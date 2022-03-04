Kamelya Çiçeği Özellikleri ve Bakımı

Kamelyalar, bakımı nispeten zor olan oldukça hassas süs bitkileri olarak kabul edilir. Özellikle kış aylarında, büyük beyaz, pembe veya kırmızı çiçekleri ile bahçeleri güzelleştirir. Diğer çoğu bitkinin aksine, çiçeklerini geliştirebilmesi için soğuğa ihtiyacı vardır…

Kamelya Çiçeği Özellikleri

Kamelya (Camellia), çaygiller (Theaceae) ailesinin en bilindik üyesidir. Doğu Asya’da, özellikle Çin ve Japonya’da binlerce yıldır yetiştirilmektedir. Kamelya cinsi yaklaşık 300 tür, sayısız çeşit ve melez içerir. Bitkinin yaprakları, 4.000 yıldan fazla bir süredir yeşil ve fermente edilmiş siyah çay yapımı için kullanılır. Bunun yanı sıra, güzel büyük çiçekleri nedeniyle süs çalısı olarak yetiştirilen son derece popüler olan başka kamelyalar da vardır. En iyi bilinen kamelya türü Japon kamelyasıdır (Camellia japonica).

Kamelya, üstte koyu yeşil altta açık yeşil olan ve dökülmeyen eliptik yapraklara sahiptir. Çiçeklerin ortasında göze çarpan sarı bir organ bulunur. Görünüm olarak şakayık çiçeğini biraz andırır ve çeşitliliğe bağlı olarak 15 santimetreye kadar çapa ulaşabilirler. Çoğunlukla dik büyüyen bu bitki, bahçedeki ılıman bölgelerde 4 metre yüksekliğe kadar büyür. Doğal ortamlarında boyları 11 metreyi bulan ve 1000 yaşından büyük kamelyalar vardır.

Kamelya Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Konum, toprak ve sıcaklık gereksinimlerini gözlemlerseniz, bahçelerinizi uzun süre kamelyalarla süsleyebilirsiniz. 100 yıla kadar yaşayabilirler ve çeşitliliğe bağlı olarak dört metre kadar büyüyebilirler. Doğrudan güneş ışığı almayan yüksek nemli, hafif ve yarı gölgeli yerleri tercih ederler. Sıcaklıkların nadiren 18°C’nin üzerine çıktığı serin bir ortamda en iyi şekilde gelişirler. Toprak kireçsiz ve mümkünse asidik olmalıdır.

Konum

Kamelyalar sadece sınırlı bir ölçüde ev bitkileri olarak tavsiye edilir. Sıcak bir oturma odasında hiç gelişmezler. Çünkü kuru ve ılık ısıtma havasına tahammül edemezler. Kamelya çiçeğinin kışa dayanıklılığı için bahçede doğru yer son derece önemlidir. Doğu rüzgarından ve sabah güneşinden korunmalıdır. Ekim’den Nisan sonuna kadar olan çiçeklenme döneminde, kamelyayı 2 ila 8 derece arasında sıcaklıkta tutmalısınız.

Yaz aylarında, iyi bir su kaynağı ile biraz daha güneşe tahammül edebilirler. İyi aydınlatma kamelyaların birçok yeni çiçek tomurcuğu oluşturması için bir ön koşuldur. Bir diğer önemli nokta, çiçeklenme dönemi başlamadan kısa bir süre önce güçlü sıcaklık dalgalanmalarından ve kuru ısıtma havasından kaçınmaktır. Çünkü birçok çeşit daha sonra çiçek tomurcuklarını döker ve kamelya çiçek açmaz.

Toprak

Kamelyalar hafif asitli toprağı sever ve kireçten nefret eder. Bu nedenle, düşük pH değerine sahip ormangülü toprağına ekilmeleri tavsiye edilir. Bahçedeki toprak iyice kazılmalı ve ekim çukuru hafif asitli toprak veya yaprak humusu ile doldurulmalıdır. Bitki ister bir kovada ister doğrudan bahçe toprağında olsun, yeterince kalın bir drenaj tabakası olduğundan emin olunmalıdır. Böylece fazla su dışarı akabilir ve köklerin çevresinde su birikintisi oluşmaz.

Ticari olarak temin edilebilen ormangülü bitkisi toprağı, hemen hemen hiç kireç içermediği ve buna uygun olarak düşük bir pH değerine sahip olduğu için substrat olarak uygundur. Kendi kamelya toprağınızı hazırlamak istiyorsanız, altı parça beyaz turba ile bir parça yeşil kompost, genişletilmiş kil, kum ve ağaç kabuğu kompostunu karıştırın.

Sulama

Kamelyanın etrafındaki toprak asla tamamen kurumamalıdır. Bununla birlikte, su basması da olmamalıdır. Çünkü bitki buna hiç tolerans göstermez ve kısa süre sonra kökler ölür. Kamelya çiçeğini yazın haftada bir defa cömertçe sulamak en iyisidir. Sulama için kireçsiz su kullanılır. Tomurcuk oluşumu başladıktan sonra (Temmuz sonu civarında), sulamayı sınırlamanız tavsiye edilir. Nem düşükse, ara sıra yapraklara yağmur suyu püskürtmelisiniz.

Gübreleme

Gübreleme söz konusu olduğunda, kamelyalar aslında biraz şımarıktır. Bitki kireci veya tuzu tolere edemez ancak yüksek miktarlarda azot gerektirir. Bu nedenle kamelyalar, tomurcuklanmanın başlangıcında orman gülleri için yavaş salınan gübre ile gübrelenmelidir. Aşırı yüklenmeyi önlemek için önerilen gübre miktarını yarıya indirin. Bitkiyi bir saksıda yetiştiriyorsanız, Haziran ayı sonuna kadar 14 günde bir sulama suyunu sıvı yeşil bitki gübresi ile zenginleştirebilirsiniz.

Saksı Değiştirme

Genç kamelyaların saksısı 2-3 yılda bir, daha yaşlı olanların ise her 5 yılda bir değiştirilmelidir. Saksı değişimi için ideal dönem Mayıs ve Temmuz ayları arasıdır. Bitki saksıdan çıkarılır, eski toprak köklerden dikkatlice arındırılır ve taze alt tabakaya ekilir. Yeni saksı eskisinden sadece beş santimetre daha büyük olmalıdır. Aksi takdirde alt tabaka çok nemli olabilir ve kamelyaların hiç tahammül edemediği su birikintileri oluşabilir.

Budama

Neredeyse tüm yaprak dökmeyen çalılar gibi, kamelyalar da budanabilir. Bununla birlikte, budama genellikle sadece genç bitkiler için gereklidir. Böylece iyi bir biçimde dallanmaları ve güzel gür bitkilere dönüşmeleri sağlanır. Budama için en iyi zaman, yeni büyüme aşamasından önce ilkbahardır. Ayrıca, solmuş çiçekleri düzenli olarak kesin. Bu çiçeklenmeyi teşvik edecektir.

Kış Mevsiminde Bakım

Kamelyaları kışa hazırlarken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Bu bitki genellikle kışları ılıman olan bölgelerde açık havada yetiştirilir. Kışın sert geçtiği yerlerde ise büyük saksılarda tutulur. Yaşlı kamelyalar genellikle -5 santigrat dereceye kadar dayanıklıdır. Bitkiyi iç mekana getirmeyi tercih ediyorsanız, bunu yalnızca sıcaklık -5 dereceye düştüğünde yapın. Bitkinin bir süre soğuğa ihtiyacı vardır. Böylece tomurcuklar açılır ve çiçekler uzun süre dayanır.