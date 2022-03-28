Guzmanya Çiçeği Bakımı ve Özellikleri

Guzmanya (Guzmania) çiçeği, popüler bir iç mekan bitkisi olarak tropikal bölgelerden gelir. Guzmania lingulata ve Guzmania minor çeşitleri özellikle yaygındır. Modern tarzda dekore edilmiş daireler için bir ev bitkisi olarak idealdir…

Guzmanya Çiçeği Özellikleri

Guzmanya, ananasgiller ailesine (Bromeliads) aittir ve aslen Orta ve Güney Amerika’nın yağmur ormanlarına özgüdür. Dünya çapında 200’den fazla farklı tür vardır ve bunların çoğu açık havada epifit (diğer bitkilerin dallarının üzerinde) olarak büyür. Bununla birlikte, tropik iklim koşullarına alıştığı için yerel sıcaklıklarla baş edemez ve bu nedenle bir ev bitkisi olarak tutulmalıdır.

Türe bağlı olarak, Guzmanya 20 ila 50 santimetre yüksekliğe ulaşır ve genellikle aynı genişliktedir. Küçük beyaz veya sarı çiçekleri pek göze çarpmaz. Her yaprak rozeti sadece bir kez çiçek açar. Çok daha dikkat çekici olan, Guzmania’nın çiçeklerini çerçeveleyen parlak kırmızı ayraçlardır. Bunların şekilleri diğer yapraklara benzer ancak renkleri yoğun kırmızı, pembe, sarı veya turuncudur.

Guzmanya Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Guzmanya için aydınlık ila kısmen gölgeli bir yer seçilmelidir. Ortam sıcaklıkları asla 18 derecenin altına düşmemelidir. Toprak iyi drene edilmiş, taze ve gevşek olmalıdır. Bitkiyi sulamak için her zaman ılık su kullanmalısınız. Her iki haftada bir, ilkbahardan sonbahara kadar biraz gübre almalıdır. Ana bitki çiçek açtıktan sonra öldüğünden, saksı değişimi gerekli değildir.

Konum ve Sıcaklık

Tropikal bir bitki olarak, Guzmanya çiçeğinin çok fazla sıcaklığa ihtiyacı vardır. 20 ila 25 °C arasındaki sıcaklıklar idealdir. Bu bitki için ortam sıcaklığının asla 18°C’nin altına düşmediğinden emin olun. Doğrudan güneş ışığından ve cereyandan kaçının. Gün ortası güneşi olmayan aydınlık bir pencere kenarı idealdir. Aksi takdirde hoş olmayan yanıklar meydana gelebilir.

Evde karanlık bir köşede tutulursa, diğer birçok türde olduğu gibi dayanıklılığı azalır. Böyle yerlerde rahat hissetmez ve yalnızca odayı kısa bir süre için güzelleştirmeye yarar. Mayıs ayının sonundan Eylül ayının sonuna kadar, bahçede veya balkonda gölgeli bir yerde de olabilir.

Toprak

Epifitik bir tür olarak Guzmanya, toprak açısından oldukça iddiasızdır. Bununla birlikte, iç mekanlarda doğal koşulları sağlamak genellikle zordur. Bitki substratı gevşek, geçirgen, hümik olmalı ve mümkün olduğunca az besin maddesi içermelidir. Bu nedenle, iç mekan bitkisi toprağı ve orkide toprağı karışımı, tüm türler için uygundur. Ayrıca su birikintisi tolere edilmediğinden, kullanılan alt tabakanın iyi drenaja sahip olması önemlidir.

Guzmanya çiçeği en iyi tropikal koşullarda gelişir. Isı ve yüksek nem kombinasyonunu oluşturmanın en iyi yolu, ısıtılmış bir oturma odasında bitkiye düzenli olarak kireçsiz su püskürtmektir. Büyük cam kavanozlar veya kış bahçeleri de bu egzotik bitkiyi mümkün olan en iyi şekilde korumanın diğer bir yoludur.

Sulama

Toprağı eşit derecede nemli tutun ve her üç ila dört günde bir yaprak rozetin hunisine taze su dökün. Yaprak sarnıcı olarak da bilinen bu yapı, kokuları önlemek için ayda bir kez boşaltılmalıdır. Yumuşak su kullanımı idealdir çünkü çok yüksek kireç içeriği yapraklarda ve çiçeklerde hoş olmayan kenarlara neden olur.

Sulamadan sonra saksıda veya saksı altlığında su birikmemesine dikkat edin. Kalan su, sulamadan en geç 15 dakika sonra boşaltılmalıdır. Yaz aylarında, Guzmanya bitkisini günlük olarak bir bezle temizleyebilir ve su püskürtebilirsiniz. Böylece bitkiyi örümcek akarı istilasına karşı korumuş olursunuz.

Gübreleme

Çoğu epifit bitki gibi, Guzmania’nın da oldukça düşük bir besin gereksinimi vardır. Mart’tan Ekim’e kadar ayda bir kez çiçekli bitki gübresi sağlayabilirsiniz. Sıvı gübreyi sulama suyuna ekleyin ve gübrelemeden sonra toprağın tamamen kurumamasını sağlayın. Alternatif bir çözüm olarak, gübre çubuklarını da kullanabilirsiniz. Bu pratik çözüm, çiçekli bitkilere üç ay boyunca tüm önemli besin maddelerini sağlar. Bromeliad türleri gübre olmadan gelişir ancak yapraklar çok cansızdır ve bitki daha az kuvvetlidir.

Çoğaltma

Guzmanya çiçek açtıktan sonra ölür. Bununla birlikte, ana bitki solduktan sonra birkaç yan sürgün oluşturur. Bu sözde yavruları ayırabilir ve onları bağımsız bir bitki olarak yetiştirmeye devam edebilirsiniz. Bitki tamamen soluncaya ve sürgün ana bitkinin en az yarısı kadar olana kadar bekleyin. Ardından, yavru bitkileri ölü ana bitkiden dikkatlice kesin.

Kestiğiniz yavru bitkiyi yüksek kaliteli saksı toprağı ve orkide toprağı karışımına yerleştirin. Kök bölgesinde çok tutumlu olduğundan, kap çok geniş olmamalıdır. Küçük kaplar genç bitkiler için idealdir ve saksı başına bir bölüm dikin. Yeni dikilen Guzmanya çiçekleri genellikle çok sıcak, kısmen gölgeli bir yerde ve 25 santigrat derece toprak sıcaklığında çok iyi gelişir.

Tohumla yayılma da mümkündür ancak pek pratik değildir. Tohumlar 25 santigrat derecelik bir toprak sıcaklığında çimlenir ve daha sonra yaklaşık üç yıl boyunca sabit 22 santigrat derece ve çok yüksek nemde yetiştirilmelidir. Ancak o zaman çiçek açmaya başlayabilir.

Hastalıklar ve Zararlılar

Doğru bakım koşulları sağlanırsa, Guzmanya çiçeği hastalıklara ve zararlılara karşı dirençlidir. Yanıklara neden olacağından, yazın kavurucu öğle güneşinden kaçınılmalıdır. Örümcek akarlarının istilası, özellikle yüksek sıcaklıklarda ve düşük nemde meydana gelir. Genellikle bitkiye su püskürtmek ve bitki güçlendiricilerle tedavi etmek yeterlidir.

Öte yandan, bakım hataları daha fazla hasara neden olur. Yaprakların sofistike güzelliği, çok az nemi veya çok az sulamayı nadiren affeder. Su basmasının neden olduğu kök çürümesi de Guzmania’nın hızla ölmesine neden olabilir.