Tesbih Çiçeği Bakımı, Özellikleri ve Çoğaltma

Botanik adı Senecio rowleyanus olan tesbih çiçeği, bir şerit üzerinde bezelye şeklinde küçük yapraklara ve saksının kenarından sarkan uzun sürgünlere sahip popüler bir ev bitkisidir. Bakımı son derece kolaydır ve iç mekanlara orijinal bir hava katabilir. Özellikle pencere kenarında asılı bir sepet veya daha yüksek bir saksı içinde, dekoratif ve göz alıcı bir görünüme sahiptir.

İnci tanesi ya da timsah gözü olarak da adlandırılan tesbih çiçeği, yuvarlak ve kalın yapraklarıyla nemi depolayabildiği için kuraklığa karşı dayanaklıdır. Bu özelliği nedeniyle çok az suya ihtiyaç duyar ve sulamadan önce toprak tamamen kurumalıdır. Yuvarlak küre şeklindeki yapraklarının rengi donuk yeşildir. Yaşa bağlı olarak 30 ila 100 cm kadar büyüyebilir.

Tesbih Çiçeğinin Özellikleri

Sıra dışı ve göz kamaştıran görünümüyle ön plana çıkan tesbih çiçeği, Güney Batı Afrika’ya özgü bir bitki türüdür. Doğal ortamında, kendisini güneşten koruyan çalıların kenarlarında veya kayaların gölgesinde büyür. Yaprak dökmeyen tesbih çiçeği sadece birkaç milimetre kalınlığında olmasına rağmen, yaklaşık bir metre uzunluğa kadar erişebilir. Kök sistemleri çok zayıf olduğundan, özellikle geniş saksılar tercih edilmelidir.

Tesbih Çiçeği Bakımı

Tesbih çiçeğinin bakımı oldukça zahmetsizdir. Bunun nedeni, çok az sıklıkla sulamaya ihtiyacı olması ve neredeyse hiç gübreye ihtiyaç duymamasıdır. Bu tür sulu bitkilerin en sevmediği şey, aşırı sulama nedeniyle oluşan su basmasıdır. Bu yüzden kaktüs toprağı gibi geçirgen bir karışım kullanılmalıdır. Tesbih çiçekleri aydınlık bir yeri severler. Ayrıca doğrudan güneşe ve düşük neme karşı da tolerans gösterebilirler.

Çiçeklenme Dönemi

İlkbaharın sonlarında veya yaz mevsiminde tarçın gibi kokan, yapı ve renk bakımından papatyaları anımsatan beyaz, pembe, sarı ve yeşil küçük çiçekler ortaya çıkar. Çiçeklerin ana gövdesinin hemen altında birkaç yeşilimsi kuşak bulunur. Uç kısımlarında ise mor renkli ayaklara bağlı küçük halkalar belirir. Her bir sepet 20 kadar çiçekten oluşur. Polenler sarı veya beyaz renkte ve parlaktır.

Konum ve Işık

Tesbih çiçeği bitkisi, iyi bir şekilde güneş ışığı alan ve ılık ortamları tercih eder. Güneybatı veya güneydoğu yönündeki pencere kenarları idealdir. Kısmen gölgeli alanlardan da memnundur ancak biraz daha kısıtlı büyüyebilir. Sıcak yaz günlerinde, korunaklı, güneşli (öğlen güneşi hariç) veya kısmen gölgeli bir açık alanda bulundurulabilir. Bitki öğlen güneşinden ve ani sıcaklık değişimlerinden korunmalıdır.

Kış mevsiminde 12 derece sıcaklığa kadar dayanabilir. 8 derecenin altındaki sıcaklıklarda ise zarar görebilir. Ayrıca diğer iç mekan bitkilerinin aksine, herhangi bir sorun olmadan düşük neme dayanabilir.

Toprak Seçimi

Tesbih çiçeği, iyi drene edilmiş (suyu geçiren) kaktüs toprağını sever. Bununla birlikte, sadece kaktüs toprağı kullanmak şart değildir. Diğer iç mekan bitkileri veya sebzeler için uygun olan turbasız karışımlar da kullanılabilir.

Ek olarak, az miktarda toprak ve biraz perlit içeren bir karışım, tesbih çiçeği bakımı için son derece idealdir. Bu tür bir karışım, ışık, su ve sıcaklık gereksinimlerinin de karşılanması koşuluyla, çiçeği hastalıklara ve zararlılara karşı oldukça dirençli, kalıcı olarak sağlıklı ve güçlü bir hale getirir.

Sulama

Tesbih çiçeğinin etli yapraklara sahip olması, sadece az miktarda suya ihtiyaç duyduğunu açıkça göstermektedir. Sulama yapılmadan önce, toprağın iki santimetre derinliğe kadar kurumuş olup olmadığı her zaman parmakla kontrol edilmelidir. Sonrasında verilen su, bitkinin kök topunun tümüne nüfuz etmelidir. Saksının içinde veya altında asla fazla su kalmamalıdır. Aşırı sulanması, bitkinin köklerinin çürümesine yol açabilir.

Bitki, musluk suyu ya da yağmur suyu arasında bir ayrım yapmamaktadır. Ancak kireç oranı düşük ve soğuk olmayan su tercih edilmelidir. Kışın hava sıcaklığı düşük olduğunda, verilen su önemli ölçüde azaltılabilir. Sulamalar arasındaki kısa kuruma dönemi, sulu meyvelerin tipik büyüme alışkanlığını ve güçlü yaprak rengini destekler. Ancak yüzey tamamen kurumamalıdır.

Gübreleme

Tesbih çiçeğini satın aldıktan sonraki veya saksı değişimi yaptıktan sonraki ilk iki yıl gübrelemeye ihtiyacı yoktur. Sonraki dönemde, her dört veya sekiz haftada bir düşük dozlarda kaktüs gübresi vermek yeterlidir. Gübreleme için en uygun zaman Nisan sonundan Ekim ayına kadardır.

Saksı Değişimi

Saksının altında bulunan deliklerden kökler çıkmaya başladıysa, tesbih çiçeğinizi biraz daha büyük bir saksıya aktarmanın zamanı gelmiştir. Bahar dönemi, saksı değişimi için en iyi zamandır. Bitkinin özleri cilt tahrişine neden olabileceğinden, saksı değişimi sırasında eldiven kullanılması önemlidir.

Çoğaltma

Tesbih çiçeğinin çoğaltılması oldukça kolaydır. En az iki ila üç yaprak bulunan bir sürgün nazikçe kesilir ve iki gün süreyle kurumaya bırakılır. Sonrasında bol kumlu bir ev bitkisi toprağına ya da kaktüs toprağına yerleştirilir. Yeni ekilen kesimlerin hızlı bir şekilde köklenmeye başlaması için 20 derecelik bir sıcaklık gerekir. Uygun koşulların sağlanmasıyla, ilk kökler iki hafta içinde ortaya çıkmaya başlayabilir.