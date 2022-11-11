Keçeli Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Çocuklar sadece önlerindeki kağıdı değil, kendilerini, duvarı veya masayı da boyamayı severler. Yetişkinler, örneğin cebe sızarsa veya giysilerin üzerine düşerse, keçeli kalem lekelerinin kurbanı olabilirler. Keçeli kalem lekelerini etkili bir şekilde çıkarmak için kullanabileceğiniz birkaç yöntemi sizin için bir araya getirdik…

Giysilerdeki Keçeli Kalem Lekelerini Çıkarın

Giysilerdeki inatçı lekeler söz konusu olduğunda, sadece çamaşır makinesini çalıştırmak çoğu zaman yeterli olmaz. Giysilerdeki keçeli kalem lekeleri için genellikle özel önlemlere başvurmanız gerekir. Kıyafete keçeli kalem bulaşırsa, prensip olarak hızlı müdahale etmek gerekir. Leke, tekstil lifleri ile çok uzun süre temas halinde kalırsa kalıcı renk bozulması meydana gelebilir.

Keçeli kalem lekesi, inatçılığına rağmen giysilerden birçok şekilde çıkarılabilir. Aşağıda sıralanan ipuçları, kıyafetlerinizi lekesiz bir şekilde tekrar giyebilmeniz için size yardımcı olacaktır.

1. Süt

Süt, keçeli kalem lekesine karşı etkili olabilecek organik maddeler içerir. Giysinin keçeli kalemle kirlenmiş kısmını tam yağlı süte batırın. Sütü yaklaşık bir gece bekletin ve lekeli kıyafeti hemen çamaşır makinesine koyun.

Giyside ortaya çıkan süt lekesi standart deterjanlarla çamaşır makinesinde kolayca temizlenebilir ve keçeli kalem lekesini de beraberinde götürür.

2. Saç Spreyi ve Alkol

Lekeye alkol uygularsanız, çözücü görevi görebilir ve keçeli kalem lekesini çıkarabilir. Alkollü saç spreyi kullanırsanız daha da iyidir. İlk olarak saç spreyini lekeli giysiye püskürtün, kurumasını bekleyin ve ardından giysiyi çamaşır makinesine koyun.

Bu ipucunu yalnızca giysi dayanıklıysa, renk ve kumaş alkolü tolere edebiliyorsa kullanın. Bir bluz, pantolon veya süveterin gerçekten buna dayanıp dayanamayacağı konusunda bir belirsizlik varsa, etki ilk önce göze çarpmayan bir alanda test edilmelidir. Agresif temizlik maddelerinin giysilere kalıcı zarar vermesini önlemek için, bunlar uzun süre etki etmeye bırakılmamalıdır. Bu nedenle, lekeye uyguladıktan kısa bir süre sonra çamaşır makinesini çalıştırmanız tavsiye edilir.

3. Limon Suyu veya Sirke

Örneğin tükenmez kalem lekesini çıkarırken olduğu gibi, keçeli kalem lekelerini çıkarmak için de limon suyu veya sirke kullanabilirsiniz. Etkilenen bölgeye birkaç damla limon suyu veya sirke damlatın ve nazikçe ovun. Kısa bir süre (yaklaşık 30 dakika) bekletin ve ardından giysiyi çamaşır makinesine koyun.

Kot Pantolondan Keçeli Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Keçeli kalem kot pantolon gibi sağlam kumaşlara bulaşmışsa, lekeyi gall sabunu ile çıkarmayı deneyebilirsiniz. Denim kumaşın dokusu çok hassassa, bunu yapmaktan kaçınmalı veya en azından son derece dikkatli olmalısınız. Ek olarak, lekeyi çıkarırken aşağıda sıralanan daha basit seçenekleri de test edebilirsiniz.

İlk önlem olarak, lekeli bölge nemli bir temizleme beziyle nazikçe silinebilir. Çok sert ovalamak lekeyi büyütüp dokuya daha derine sokabileceğinden, bunu yaparken yalnızca hafifçe dokunmalısınız.

