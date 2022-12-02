Patlamış Mısır Nasıl Saklanır?

Film veya dizi izlerken atıştırmak için hazırladığınız dün akşamdan artakalan patlamış mısırlarınız varsa bunları nasıl saklamanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Kısa cevap, patlamış mısırlarınızı ısıdan ve nemden uzakta, kapalı bir kapta saklayın. Ancak, bu konuda bilmek isteyebileceğiniz birkaç detay daha var…

İnsanoğlunun yetiştirdiği en eski tarımsal ürünlerden birinin mısır olduğunu biliyor muydunuz? Mısır, kolay erişilebilir, uygun fiyatlı ve basit tariflerle hazırlanabilen bir tahıl olduğundan yüzyıllardır çoğu insan için popüler bir atıştırmalık. Haşlanmış, patlatılmış veya közlenmiş: Herkesin farklı bir favorisi olsa da patlamış mısır liderlik koltuğunda gibi görünüyor. Zira, her yıl dünya genelinde kişi başı 30 litre civarında patlamış mısır tüketildiği tahmin ediliyor. İlginçtir ki, bu kadar çok tüketilmesine rağmen çoğu insan patlamış mısırın nasıl saklanması gerektiği tam olarak bilmiyor.

Aşağıda, patlamış mısırların bayatlamadan uzun süre kalabilmesi için nasıl saklanması gerektiğine değiniyor ve işinize yarayabilecek birkaç ipucundan bahsediyoruz…

Patlamış Mısır Bayatlamaması İçin Nasıl Saklanır?

Mısırı patlattıktan sonra nasıl sakladığınız, ne kadar süre taze kalacağını etkileyen en önemli faktördür. Bu nedenle birkaç püf noktasına dikkat etmek isteyebilirsiniz. Bunlar, patlatma için tencere veya mikrodalga kullanıldığı fark etmeksizin tüm patlamış mısırlar için geçerlidir.

Patlamış mısırları ağzı kapaklı cam veya plastik kaplarda saklayın. Ancak, mevcut mısırınıza kıyasla kabın çok büyük olmamasına özen gösterin. Aksi halde mısır daha hızlı bayatlar. Eğer mümkünse kabı ağzına kadar patlamış mısırla doldurun. Böylelikle içinde fazla hava kalmayacak ve saklama süresi uzayacaktır.

Mısırları patlatır patlatmaz henüz sıcakken saklama kabına koymayın. Bunu yaparsanız, oluşan nem mısırın ıslanmasına neden olacak ve ömrünü kısaltacaktır. Merak etmeyin, patlatılan mısırlar hemen soğur ancak yine de çok aceleniz varsa bir tepsiye sererek soğuma sürecini hızlandırabilirsiniz.

Ağzı kapalı kapta 1 ila 2 hafta boyunca mısırınızı oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Ancak, mısırınızın ısıdan ve nemden olumsuz etkilendiğini unutmayın. Hava geçirmez kaplar bile güneşte bırakılırsa içerisi çok ısınabilir ve bu sıcaklık patlamış mısırlarınızı etkileyebilir.

Diğer pek çok gıda için en iyi saklama yeri soğuk bir ortam olan buzdolabıdır ancak patlamış mısırlar nem riski nedeniyle buzdolabında saklanmamalıdır. Ayrıca, donan su çekirdeklerin iç yapısını parçalayabilecek şekilde genişlediğinden patlamış mısırlar buzluğa atılmamalıdır.

”Patlamış mısırlarınızı, ısı kaynaklarından ve güneş ışığından uzakta, serin, tercihen karanlık bir yerde ağzı hava almayacak kapalı bir kapta saklayın”

Patlamış Mısır Bozulur mu?

Patlamış mısır diğer yiyecekler gibi bozulmasa da bayatlar. Bu olduğunda, gevrekliği kaybolarak yumuşayacak, leziz tadı azalacak ve muhtemelen dokusu kabarık olması gerekirken büzülecektir. Ancak yine de patlamış mısırınızın bayatlamış olması zararlı olduğu anlamına gelmez. Çıtır lezizliğinin kaybolması dışında muhtemelen ek bir sorunla karşılaşmayacaksınız, zehirlenmeyeceksiniz veya ciddi bir sağlık sorunu yaşamayacaksınız!

Nadir durumlarda (saklama kabına nem girdiyse) mısırınızın küflendiğini görebilirsiniz. Yine de bu pek olası değildir. Hava geçirmez bir kapta ve kuru bir yerde saklıyorsanız küf oluşumu neredeyse imkansızdır. Bununla birlikte, herhangi bir küf belirtisiyle karşılaşırsanız düşünmeden çöpe atmanız gerekir.

Bayat Patlamış Mısır Nasıl Tazeleştirilir?

Hava geçirmez bir kapta saklandığında bile patlamış mısır bayatlar mı? Eninde sonunda, evet. Doğru şekilde saklansa bile patlamış mısırlar bir süre sonra tazeliğini yitirmeye başlar. Güzel haber, bayatlayan mısırları yeniden çıtır hale getirmenin bir yolu var…

Fırınınızı 120 ila 130 dereceya ayarlayın

Patlamış mısırlarınızı üst üstte gelmeyecek şekilde tepsiye serin ve fırına sürün

4 ila 5 dakika boyunca fırında bekletin

Mısırlarınızı kontrol edip gevrekliğine bakın. İstediğiniz kıvamda değilse 1 dakika daha bekletin.

Alternatif olarak, bayat patlamış mısırlarınız tuz içermiyorsa dondurmalarınıza karıştırarak değerlendirebilirsiniz.

Son bir uyarı olarak, kötü bir koku ya da tat fark ederseniz veya yeşilimsi-kahverengimsi lekeler görürseniz (bunlar küf belirtileridir) çöpe fırlatın gitsin.