Odaya Sinmiş Kedi Kokusu Nasıl Giderilir?

Evinize sinen kötü kokunun çoğu durumda kedinin kendisinden değil, idrarından kaynaklandığını biliyor muydunuz? Kediler inanılmaz derecede temiz hayvanlar olsalar da idrarları oldukça ağır bir kokuya sahiptir. Neyse ki, hem doğal hem de profesyonel ekipmanlar kullanarak bu ağır kokudan kurtulmak mümkündür.

Kedilerin 200 milyon civarında koku alma hücresiyle insanlardan 14 kat daha iyi koku aldığını biliyor muydunuz? Bakınız: Kedilerin sevmediği kokular Kediler kadar hassas koku alma kabiliyetimiz olmasa da odamıza sinen kötü kokunun farkında olabiliyoruz ve tüylü dostumuzu çok sevmemize rağmen evimizin kötü kokmasını istemiyoruz. Öyleyse, bu kokunun yaygın nedenlerine ve gidermek için neler yapabileceğimize göz atalım…

Kedi Kokusu Neden Olur?

Kedi kokusu, çoğu durumda kedinin kendisinin değil, idrarının kokusudur. Kediler kendi bölgelerini idrarlarıyla işaretlediğini duymuş olmalısınız. Ayrıca, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek rahatsızlıkları veya stres altında bulunmak gibi diğer faktörler de kedinizin halıya işemesinin bir nedeni olabilir.

Kedi idrarında bulunan feromonlar ve yüksek düzeydeki ürik asit kötü kokmasının nedenidir. Ayrıca, rutin olarak temizlenmeyen bir kedi kumu kabı odanıza sinmiş kötü kokunun ana kaynağı olabilir.

Evdeki Kedi Kokusunun Gidermek İçin Neler Yapılabilir?

Her şeyden önce kokunun kaynağını bulmanız önemlidir. Çünkü diğer alanları temizlemiş olsanız bile sorunun kaynağını gözden kaçırırsanız koku yayılmaya devam edecektir. Bu nedenle, öncelikli olarak odada kedinizin çok zaman geçirdiği alanları kontrol etmekle başlayın. Bölgeyi tespit ettikten sonra aşağıdaki adımları izleyin…

Kokulu alana karbonat serpiştirin

Karbonat, evin her yerindeki ve hatta ayakkabılardaki kötü kokularla baş etmek için geleneksel bir çözümdür. Bu nedenle halı ve mobilyalardaki evcil hayvan kokularında işe yaraması mantıklıdır. Alkali kimya asidik kokuları nötralize eder ve emiciliği sayesinde nemi çeker.

Kokulu alanı cömert bir karbonat tabakasıyla kaplayın. Süpürmeden önce en az 30 dakika bekletin. Karbonat, kedi idrarını tedavi etmede mükemmel bir ilk adımdır çünkü deneyebileceğiniz çoğu temizleyiciyle karıştırıldığında güvenli, kullanımı kolay ve zararsızdır.

Sirkeli suyla temizlik yapın

Sirkenin asidik doğası kedi idrarındaki bakterileri etkisiz hale getirerek kokuyu giderir. Temizlik kovasına bir ölçü su ve bir ölçü beyaz sirke olacak şekilde karışım yapın. Beyaz sirkeniz yoksa elma sirkesi de işe yarayacaktır.

Odanızda kedi kokusu olan noktaları bu suyla silin. Halıları, parkeleri ve mobilyaları atlamayın. Sirke kokusu sizi rahatsız ediyorsa sirkeli suya birkaç damla esansiyel yağ damlatmayı deneyin. Temizlik sonrasında camları açarak evinizi havalandırın.

Koku devam ediyorsa enzim temizleyici kullanın

Enzim temizleyici, kedi-köpek gibi tüylü dostlarınız kazara halıya işediğinde en iyi koku giderme yöntemidir. Enzim temizleyiciler, idrar kokusu gibi evcil hayvan kokularını parçalayan enzimler içerir. Bu idrar bileşenlerini parçalamak, kedinizi bu noktaları tekrar işaretlemekten de caydıracaktır.

Enzim temizleyicileri online alışveriş sitelerinde veya evcil hayvan malzemesi satan dükkanlarda bulabilirsiniz. Kullanım için etiketteki talimatları izleyin. Genel olarak, etkilenen bölgeye iyice püskürtüp 15 ila 30 dakika bekletmeniz ve ardından ovalayıp birkaç saat kurumaya bırakmanız gerekecektir.

Kokunun Kaynağına Hızlı Müdahale Önemli

Diğer tüm sıvılar gibi kedi idrarı da yumuşak ev eşyalarının içine hızla nüfuz eder. Eğer kedinizin eşyalarınızı ıslattığını fark ettiyseniz zaman kaybetmeden müdahaleniz önemlidir çünkü ıslanmış veya nemlenmiş alan giderek daha fazla kokmaya başlar. Bunun nedeni, idrarın zamanla daha güçlü kokuya sahip amonyağa ayrışmasıdır.

Kediniz, halıya, nevresime, perdeye veya koltuk minderine işemişse en iyi seçenek bunları yıkamaktır. Ayrıca, koltuk minderinin alt tarafına emilmişse süngeri değiştirilmelidir.

Kedi Kokusu Nasıl Önlenir?

Kedi kokularının evinizi ele geçirmesini önlemenin en iyi yolu, ilk etapta onlardan kaçınmaktır. Kötü kokunun oluşmasını engellemek ve evinizde hijyen sağlamak için aşağıdaki adımları izleyin…

Odanızdaki kedi kokusunun çoğu idrar gibi vücut sıvılarından kaynaklanıyor olabilir ancak tüy ve kepek birikimine izin vermemek de önemlidir. Evinizi elektrikli süpürgeyle sık sık süpürün ve silin.

Kedinizin uyuduğu ve oynadığı yerleri daha sık temizleyin.

Evdeki kötü kedi kokusunun ana kaynağı bazen de onların tuvaletidir. Kedi kokusunu gidermek için günlük olarak kum kabındaki idrar ve dışkı kümelerinden kurtulun ve ayda en az iki kez tam bir kum değişimi yapın. Son derece titiz olan kedilerin pis bir kuma ihtiyacını gidermek istemeyebileceklerini ve bu nedenle başka yerlere ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalabileceklerini unutmayın. Bakınız: Kedilere tuvalet eğitimi nasıl verilir?

Stres, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek rahatsızlıkları ve diyabet gibi bazı rahatsızlıklar kedinizin ”olur olmaz” yerlerde idrar kaçırmasına neden olabilir. Kedinizin kum kabı alışkanlıkları aniden değişirse kısa sürede bir veterinere götürün.

Odaya sinen kedi kokusu son derece rahatsız edici olabilir. Ancak yine de çaresiz sayılmazsınız. Detaylı şekilde yapılan tipik temizlik adımları ve bu temizliğin sık sık tekrarlanması genellikle kokunun giderilmesinde etkilidir. Ancak, her şeyi denemenize rağmen evin tüm odalarına yayılan inatçı kedi kokusuna çözüm bulamadıysanız, profesyonel bir temizlik şirketiyle anlaşarak işi ehline bırakmayı deneyin.