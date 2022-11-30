Evde Baloncuk Suyu Nasıl Yapılır?

Solüsyona üfleyerek köpük baloncuklar çıkarmak çocuklar için eğlenceli bir aktivitedir ve bununla saatlerce sıkılmadan oynayabilirler. Ancak, diğer tüm oyuncaklar gibi az da olsa bunun da bir maliyeti var. Neyse ki, özünde ”deterjanlı su” olan bir şey için para harcamanız gerekmez.

Baloncuk suyu yapmanın perde arkasındaki bilimi merak ediyorsanız kısaca açıklayalım: Su, yüksek bir yüzey gerilimine sahiptir. Bu nedenle, yardımcı malzemeler olmadan yalnızca suyla baloncuk yapmak neredeyse imkansızdır. Suya sabun veya deterjan eklemek, yüzey gerilimini azaltarak büyük kabarcıkların oluşmasını sağlar. Ayrıca, gliserin ve mısır şurubu gibi malzemeler baloncukların kısa sürede patlamasından sorumlu olan buharlaşma sürecini yavaşlatarak baloncukların daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.

Öte yandan, mısır şurubu veya gliserin gibi maddeleri temin etmeniz şu an için mümkün değilse yine de dayanıklı baloncuklar yapabilirsiniz. Bunun için her mutfakta bulunan birkaç kolay malzemeden daha fazlasına ihtiyaç duymayacaksınız…

Köpük Baloncuk Suyu Nasıl Hazırlanır?

Evde köpük baloncuk suyu yapmak için birkaç kolay erişilebilir malzemeye ihtiyacınız var. Bunlar:

5 su bardağı ılık su (suyun ılık olması diğer malzemelerin kolayca karışmasına yardımcı olur)

1 çay bardağı toz şeker (şeker garip bir bileşen gibi görünebilir ancak diğer malzemeleri birbirine bağlar ve bu sayede hem solüsyonunuz hem de kabarcıklarınız uzun süre dayanır)

1 çay bardağı sıvı bulaşık deterjanı (sıvı sabun da kullanabilirsiniz ancak sudaki yüzey gerilimini azaltarak baloncuk oluşturma konusunda sıvı deterjan daha iyidir)

Bu ölçülerle yaklaşık 1.1 litre çözelti elde edeceksiniz. Sizin için fazlaysa sayılan tüm malzemelerin yarısını kullanabilirsiniz.

Baloncuk suyunuzu uzun süre saklamak niyetindeyseniz damıtılmış su kullanın. Çözeltiyi saklamakla ilgilenmiyorsanız musluk suyu işinizi görecektir.

Sayılan malzemeleri karıştırmak için büyük bir kavanoza veya benzeri bir kaba ihtiyacınız olacak. Kavanoza toz şekeri ekleyin ve üzerine ılık suyu boşaltın. Şeker tamamiyle eriyene kadar birkaç dakika boyunca karıştırın. Sonraki adımda şekerli suya bulaşık deterjanını ekleyip karıştırın. Ancak, deterjanı ekledikten sonra karıştırma işlemini yavaşça yapın. Aksi halde solüsyonunuz aşırı şekilde köpürecektir.

Ve bingo! Baloncuk suyunuz hazır. Balkona veya dışarı çıkarak köpük baloncuk yapıp eğlenmeye başlayabilirsiniz. Ancak yine de küçük bir ipucu: Hazırladığınız baloncuk suyunu birkaç saat veya gece boyunca bekletmeniz, daha iyi sonuç almanıza yardımcı olabilir. Fakat, baloncuklarla oynamak için sabırsızlanan minikleriniz varsa, bu kesinlikle gerekli bir adım değil.

Baloncuk suyunun hepsini bitiremezseniz, kalanını direkt güneş görmeyen serin ve kuru bir yerde saklayın. Buzdolabı bunun için harikadır. Baloncuk solüsyonunuzu 2 hafta içinde kullanın.

Baloncuk Suyu Yapmak İçin Gliserin Gerekli mi?

Hayır değil. Yukarıdaki tarif gayet iyi sonuç veriyor. Ancak, gliserinli baloncukların daha uzun süre patlamadan kalabildiğini söylememek de haksızlık olur. Evinizde bitkisel gliserin varsa yukarıdaki tarife 1 yemek kaşığı ekleyebilirsiniz.

Gliserin yoksa alternatif bir seçenek olarak mısır şurubu kullanmanız da mümkün. Mısır şurubu, buharlaşmayı yavaşlatmak için gliserin gibi çalışır ve böylelikle köpük baloncuklarınız daha uzun süre patlamadan havada uçuşabilir.

Bunlara ek olarak, renkli baloncuklar yapmak için solüsyona 5 ila 10 damla kadar istediğiniz renkte gıda boyası ekleyebilirsiniz. Ancak, bunu yaptığınızda deterjanın kendi rengiyle gıda boyasının renginin karışacağını unutmayın. Örneğin, sıvı deterjanınızın rengi sarıysa, kırmızı gıda boyası eklediğinizde turuncu baloncuklar elde edersiniz.

Eğlenceli Bir Baloncuk Oyunu mu Arıyorsunuz?

Çocuğunuzla birlikte eğlenceli zaman geçirmek istiyorsanız veya çocuklarınıza kendi aralarında oynayabileceği bir oyun öğretmek istiyorsanız, en iyi seçeneklerden biri baloncuk üfleme yarışmasıdır. Zira, en büyük balonu kimin yapabildiğini görmek her zaman eğlencelidir. Ek olarak, en çok baloncuğu kimin çıkarabileceğini veya kimin balonunun patlamadan en uzun süre dayandığını görmek için basit ama eğlenceli bir yarışma düzenleyebilirsiniz.