Lithops Taş Kaktüs Bakımı ve Özellikleri

Lithops taş kaktüs, ilk bakışta gerçek taşlardan pek farklı değildir. Bu, hayvanların onları bulup yememesi için koruma amaçlı bir seçimdir. Ancak çiçek açtıklarında, oldukça dekoratif bir görünüm sergilerler. Doğada, çoğunlukla çakıllı topraklarda ve çeşitli türlerdeki kayaların arasında büyürler…

Lithops Taş Kaktüs Özellikleri

Lithops, Aizoaceae familyasındaki yaklaşık 40 etli bitki türünün bir cinsidir ve Ruschioideae alt ailesinde sınıflandırılır. Güney ve Güney Batı Afrika’da kayalıklarda ve kumlu topraklarda büyürler. Neredeyse başka hiçbir bitki çevreye bu kadar tam uyum sağlayamaz. Bu onları neredeyse görünmez yapar ve yırtıcılar için fark edilmesini zorlaştırır. Sadece çiçeklenme sırasında açıkça görülebilirler.

Bitki, ters çevrilmiş koni şeklindeki gövde, ortada bir boşluk veya yuvarlak kalın bir yaprak çiftinden oluşur. Rengi de gerçek taşlara benzer ve gri ila kahverengidir. Ayrıca üzerleri desenler, noktalar, düz damarlar veya beneklerle kaplıdır. Her bahar, eskisi kururken ortada yeni bir çift yaprak belirir. Lithops taş kaktüs genellikle maksimum üç santimetre yüksekliğe ulaşır ancak bazı istisnalar on santimetreye kadar çıkabilir.

Yapraklar, lithops taş kaktüsün asıl gövdesini oluşturur. Bu onları görünüşte geleneksel yapraklardan tamamen farklı kılar. İki yaprağın birleştiği yerdeki yarıktan veya yarıktan, yaz sonundan sonbahara kadar tek bir radyal çiçek büyür. Çiçek açmayı bitirdikten sonra, eski yapraklar yavaş yavaş kurur ve bunların yerine yeni bir çift yaprak oluşur.

Lithops Taş Kaktüs Bakımı Nasıl Yapılır?

Lithops bakımı sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü bu sukulentlerin yer ve bakım konusundaki talepleri mümkün olduğunca yerine getirilmelidir. Bitkinin bakımında, Mart/Nisan’dan Ekim sonuna kadar olan büyüme mevsimi ile Ekim’den Mart’a kadar olan uyku dönemi arasında ayrım yapmak önemlidir.

Konum

Lithops taş kaktüs türleri, tüm yıl boyunca aydınlık bir yerde, ayrıca tam güneşte yetiştirilir. Güneydoğu veya güneybatı pencereleri bu sulu meyvelerin bakımı için özellikle uygundur. Diğer birçok iç mekan bitkisinin aksine, düşük nemi sorunsuz bir şekilde tolere eder.

Yaz mevsiminde, tam güneşli yerlerde açık havada da yetiştirilebilir. Ancak bununla birlikte, ilkbaharda doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Sert UV ışınları bitkinin yapraklarını yakabilir. Böyle bir yanık, yapraklardaki kahverengi düzensiz lekelerle tanınabilir. Güneş ışığına alıştırmak için 1-2 hafta yarı gölge bir yerde bekletin.

Lithops için normal oda sıcaklıkları yeterlidir. Daha yüksek yaz sıcaklıkları sağlıklı büyümeyi destekler. Sıcaklık normalde 10 °C’nin altında olmamalıdır. Kışın dinlenme süresi boyunca 8 ila 15 °C civarındaki sıcaklıklar uygundur.

Toprak

Lithops taş kaktüs, besin açısından zengin toprakları sevmez. Böyle bir alt tabakada şekilsiz gövdeler geliştirir ve herhangi bir çiçek oluşturmaz. Özel şeklini sadece besin açısından düşük, az miktarda mineral bileşenlerden oluşan alt tabakada geliştirir. Kum ve kaktüs toprağı karışımı uygundur. Toprak, sulamadan sonra su birikmemesi için suya karşı çok geçirgen olmalıdır. Bu nedenle, saksının altı kaba bir çakıl tabakasıyla doldurulmalıdır.

Sulama

Etli bir bitki olarak, lithops taş kaktüsleri yalnızca orta derecede sulama gerektirir. Yapraklarında depoladıkları suyla, bir süre kendilerine nem sağlayabilirler. Bir sonraki sulamadan önce toprağın iyi kurumasını sağlayın. Yaprakların arasındaki boşluklara su dökmemeye dikkat edin. Çünkü oluşan nem çürümeye yol açabilir. Her zaman saksıda su birikip birikmediğini kontrol edin ve zamanında boşaltın. Yağmur suyu, tüm lithops türlerini sulamak için idealdir. Ancak çok kalker olmayan sıradan musluk suyu da kullanılabilir.

Gübreleme

Bu minik iç mekan bitkileri için; her iki ila üç yılda bir kaktüs gübresi konsantrasyonunun yarısını vermek tamamen yeterlidir. Gübreleme yalnızca lithops taş kaktüsleri uyku evresinde olmadığında, tercihen yeni yaprakların açıkça görüldüğü ilkbahar mevsiminde yapılmalıdır.

Saksı Değiştirme

Lithops taş kaktüs, yaşla birlikte derinleşen kökler geliştirir. Bu nedenle, aşağıda yeterli alana sahip uygun şekilde yüksek saksılar seçin. Yeni bir saksı, yalnızca bitkinin kökleri toprakta çoğaldığında ve artık tüm gövdeler için yeterli alan kalmadığında gereklidir. Bitkinin bakımı iyi yapılıyorsa, bu işlem yaklaşık her üç yılda bir yapılmalıdır. İlkbaharda yeni sürgünlerin ortaya çıkmadan hemen önce, saksı değişikliği yapmak için en iyi zamandır.

Lithops Taş Kaktüs Nasıl Çoğaltılır?

Lithops taş kaktüsler, ilkbaharın sonlarında bölünerek kolayca çoğaltılabilir. Bu bitki tohumdan da yetiştirilebilir ancak ilk kez çiçek açması birkaç yıl alacaktır. Taze bölünmüş bitkileri aydınlık, güneşli olmayan bir yere koyun ve orta derecede sulayın. Yaz başında, genç bitkileri tam güneşli bir yerleştirin.

Kış Mevsiminde Bakım

Lithops, Ekim ve Şubat ayları arasındaki uyku dönemini, 8 ila 15 °C arasındaki sıcaklıklarda aydınlık bir yerde geçirmelidir. Serin bir bodrum odası, bir merdiven boşluğu, bir kış bahçesi veya donmayan bir garaj, kışı geçirmesi için iyi bir yerdir. Uyku döneminde, eski yapraklarını yeni yapraklarla değiştirir. Su ihtiyacını ise yaşlı yapraklarında depoladığı sudan karşılar. Uygun şekilde serin bir yerde bakılması koşuluyla, tüm uyku süresi boyunca sulanmaz. Mart ayındaki yeni büyüme evresinin başlangıcında da tekrar su verilmeye başlanır.