarla kapatılır.

Sakral Gamze ve Pilonidal Sinüs Karıştırılmamalıdır

Kıl dönmesinin tıp dilindeki ismi pilonidal sinüstür. Çoğunlukla kuyruk sokumunda oluşan kıl dönmeleri içi iltihap ve kıl dolu bir şişkinlik meydana getirebilir. Ayrıca şişkinliğin uç kısmında delik meydana gelebilir. Bu delikler, sakral gamze ile aynı bölgede oluştuğundan birbiriyle karıştırılmaya müsaittir. Peki ama sakral gamze ve pilonidal sinüs ayrımını nasıl yaparsınız?

Pilonidal sinüs, kıl dönmesi nedeniyle oluşan içi kıl, irin, iltihap dolu ucunda delik olan ağrı verici şişkinliklerdir. Patlaması durumunda iltihaplı kan ve rahatsız edici bir koku yayılır. Çoğunlukla vücudu fazla kıllı olan kişilerde, obezlerde ve hareketsiz bir yaşam sürdürenlerde görülür. Sakral gamze ise doğuştan gelen bir şeydir. Ağrı yapmaz ve çoğu zaman sağlık riski oluşturmaz.

Sakral Gamze Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sakral gamzelerin tedavisi yoktur ancak zaten tedaviye gerek olan bir durum da değildir. Sakral çukurlar kolana veya omuriliğe kadar iniyorsa o halde cerrahi operasyon gerekir. Bu tür derin sakral çukurların çok nadir görüldüğü unutulmamalıdır.

Diğer yandan çok nadiren de olsa sakral çukurlar, kord sendromu gibi altta yatan omurilik sorunlarının işaretçisi olabilir. Eğer çocuğunuzdaki sakral gamze yüzünden endişe duyuyorsanız doktora götürün. Röntgen veya MR gibi incelemeler sonucu doktorunuz size gerekli bilgileri aktaracaktır.

Sakral çukurlar kir, ter ve diğer yabancı maddelerin birikmesi için müsait oyuklardır. Bu sebeple, bebeğinizin bu noktalarının temizliğine önem göstermeniz enfeksiyon riskini en aza indirecektir.

Sonuç :

Sakral gamzeler zararsızdır, sağlık riski oluşturmaz, çoğu zaman tedavi gerektirmez ve yaşam kalitesini düşürmez. Sakral çukurlara sahip olan bireyler diğer insanlar gibi sağlıklıdır ve fiziki hareketlerinde herhangi bir kısıtlama yaşamazlar. Bu sebeple, endişe etmenize ve paniğe kapılmanıza gerek yoktur. Bunlara rağmen endişe duyuyorsanız, kuşkularınızı gidermeniz ve emin olmanız için doktorunuza danışmanız yerinde olacaktır.