Nemli bir bezle sildiğinizde leke çıkmıyorsa, saç spreyi kullanılabilir. Leke üzerine bolca püskürtülür ve yaklaşık 15 dakika etki etmesi sağlanır. Bekleme süresinin ardından, etkilenen bölgeyi biraz ılık su ile yıkamak yeterlidir.

Yukarıdaki yöntemleri denedikten sonra bile hala görülebilen inatçı bir leke varsa, daha agresif temizlik maddeleri size yardımcı olabilir. Ancak burada, temizlik maddesinin önce görünmeyen bir alanda test edilmesi önerilir. Aksi takdirde kotta kalıcı bir renk değişikliği meydana gelebilir.

Kot pantolonlardaki keçeli kalem lekelerini temizlemek için kullanılabilecek agresif maddeler, izopropil alkol ve oje çıkarıcı asetondur. Her iki madde de renk pigmentlerini çözen ve bu şekilde kumaşı kirden arındıran bileşenler içerir. Bunlardan birini küçük bir süngerle leke üzerine sürmek ve ardından temiz su ile durulamak yeterlidir. Bu işlem leke tamamen buharlaşana kadar tekrar edilebilir. (Önceden göze çarpmayan bir yerde test etmek daha iyidir. Aksi takdirde sadece leke değil, renk de gider.)

Kanepedeki Keçeli Kalem Lekelerini Çıkarın

Açık renkli kanepeler de genellikle keçeli kalem lekelerinden etkilenir. Az miktarda kabartma tozu ve suyla kalın bir macun yapın. Ardından bir bez kullanarak bunu kanepedeki keçeli kalem lekesine uygulayın ve macunu iyice ovalayın. Son olarak macunu başka bir nemli bez kullanarak çıkarın.

Ancak bunu yaparken dikkatli olun. Kabartma tozu keçeli kalem kelesini çıkarabilir fakat fazla miktarda kullanılması kumaşın renginin solmasına neden olabilir. Bu nedenle, çok fazla kabartma tozu kullanmayın ve sadece birkaç dakika bekletin.

Halıdan Keçeli Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Halıdaki keçeli kalem lekeleri özellikle inatçı olarak kabul edilir. Kalemin parlak boyası halının dokusuna derinlemesine nüfuz eder ve kolay kolay çıkarılamaz. Sonuçta, sadece ön işlemden geçirilip çamaşır makinesine konamaz. Ancak keçeli kalem lekelerini halılardan çıkarmanın birkaç yolu vardır.

Halıdaki keçeli kalem lekesine mümkün olduğunca erken müdahale etmekte fayda var. İlk başta leke hala tazedir ve halı lifleri bundan daha kolay kurtulabilir. Halı hassas kumaştan üretilmişse, ilk önce aşındırıcı olmayan temizleyiciler kullanılmalıdır.

Islak mendil kullanımı özellikle küçük keçeli kalem lekelerine karşı kendini kanıtlamıştır. Halı üzerinde sadece küçük bir nokta veya çizgi görülüyorsa, ıslak mendille nazikçe ovalamak yeterlidir. Bu basit işlemden sonra keçeli kalem lekesi genellikle ortadan kalkmış olur.

Halıdaki keçeli kalem lekesi kurumuşsa, saç spreyi kullanabilirsiniz. Spreyi lekenin üzerine püskürtün. Yaklaşık yarım saatlik bir maruz kalma süresinden sonra, sprey ve leke ılık su ile yıkanabilir. Burada saç spreyi kalıntısı birikir ve halı liflerine yapışırsa, cam temizleyiciler kalıntıları gidermeye yardımcı olabilir.

Halıda oluşan büyük keçeli kalem lekeleri için sirkeli su kullanmak mantıklıdır. Bunun için sıradan sofra sirkesi 1:2 oranında suyla karıştırılır. Bu karışım, rengi solmayan bir bezle hafifçe silerek keçeli kalem lekesine uygulanır. Sirkeli su daha sonra ılık suyla yıkanır ve keçeli kalem rengi kaybolmaya başlar. Leke tamamen temizlenene kadar bu işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir.